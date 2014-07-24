Microsoft tüm Windows versiyonlarını birleştirmek istiyor





Microsoft'un gelecek yıl ki yeni Windows sürümünde bazı Windows platformlarını biraraya getireceğine dair pek çok iddia yazılıp çizilmişti. Firma mali bilanço toplantısında bu iddiaları doğruladı.





Ancak resmi açıklamada iddialarda anlatılanlardan bir fazlası mevcut zira Microsoft tüm Windows versiyonlarını tek çatı altında toplamayı planlıyor. OneCore adını alacağı tahmin edilen bu yeni stratejide Windows, Windows RT ve Windows Phone artık tek bir işletim sistemi olarak karşımıza gelecek. Buna Xbox platformunun dahil olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.





Açıklamayı bizzat firmanın patronu Satya Nadella yaptı ve her boyuta uyacak birleşik bir işletim sistemi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Birleşen mağazalar, reklamlar ve geliştirici platformları sayesinde Microsoft da daha tutarlı bir kullanıcı tecrübesi ve daha geniş bir geliştirici fırsatı sunmuş olacak.





Nadella konu ile ilgili detaya girmezken firma içerisindeki mühendislik ekipleri birleşmiş durumda. Kullanıcı arayüzü tüm ekranlara uyması açısından ölçeklendiriliyor ve evrensel bir uygulama geliştirmek için de gerekli araçlar yayımlandı.





Gerek masaüstü gerekse mobil platformlarda Android, iOS gibi işletim sistemleri genelde tablet ve akıllı telefon işletim sistemlerini biraraya getiriyor. Sadece Android işletim sistemi masaüstü ve mobil cihazları kapsayacak bir konsepte sahip. Ayrıca Ubuntu da masaüstü, tablet, telefon ve televizyon için tek bir işletim sistemi kod tabanı kullanıyor ve duruma göre ekran boyutları değişiyor.





Microsoft'un işletim sistemi birleşimini ne zaman yapacağına dair bir bilgi yok ancak Nisan 2015 tarihindeki BUILD konferansında detayların ortaya çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-planning-to-unify-all-versions-of-Windows_id58514