Microsoft tüm Windows versiyonlarını birleştirmek istiyor

Haber Editörü
Microsoft'un gelecek yıl ki yeni Windows sürümünde bazı Windows platformlarını biraraya getireceğine dair pek çok iddia yazılıp çizilmişti. Firma mali bilanço toplantısında bu iddiaları doğruladı.
Ancak resmi açıklamada iddialarda anlatılanlardan bir fazlası mevcut zira Microsoft tüm Windows versiyonlarını tek çatı altında toplamayı planlıyor. OneCore adını alacağı tahmin edilen bu yeni stratejide Windows, Windows RT ve Windows Phone artık tek bir işletim sistemi olarak karşımıza gelecek. Buna Xbox platformunun dahil olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.
Açıklamayı bizzat firmanın patronu Satya Nadella yaptı ve her boyuta uyacak birleşik bir işletim sistemi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Birleşen mağazalar, reklamlar ve geliştirici platformları sayesinde Microsoft da daha tutarlı bir kullanıcı tecrübesi ve daha geniş bir geliştirici fırsatı sunmuş olacak.
Nadella konu ile ilgili detaya girmezken firma içerisindeki mühendislik ekipleri birleşmiş durumda. Kullanıcı arayüzü tüm ekranlara uyması açısından ölçeklendiriliyor ve evrensel bir uygulama geliştirmek için de gerekli araçlar yayımlandı.
Gerek masaüstü gerekse mobil platformlarda Android, iOS gibi işletim sistemleri genelde tablet ve akıllı telefon işletim sistemlerini biraraya getiriyor. Sadece Android işletim sistemi masaüstü ve mobil cihazları kapsayacak bir konsepte sahip. Ayrıca Ubuntu da masaüstü, tablet, telefon ve televizyon için tek bir işletim sistemi kod tabanı kullanıyor ve duruma göre ekran boyutları değişiyor.
Microsoft'un işletim sistemi birleşimini ne zaman yapacağına dair bir bilgi yok ancak Nisan 2015 tarihindeki BUILD konferansında detayların ortaya çıkması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-planning-to-unify-all-versions-of-Windows_id58514 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
XP den sonra geri uyumsuz çıkan yeni işletim sistemleri yüzünden
bir çok firma internet veri güvenliği için linux tabanlı serverler üzerinden
MS-DOS uygulamalarını emulatörlerle hala daha kullanmaya devam ediyor !
şimdi neyin ne olduğunu bilmeyen popüler kültürün yeni yetmesi 2 velet çıkarda
hala MS-DOS mu kullanılıyor diye laf atar birde üzerine bu mesaja -1 verir
ama bir çok büyük köklü firma yazılım güncelleme maliyetinin yanı sıra
ekstradan donanım değiştirme ve yeni donanım ve yazılımın köklü personel tarafından
öğrenilmesi içine gereken eğitim süreci bunların firmanın üretim sürecine ne şekil ciddi kayıplar yaşatacağını bildiği için sistem eski olabilir çalışıyor ve iş görüyor ise yenisine gerek yok anlayışı bir çok açıdan haklı gibi
örneğin excel kullanıyorsanız matematikte yeni bir temel hesap işlemi çıkmadığı için :)
+ , - , % , x , işlemleriyle istediğiniz gibi yeni formüller ekleye biliyorsanız !
neden yeni bir excel versiyonu alma gereği duyasınız ki !?
yeni versiyonların %90 ı sadece yeni bilgisayar kullanıcıları için menüleri daha kolay bulmaları için oluşturulmuş yeni ve daha yumuşak grafik arabirimlerinden başka bir şey yok !
uzun lafın kısası gelecek yıl 2015 :) ve kullandığı her şeyin 2015 adını içermesini isteyen psikolojik açıdan hayatında her zaman bir şeylerin eksikliği veya geç kalınmış psikolojisini yaşayan güncel rakam sendromu yaşayan bir çok hasta aramızda yaşıyor :D