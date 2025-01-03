Tango'ya erişim engeli getirildi

Tango platformunda kullanıcılar canlı yayın yapabiliyor ve yayıncılarla iletişime geçebiliyor. Tango'daki canlı yayınlar müstehcen içerikler ve çıplaklık içeriyor. Tango, geçtiğimiz ay Google Play ve App Store politikalarıını ihlal ettiği için uygulama mağazalarından kaldırılmış ve geçtiğimiz aylarda Google Play'e yeniden eklenmişti.
Tango ile benzer içeriklere sahip olan Bigo platformuna da Kasım 2024'te erişim engeli getirildi. Türkiye'de Bigo ve Tango'ya erişim sağlanamıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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