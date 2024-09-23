Kötü günlerden geçen Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım teklifi

Intel'e can suyu olabilir
Yakın zamanda gerçekleşen görüşmelerde Apollo, Intel’e 5 milyar dolar kadar hisse senedi benzeri bir yatırım yapmayı teklif etti. Intel yöneticilerinin bu teklifi değerlendirdiği, ancak henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor. Şu ana kadar ne Apollo ne de Intel, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak olası Apollo yatırımı, Qualcomm’un Intel’i devralmaya hazırlandığına dair ortaya çıkan iddiaları da güçlendiriyor.
Intel, CEO Pat Gelsinger yönetiminde büyük çaplı bir dönüşüm planını hayata geçirmeye çalışıyor. Yeni ürünler, teknolojiler ve dış müşteriler getirme amacı taşıyan bu pahalı plan, Intel’in mali performansında bozulmaya neden oldu ve şirketin piyasa değerinden milyarlarca dolar silindi. Öyle ki, Starbucks’ın piyasaya değeri Intel’i geçmiş durumda.
Apollo’nun çip sektöründe daha önceki deneyimleri de bu teklifi önemli kılıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Western Digital’e 900 milyon dolarlık yatırım yapmış ve bu yatırımı dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi aracılığıyla gerçekleştirmişti. Ayrıca, Intel ve Apollo arasında daha önce kurulmuş bir ortaklık da bulunuyor. Intel, geçtiğimiz aylarda İrlanda’daki bir tesisin kontrolünü elinde bulunduran ortak girişimdeki hissesini Apollo’ya 11 milyar dolara satmayı kabul etmişti.Kaynakça https://www.reuters.com/business/finance/apollo-offer-multibillion-dollar-investment-intel-bloomberg-news-reports-2024-09-22/ https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2024/09/22/apollo-to-offer-multibillion-dollar-investment-in-intel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)