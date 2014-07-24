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Microsoft tüm Windows versiyonlarını birleştirmek istiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft tüm Windows versiyonlarını birleştirmek istiyor

Microsoft'un gelecek yıl ki yeni Windows sürümünde bazı Windows platformlarını biraraya getireceğine dair pek çok iddia yazılıp çizilmişti. Firma mali bilanço toplantısında bu iddiaları doğruladı.

Ancak resmi açıklamada iddialarda anlatılanlardan bir fazlası mevcut zira Microsoft tüm Windows versiyonlarını tek çatı altında toplamayı planlıyor. OneCore adını alacağı tahmin edilen bu yeni stratejide Windows, Windows RT ve Windows Phone artık tek bir işletim sistemi olarak karşımıza gelecek. Buna Xbox platformunun dahil olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. 

Açıklamayı bizzat firmanın patronu Satya Nadella yaptı ve her boyuta uyacak birleşik bir işletim sistemi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Birleşen mağazalar, reklamlar ve geliştirici platformları sayesinde Microsoft da daha tutarlı bir kullanıcı tecrübesi ve daha geniş bir geliştirici fırsatı sunmuş olacak.

Nadella konu ile ilgili detaya girmezken firma içerisindeki mühendislik ekipleri birleşmiş durumda. Kullanıcı arayüzü tüm ekranlara uyması açısından ölçeklendiriliyor ve evrensel bir uygulama geliştirmek için de gerekli araçlar yayımlandı.

Gerek masaüstü gerekse mobil platformlarda Android, iOS gibi işletim sistemleri genelde tablet ve akıllı telefon işletim sistemlerini biraraya getiriyor. Sadece Android işletim sistemi masaüstü ve mobil cihazları kapsayacak bir konsepte sahip. Ayrıca Ubuntu da masaüstü, tablet, telefon ve televizyon için tek bir işletim sistemi kod tabanı kullanıyor ve duruma göre ekran boyutları değişiyor. 

Microsoft'un işletim sistemi birleşimini ne zaman yapacağına dair bir bilgi yok ancak Nisan 2015 tarihindeki BUILD konferansında detayların ortaya çıkması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-planning-to-unify-all-versions-of-Windows_id58514 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl en beğenilen
MS u microsoft yapan XP ye kadar olan geri uyumluluk desteğiydi !
XP den sonra geri uyumsuz çıkan yeni işletim sistemleri yüzünden
bir çok firma internet veri güvenliği için linux tabanlı serverler üzerinden
MS-DOS uygulamalarını emulatörlerle hala daha kullanmaya devam ediyor !
şimdi neyin ne olduğunu bilmeyen popüler kültürün yeni yetmesi 2 velet çıkarda
hala MS-DOS mu kullanılıyor diye laf atar birde üzerine bu mesaja -1 verir
ama bir çok büyük köklü firma yazılım güncelleme maliyetinin yanı sıra
ekstradan donanım değiştirme ve yeni donanım ve yazılımın köklü personel tarafından
öğrenilmesi içine gereken eğitim süreci bunların firmanın üretim sürecine ne şekil ciddi kayıplar yaşatacağını bildiği için sistem eski olabilir çalışıyor ve iş görüyor ise yenisine gerek yok anlayışı bir çok açıdan haklı gibi
örneğin excel kullanıyorsanız matematikte yeni bir temel hesap işlemi çıkmadığı için :)
+ , - , % , x , işlemleriyle istediğiniz gibi yeni formüller ekleye biliyorsanız !
neden yeni bir excel versiyonu alma gereği duyasınız ki !?
yeni versiyonların %90 ı sadece yeni bilgisayar kullanıcıları için menüleri daha kolay bulmaları için oluşturulmuş yeni ve daha yumuşak grafik arabirimlerinden başka bir şey yok !
uzun lafın kısası gelecek yıl 2015 :) ve kullandığı her şeyin 2015 adını içermesini isteyen psikolojik açıdan hayatında her zaman bir şeylerin eksikliği veya geç kalınmış psikolojisini yaşayan güncel rakam sendromu yaşayan bir çok hasta aramızda yaşıyor :D
MS u microsoft yapan XP ye kadar olan geri uyumluluk desteğiydi !XP den sonra geri uyumsuz çıkan yeni işletim sistemleri yüzündenbir çok firma intern...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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xSwindLer 5 yıl
Süper bi haber
1 Yanıt Yanıtla +7
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lj94 5 yıl
windows 8.1 candır. gerisi heyecandır :D Bu os beni ciddi şekilde mutlu ediyor nedense
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1 Avatar
tugsataydin 5 yıl
Hayalim hep bir windows sistemini telefonda görmekti. Yani öyle bir telefon yapılsınki masaüstü bilgisayarlarıyla anı işletim sistemine sahip olsun. Ve klavye, fare telefona aparat olarak takılsın.
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Batuist 5 yıl
2000 yılından beri grafik değil de vektörel bir arayüze sahip bir windows bekliyorum. Bir zamanlar windows 2000in arayüzünün o zamanlarda 3 boyutlu olacağı dedikoduları yayılmıştı. şimdi düşünüyorumda ne kadar komik geliyor. o zamandan beridir vektörel bir arabirime sahip bir windows hayal ediyorum.
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zeytun38 5 yıl
lan olm win8 bu yuzden tutmadı halen anlamadılar yazmış biri // sen microsofttan dahamı akıllısın herkes mal sen cok zekısın demı
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Guest-F8946C419 5 yıl
Hazır birleştirilmeye karar verilmişken, sıfırdan windows yazsalar ne güzel olurdu.

