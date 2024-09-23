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Tam Boyutta Gör ABD merkezli alternatif varlık yönetim şirketi Apollo Global Management Inc., çip üreticisi Intel’e milyarlarca dolarlık bir yatırım yapmayı teklif etti. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Apollo, bu yatırım hamlesiyle Intel’in yeniden yapılanma stratejisine güvendiğini gösteriyor.

Intel'e can suyu olabilir

Yakın zamanda gerçekleşen görüşmelerde Apollo, Intel’e 5 milyar dolar kadar hisse senedi benzeri bir yatırım yapmayı teklif etti. Intel yöneticilerinin bu teklifi değerlendirdiği, ancak henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor. Şu ana kadar ne Apollo ne de Intel, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak olası Apollo yatırımı, Qualcomm’un Intel’i devralmaya hazırlandığına dair ortaya çıkan iddiaları da güçlendiriyor.

Intel Qualcomm tarafından satın alınabilir 1 gün önce eklendi

Intel, CEO Pat Gelsinger yönetiminde büyük çaplı bir dönüşüm planını hayata geçirmeye çalışıyor. Yeni ürünler, teknolojiler ve dış müşteriler getirme amacı taşıyan bu pahalı plan, Intel’in mali performansında bozulmaya neden oldu ve şirketin piyasa değerinden milyarlarca dolar silindi. Öyle ki, Starbucks’ın piyasaya değeri Intel’i geçmiş durumda.

Apollo’nun çip sektöründe daha önceki deneyimleri de bu teklifi önemli kılıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Western Digital’e 900 milyon dolarlık yatırım yapmış ve bu yatırımı dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi aracılığıyla gerçekleştirmişti. Ayrıca, Intel ve Apollo arasında daha önce kurulmuş bir ortaklık da bulunuyor. Intel, geçtiğimiz aylarda İrlanda’daki bir tesisin kontrolünü elinde bulunduran ortak girişimdeki hissesini Apollo’ya 11 milyar dolara satmayı kabul etmişti.

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Kötü günlerden geçen Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım teklifi