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Microsoft, şimdiye kadar kaç adet Surface satışı gerçekleştirdi ? İşte cevabı

6 yıl
1,6b
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32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, şimdiye kadar kaç adet Surface satışı gerçekleştirdi ? İşte cevabı
İş ve ekonomi alanındaki en etkin yayın organlarından biri olan Bloomberg, Microsoft'un Surface tabletleriyle ulaştığı satış sayılarını açıkladı. Peki Windows'lu Surface tabletlerin satış sayılarıyla ilgili son durum nedir? 

Bloomberg'in aldığı bilgilere göre Microsoft şimdiye kadar 400,000 adedi Pro olmak üzere toplam 1,5 milyon adet Surface satabildi. Diğer bir deyişle 26 Ekim tarihinde Windows 8 ile birlikte satışa sunulan Surface RT'liler ile Microsoft 7900 adet günlük satış sayısıyla yaklaşık 1,1 milyon adet satış gerçekleştirirken; 9 Şubat'ta satışa sunulan Pro modelinden ise günde yaklaşık 12121 adet, toplamda ise 400,000 adet satmayı başarmış durumda.

Hemen belirtmelim: bu veriler Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmış değil, ancak Bloomberg, kaynağının firmanın satışlarıyla ilgili oldukça bilgili olduğunu vurguluyor.

Firmaya yakın kaynakların ifadelerine göre Surface'in ulaştığı bu satış sayılarının Microsoft cephesinin beklentilerinin altında. Fakat şu haliyle dahi Surface biriminin Microsoft'a sağlayacağı gelir, firma içerisinde birçok operasyonun gelirini geride bırakabilecek boyutta. Şöyle ki tabletlerin ortalama satış fiyatı 700 dolar olarak göz önüne alındığında Microsoft, Surface ailesinden takriben günlük 15 milyon dolar gelir kaydedebilmekte. Bu da Surface biriminin, yıllık değerlendirmede, firma içerisindeki milyar dolar gelir sağlayan birimlerden biri olması anlamına geliyor.


http://www.bloomberg.com/news/2013-03-14/microsoft-s-surface-tablet-is-said-to-fall-short-of-predictions.html Yorum Yaz
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Faux Carnival 6 yıl en beğenilen
Windows 9 ile yeni neail Surface'lar firlayacaktir. 1. nesil iPad satislarini hatirlayin.

Daha hala gecis asamasinda olan bir isletim sistemi, cok cok az ulkede ve tek kanalda yapilan satis. Bu sartlarda ilk nesil bir cihaz icin satislar cok iyi.

Windows'un yapmaya calistigi Xbox + Skydrive + Windows 8 + Windows Phone 8 entegrasyonu oturunca Microsoft'u tutmak zor olacak. Ve tabii ki arkalarinda Office gibi bir guc.
Windows 9 ile yeni neail Surface'lar firlayacaktir. 1. nesil iPad satislarini hatirlayin.Daha hala gecis asamasinda olan bir isletim sistemi, cok cok...
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sertacarslan 6 yıl
Ben inanmıyorum. Windows RT'li modellerin 100 bini geçtiğini bile sanmıyorum. Reklamı pardon haberi yapanlar iadeleri düşmemişlerdir.
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JakSocket 5 yıl
Bu kadar fazla satması imkansız. Kimsenin elinde görmedim. 100.000 tane zar zor satmışlardır.
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2000watts 5 yıl
Bu aleti dün gördüm ve inceledim. Bende samsung tablette var. Vallahi korkunç bir fark var. Sasirdim kaldim. Microsoft çok akici ve hizli. Sanki laptop kullaniyorsun ama elini ektana surdugun an tablet oldugunu anliyorsun. Ben çok begendim. Samsung tablet sanki yaninda çin isi oyuncak kaliyor
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kungfukid 5 yıl
O fiyattan satacaksın
İpad gibi bir rakibin var
Global değilsin 1-2 ülkede anca satıyorsun
Windows işletim sistemi kullanıyorsun
Bi de bu kadar sattın !
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dark-knight 6 yıl
Yazılımı saymazsak surface donanım, malzeme kalitesi anlamında microsoftdan beklenmeyecek kalitede iyi bir ürün bence.
windows 8 ve rt tamamlanmadan piyasaya sürülmüş işletim sistemleri gibi baya eksikleri var ve yeni arayüz mainstream kitle için öğrenip alışması kolay değil. Blue güncellemesiyle ile eksikleri giderip daha iyi yapacakları söyleniyor bu sene. Bence windows rt yi toptan kaldırıp çöpe atsınlar. Çünkü ne üreticiler ne de kullanıcılar ilgi göstermiyor rt ye. Zaten intelin düşük güç tüketimli yeni atom işlemcileri windows 8 de hem performans hem de batarya yönünden tatmin edici sonuçlar veriyor. RT tabletler hem normal x86 uygulamaları açamıyor hem de ekosistem olarak iOS ve androidin çok gerisinde. Ee o zaman ne anladım ben bunun windowsluğundan. Sadece Windows 8 ve Surface Pro'ya odaklansalar çok daha başarılı olurlar.
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antonidas 6 yıl
halen kimsede görmedim.
Bir kişi, alan sana göstermek zorunda mı demişti.
İlk ipad çıktığında, ki ilk ipad uzun süre ülkeye gelmedi, ülkede toplam 10.000 kişi de vardı onlarda dışarıdan getirmişlerdi. İpad 1'i çok yüksek fiyatlardan alıcı buluyordu.
O dönemler bile 2 kişi de ipad 1 görmüştüm hatta biraz kullanmıştım.
Note 1 ve 2 sahiplerini piyasada görebilirsin.
S3/s3 mini, ace 2 vs samsung telefonlar her yerde.
Samsung'un tabletlerini, sony'nin tabletlerini hatta casper'ın tabletlerini de gördüm.
Uzun lafın kısası bu tablet bizim ülkede tutmadı.
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Gestapo SS 6 yıl
win 8 başlı başına bir fail işletim sistemi..
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61gün 6 yıl
bundan 1-2 ay önce mikrosoft ofisine hırsız girmiş. Tüm apple ürünlerini çalıp gitmiş. Tamamen gerçek hikaye internetde aratabilirsiniz.

