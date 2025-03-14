n11'de M3 çipli 512 GB MacBook Air fiyatı 45.999TL'ye düştü

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Tam Boyutta Gör n11 teknolojik ürünlerde büyük indirimler yapmaya devam ediyor. Bu defa M3 çipli MacBook Air'da önemli bir kampanya başladı. 512 GB versiyonu tüm zamanların en düşük fiyatına indi.

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Bugüne kadarki en düşük fiyat

16 GB RAM ve 512 GB depolama kombinasyonuna sahip M3 çipli 13 inç MacBook Air fiyatı 54.899 TL'den 45.999 TL'ye düştü. Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda 45.999 TL'lik fiyatın tüm zamanların en düşük fiyatının dahi altında olduğunu görüyoruz.

Kampanya 4 farklı renk seçeneğinde de geçerli. Gece Yarısı, Gümüş, Uzay Grisi ve Yıldız Işığı renklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ürün Apple yetkili satıcısı Troy güvencesi ile satılıyor.

Satın almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

13 inç MacBook Air M3 Özellikleri

CPU : Apple M3 çip, 8 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli GPU

: Apple M3 çip, 8 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli GPU Ekran : 13,6 inç (2,560 x 1,664 px)

: 13,6 inç (2,560 x 1,664 px) RAM : 16 GB

: 16 GB Girişler : 2x Thunderbolt / USB-4, 1x headphone jack

: 2x Thunderbolt / USB-4, 1x headphone jack Ses : Dört hoparlörlü ses sistemi, Uzamsal Ses desteği

: Dört hoparlörlü ses sistemi, Uzamsal Ses desteği Kamera : 1080p FaceTime HD kamera

: 1080p FaceTime HD kamera Batarya Kapasitesi : 52.6 watt-saatlik lityum polimer pil

: 52.6 watt-saatlik lityum polimer pil Batarya Süresi : 18 saate kadar film izleme, Kablosuz bağlantıyla 15 saate kadar internette gezinme

: 18 saate kadar film izleme, Kablosuz bağlantıyla 15 saate kadar internette gezinme Şarj : 30W USB-C

: 30W USB-C Boyutlar : Yükseklik: 1,13 cm Genişlik: 30,41 cm Derinlik: 21,5 cm

: Yükseklik: 1,13 cm Genişlik: 30,41 cm Derinlik: 21,5 cm Ağırlık : 1,24 kg

: 1,24 kg Renk: Gece Yarısı, Gümüş, Uzay Grisi ve Yıldız Işığı

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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n11'de M3 çipli 512 GB MacBook Air için büyük indirim başladı!