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    İnsansı robotların kendi kopyalarını ürettiği yeni bir çağ başlıyor

    Robotik alanında ilerleme hız kesmeden sürüyor ve artık kendi kendilerini üreten robotlar dönemine geçiş yapılıyor. Apptronik'in insansı Apollo robotu, bunu ilk başaran robot olacak.
    İnsansı robotların kendi kopyalarını ürettiği bir çağ başlıyor Tam Boyutta Gör
    İnsan benzeri robotlar artık yalnızca üretim süreçlerinde yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi türlerini de üretmeye başlıyor. ABD merkezli robotik şirketi Apptronik’in geliştirdiği Apollo adlı insansı robot, kendi kopyalarını üretmek için montaj hatlarında görev alacak. Bu gelişme, Apptronik ile dünyanın önde gelen mühendislik çözümleri firmalarından Jabil arasındaki yeni iş birliği sayesinde mümkün hale geliyor.

    İnsansılar, insansıları üretecek

    2025 yılı oldukça hızlı başladı; yapay zeka artık kendini kopyalayabiliyorken şimdi de robotlar kendilerini üretmeye hazırlanıyor. Apptronik ve Jabil arasındaki ortaklık kapsamında Apollo robotları, kendi türünü üretmek de dahil olmak üzere montaj hatlarında çalıştıracak.

    Ancak ilk etapta Apollo, kalifiye bir eleman olduğunu kanıtlamak zorunda. Jabil’in üretim tesislerinde denenecek olan robot, inceleme, sınıflandırma, malzeme setleme, üretim hattına teslimat, bağlantı elemanı yerleştirme ve alt montaj gibi görevleri üstlenecek. Başarılı olması durumunda ise yalnızca Apollo üretiminde değil, genel üretim tesislerinde de kullanılması planlanıyor.

    173 cm boyundaki Apollo, tek şarjla dört saat boyunca çalışabiliyor ve 25 kg’a kadar yük taşıyabiliyor. Şu an için temel lojistik görevlerde kullanılan robot, gelecekte montaj süreçlerinde de aktif rol oynayabilecek şekilde geliştiriliyor. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında, Apollo’yu yalnızca üretim alanlarında değil, perakende, yaşlı bakımı ve hatta ev kullanımı gibi geniş bir yelpazeye yaymak bulunuyor.

    Geleceğin fabrikaları şekilleniyor

    İnsansı robotların kendi kopyalarını ürettiği bir çağ başlıyor Tam Boyutta Gör
    Apptronik’in büyük hedeflerine ulaşması için üretim maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Şirket, robotu ticari olarak rekabetçi bir fiyat aralığında sunmayı planlıyor. Mevcut rakipler arasında, 16.000 dolarlık fiyat etiketiyle Unitree’nin G1 modeli ve 20.000 ila 30.000 dolar aralığında olması beklenen Tesla Optimus bulunuyor. Apollo’nun fiyatı henüz açıklanmış değil.

    İnsan benzeri robotların üretim süreçlerine entegre edilmesi, yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş gücünün dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Apptronik’in Mercedes-Benz ile yürüttüğü pilot projede, Apollo’nun otomobil montajında insanlarla birlikte çalışması test ediliyor. Şirket, geçtiğimiz ay 350 milyon dolarlık bir yatırım alarak üretimi ölçeklendirme yolunda önemli bir adım da atmıştı.

    Çok uzakta olmayan bir gelecekte geleneksel fabrikalardan akıllı üretim tesislerine geçişi ve geçişte insansı robotların öncülüğünü göreceğiz. Jabil'in küresel iş birimlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rafael Renno da buna işaret ederek “Apollo'yu operasyonlarımızda test ederken sadece genel amaçlı robotların nasıl bir etki yaratabileceğine ilk elden bakmakla kalmayacağız, aynı zamanda Apollo ünitelerini üretmeye başladığımızda, üretimin geleceğini belirlemede de rol oynayabileceğiz.” ifadelerini kullandı.

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