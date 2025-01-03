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    Anlık Bildirim

    Tango'ya erişim engeli getirildi

    Canlı yayın ve sosyal içerik platformu Tango'ya Türkiye'de erişim engellendi. Mahkeme kararıyla Tango'nun web sitesi ve Tango mobil uygulaması yasaklandı.           
    Tango'ya erişim engeli getirildi
    Canlı yayın ve sosyal medya platformu Tango'ya erişim engeli getirildi. Tango mobil uygulaması ve tango.me alan adı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

    Tango'ya erişim engeli getirildi Tam Boyutta Gör

    Tango platformunda kullanıcılar canlı yayın yapabiliyor ve yayıncılarla iletişime geçebiliyor. Tango'daki canlı yayınlar müstehcen içerikler ve çıplaklık içeriyor. Tango, geçtiğimiz ay Google Play ve App Store politikalarıını ihlal ettiği için uygulama mağazalarından kaldırılmış ve geçtiğimiz aylarda Google Play'e yeniden eklenmişti.

    Tango ile benzer içeriklere sahip olan Bigo platformuna da Kasım 2024'te erişim engeli getirildi. Türkiye'de Bigo ve Tango'ya erişim sağlanamıyor.

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