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okan_cehapelioglu 5 yıl
microsoftun işi çook zor
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The-Engineer 5 yıl
Güzel bir haber ama umarım Windows Phone 7'den Windows Phone 8'e geçerken olduğu gibi donanımı bahane ederek veya yeni çekirdeğe sahip işletim sahibi gibi bahanelerle şimdiki cihazlara güncelleme vermemezlik etmezler :)
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kakarikikiri 5 yıl
zaten bana pc de ki uygulamaların ayrı olması saçma geliyordu, bir şekilde entegrasyon sağlarlarsa telefon ve pc arasında güzel bir senkronizasyon olabilir.
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serafon 5 yıl
Microsoft'un son kozu bu belki de. Değilse uzun bir rekabet dönemi bekliyor ve bunda geriden geliyor. Aslında bunu baştan yapsaydı işi çok daha kolay olurdu ama rakiplerinin bu kadar dişli çıkacağını ummadı. Eğer başarırsa bir şansı doğabilir.
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assasin34 5 yıl
microsoft yine kendi bacagina sikiyor.bir cacik olmaz microsofttan.
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darkaura 5 yıl
ayni isletim sistemini farkli platformalara adapte etmesi cok zor degil. keza windows phone, xbox hepsi windows nt kernelini kullaniyor. temelde windowsun modifiye halleri. asil sorun uygulamalari nasil her platformda caliscak sekilde hazirlatirsin, zor olan kisim bu. her uygulamayi 4inch telefondan, cok ekranli profesyonel pc ye kadar farkli donanimlarda, farkli mimarilerde ve ekran boyutlarindan caliscak sekilde hazirlatmak, gercek mesele burda. android bu noktada avantajli cunku uygulama altyapisi en bastan bunun icin planlanmisti. android uygulamalari sanal makinada, dalvik ile calisiyor. uygulama makina kodunda, sabit bir donanima ozgu hazirlanmadigindan, sanal makina ile her mimaride calismasi mumkun. atom x86 dada calisabiliyor, herhangi bir arm surumundede. su anki mevcut windows uygulamalarinin boyle bir imkani olmadigi acik. buda yeni isletim sistemi icin sifirdan yeni uygulamalarin yazilmasi gerekecek demektir. yillar surecek bir surecden bahsediyoruz. riskli bir hamle ama microsoftun surekli daralan pc pazarinin otesine gecmesi icin gereken cesur bir hareket.
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lj94 5 yıl
windows 8.1 candır. gerisi heyecandır :D Bu os beni ciddi şekilde mutlu ediyor nedense
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erci501 5 yıl
telefonu bilgisayara yaklaştıracaklarına bilgisayarı telefona yaklaştırmak çok dahiceymiş. metro arayüzü işinden vazgeçsinler de ne yaparlarsa yapsınlar. arayüz ne bi kere notebook ta masaüstünde
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