Surface bence şu zamana kadar mic'in yaptığı en iyi cihaz. Yalnız microsoft apple'ın yaptıklarını kopyaladıkça bir yere varamayacak. windows zaten apple'dan çalmaydı bu da ipad'den çakma oldu.

yenilik yok. tanıdıklık var sadece
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o3 6 yıl 61gün
tcg

bundan 1-2 ay önce mikrosoft ofisine hırsız girmiş. Tüm apple ürünlerini çalıp gitmiş. Tamamen gerçek hikaye internetde aratabilirsiniz.

Surface bence şu zamana kadar mic'in yaptığı en iyi cihaz. Yalnız microsoft apple'ın yaptıklarını kopyaladıkça bir yere varamayacak. windows zaten apple'dan çalmaydı bu da ipad'den çakma oldu.

yenilik yok. tanıdıklık var sadece

ipad'den mi çakma





tamamiyle farklı tasarımı var aletin, arayüzün.
orjinal win8 pro olanıda var.

ipad'den çalınmış bir tane şey yoktur microsoft tabletlerinde. hadi android desen tamam. ilk galaxy s'leri tabletleri falan biliyoruz. aynı simge şeklinde menüler falan.
adamlar sıfırdan METRO arayüzü geliştirdi hala çakma...
senin kafayla zaten tüm araba markaları ford'dan çalıyordur mesela. ilk turbo dizeli audi yaptı şu an reno-nissan-fiat-opel falan hep ondan çalıyordur



çalınma olayı en az 4-5 ay önceki olaydı zaten ayrı o da ne kadar gerçek belli değil.
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Güven* 6 yıl
Bende pek inanmadim
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ama=neden 6 yıl
Neredeyse 3 ülkede satıldı :D
Satış rakamları çok iyi diyebiliriz. Pro zaten kısa bir süre önce satışa sunuldu. Yakın zamanda RT'yi geçecektir.
Bu cihazların 3G desteğinin olmaması beni vazgeçirmişti, 2. nesilde muhtemelen o eksik de gideerilecektir.
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electROck35 6 yıl
Çok sayıda ülkede satışa sunmadı Microsoft, buna rağmen iyi satmış.
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MarjinaL_Kedi 6 yıl
bu cihazdan ne vatan satıyor ne teknosa nede gold nasıl bukadar satmışlar türkiyeye getirin bakalım bi bakalım kaç satacak
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alp0007 6 yıl
antonidas
daha ben kimsede görmedim. Birde tablet piyasası doymaya başladı.

Doğru bende kimsede görmedim. Verilen bilgiler bence şüpheli.
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zengier 6 yıl alp0007
alp0007

antonidas

daha ben kimsede görmedim. Birde tablet piyasası doymaya başladı.


Doğru bende kimsede görmedim. Verilen bilgiler bence şüpheli.

her alan getirip gostermeliydi size :D haklisiniz.
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