n11'de M3 çipli 512 GB MacBook Air fiyatı 45.999TL'ye düştü

Bugüne kadarki en düşük fiyat
16 GB RAM ve 512 GB depolama kombinasyonuna sahip M3 çipli 13 inç MacBook Air fiyatı 54.899 TL'den 45.999 TL'ye düştü. Fiyat karşılaştırma sitelerinden baktığımızda 45.999 TL'lik fiyatın tüm zamanların en düşük fiyatının dahi altında olduğunu görüyoruz.
Kampanya 4 farklı renk seçeneğinde de geçerli. Gece Yarısı, Gümüş, Uzay Grisi ve Yıldız Işığı renklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ürün Apple yetkili satıcısı Troy güvencesi ile satılıyor.
Satın almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:
- MacBook Air MXCR3TU/A M3 16 GB 512 GB Uzay Grisi: 45.999 TL
- MacBook Air MXCV3TU/A M3 16 GB 512 GB Gece Yarısı: 45.999 TL
- MacBook Air MXCT3TU/A M3 16 GB 512 GB Gümüş: 45.999 TL
- MacBook Air MXCU3TU/A M3 16 GB 512 GB Yıldız Işığı: 45.999 TL
13 inç MacBook Air M3 Özellikleri
- CPU: Apple M3 çip, 8 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli GPU
- Ekran: 13,6 inç (2,560 x 1,664 px)
- RAM: 16 GB
- Girişler: 2x Thunderbolt / USB-4, 1x headphone jack
- Ses: Dört hoparlörlü ses sistemi, Uzamsal Ses desteği
- Kamera: 1080p FaceTime HD kamera
- Batarya Kapasitesi: 52.6 watt-saatlik lityum polimer pil
- Batarya Süresi: 18 saate kadar film izleme, Kablosuz bağlantıyla 15 saate kadar internette gezinme
- Şarj: 30W USB-C
- Boyutlar: Yükseklik: 1,13 cm Genişlik: 30,41 cm Derinlik: 21,5 cm
- Ağırlık: 1,24 kg
- Renk: Gece Yarısı, Gümüş, Uzay Grisi ve Yıldız Işığı
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