Microsoft, şimdiye kadar kaç adet Surface satışı gerçekleştirdi ? İşte cevabı

İş ve ekonomi alanındaki en etkin yayın organlarından biri olan Bloomberg, Microsoft'un Surface tabletleriyle ulaştığı satış sayılarını açıkladı. Peki Windows'lu Surface tabletlerin satış sayılarıyla ilgili son durum nedir?

Bloomberg'in aldığı bilgilere göre Microsoft şimdiye kadar 400,000 adedi Pro olmak üzere toplam 1,5 milyon adet Surface satabildi. Diğer bir deyişle 26 Ekim tarihinde Windows 8 ile birlikte satışa sunulan Surface RT'liler ile Microsoft 7900 adet günlük satış sayısıyla yaklaşık 1,1 milyon adet satış gerçekleştirirken; 9 Şubat'ta satışa sunulan Pro modelinden ise günde yaklaşık 12121 adet, toplamda ise 400,000 adet satmayı başarmış durumda.

Hemen belirtmelim: bu veriler Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmış değil, ancak Bloomberg, kaynağının firmanın satışlarıyla ilgili oldukça bilgili olduğunu vurguluyor.

Firmaya yakın kaynakların ifadelerine göre Surface'in ulaştığı bu satış sayılarının Microsoft cephesinin beklentilerinin altında. Fakat şu haliyle dahi Surface biriminin Microsoft'a sağlayacağı gelir, firma içerisinde birçok operasyonun gelirini geride bırakabilecek boyutta. Şöyle ki tabletlerin ortalama satış fiyatı 700 dolar olarak göz önüne alındığında Microsoft, Surface ailesinden takriben günlük 15 milyon dolar gelir kaydedebilmekte. Bu da Surface biriminin, yıllık değerlendirmede, firma içerisindeki milyar dolar gelir sağlayan birimlerden biri olması anlamına geliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-14/microsoft-s-surface-tablet-is-said-to-fall-short-of-predictions.html