Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi

OTOKAR, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın talebi üzerine Altay tankının üretimi için son teklifini verdi. Yılda 50 adet Altay tankı üretimini temsil eden teklifin detayları ve diğer önemli bilgiler:
2 yıl
24,4b
1
137
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi
Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin Milli Tank Üretim Projesi kapsamında ortaya çıkan yerli üretim tankımız Altay için üretimi üstlenecek şirket olan Otokar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın talebi üzerine yeni bir teklif sundu. Daha önce Ocak ayında bir teklif sunan Otokar, ilk seri üretim için sunulan 250 adetlik ALTAY tankının seri üretim teklifini güncelledi.

Teklif, yılda 50 adet olmak üzere 5 yılda toplam 250 adet Altay tankı üretimini ve entegre lojistik destek faaliyetlerini kapsıyor. Teklifle birlikte hızlı bir şekilde Altay tankının seri üretimine başlanması ve TSK envanterine girmesi hedefleniyor. Otokar, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ana muharebe tankı üretimi için gerekli izinleri de almış durumda. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan 250 adetlik üretimin ardından talep üzerine dost ve müttefik ülkelere de satılabilmesi gündemde.

Ayrıca Bkz. "Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri"

Altay tankının ilk etapta güç grubu, Alman MTU tarafından üretilecek. Daimler-Crysler grubunun ağır motor birimi olan bu şirket, jet motoru, hafif, orta ve ağır zırhlı araçlar, askeri gemiler gibi geniş bir yelpazedeki araçlar için tahrik sistemleri ve dizel motorlar üretiyor. Örneğin Türkiye’de üretilen Fırtına obüslerinin motoru ve aktarma organları da MTU tarafından üretiliyor.

İlk Üretimde Motor Almanya'dan Gelecek 

Tasarımı tamamlanan ve 5 adet prototip üretilen tankın geliştirilmesinde Otokar, Aselsan, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi önemli yeri kurumlar görev üstlendi. Tankın motorunun Alman üretimi olması konusundaki eleştirilere karşın da Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) yetkilendirilmiş durumda. Albayrak Grubu’nu sahibi olduğu şirket, Altay tankı başta olmak üzere tüm yerli kara ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan güç grubunu milli olanaklarla üretmek için çalışıyor. 17 Mart 2015’te imzalanan sözleşme ile çalışmalara başlayan TÜMOSAN, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan  4 aylık ek süre talep etmiş ve 15 Aralık 2016 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştı. Bu da demek oluyor ki bir aksilik olmazsa prototip teslimi en iyi ihtimalle Haziran 2021’de olabilecek. Projenin süresi 54 ay.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 1000 adet Altay tankının üretilmesi hedefleniyor. Bunlardan ilk 250 adeti büyük olasılıkla Alman üretimi bir güç grubu kullanacak. Kalan 750 adetlik kısım ile teklif gelmesi halinde müttefik ve dost ülkelere satılacak tanklarda ise Tümosan’ın üreteceği güç grubu bulunacak.

ASELSAN SARP uzaktan komutalı stabilize silah sistemi, MKEK 120mm yivsiz top, Roketsan tarafından geliştirilmiş Bor karbür esaslı yerli olanaklarla geliştirilmiş özel bir zırh, AKKOR aktif tank koruma sistemi gibi teknolojilere sahip olacak olan Altay tankı, saatte 70km/s hız yapabilecek, tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olmak üzere 4 mürettebata sahip olacak. TÜMOSAN tarafından üretilecek güç sisteminde 26 litre hacminde V-12 motor, çift turbo besleme ünitesi, Common-Rail enjeksiyon sistemi, 5 ileri 3 geri vites gibi özellikler yer alacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
urazs 2 yıl en beğenilen
Yav bişeyi de onaylayın, destekleyin be abi.
Bu yerli silah sanayi adımlarını sonuna kadar destekliyorum.
Ayrıca bu tank ciddi anlamda modern rakipleri ile yarışır seviyede bir tank.
Aynen Atak helikopteri gibi.
Bi fiti beğenelim arkadaş be.
Yav bişeyi de onaylayın, destekleyin be abi.Bu yerli silah sanayi adımlarını sonuna kadar destekliyorum.Ayrıca bu tank ciddi anlamda modern rakipleri i...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +76
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bambamm06 2 yıl Şehmistan
Milli gemi projesini sırf Koç grubu yapmasın diye ihaleyi iptal etmişlerdi.. Neymiş, ihaleye çağrılmayan şirketler varmış... Ulan ihaleyi siz düzenliyorsunuz, çağırmayan sizsiniz, iptal eden sizsiniz bu neyin kafası.. Ki çağrılmadı denilen şirketlerin kapasitesi ortada Koç grubunun kapasitesi ortada.. Çabuk unuttunuz bunları.. Pardon bunlar da mı paralelin oyunuydu yoksa? Bunda da mı kandırıldınız? Neyi kabullenemiyorsunuz hala?

Evet, çıkar da güdülür, cep de doldurulur.. Milli projeymiş, yerlilikmiş falan siyasi propaganda araçları bunlar... Bu tankı da istemeye istemeye Otokar'a yaptırdıkları da aşikar zaten.. Kaç akpli istiyor Koç grubunun bu tankı yapmasını?
Milli gemi projesini sırf Koç grubu yapmasın diye ihaleyi iptal etmişlerdi.. Neymiş, ihaleye çağrılmayan şirketler varmış... Ulan ihaleyi siz düzenliyorsunuz, ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ressi1 2 yıl
Forumda bir arkadaş Altay'ı Otokar'a mal etmek istemediklerini söylemişti. Vatan millet davasında çıkar güdülürmü?

2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
comanderr 2 yıl
dünyada yeni nesil tank üreten veya çalışan ülkeler varmı?varsa hanği ülkeler.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-31C579044 2 yıl comanderr
comanderr
dünyada yeni nesil tank üreten veya çalışan ülkeler varmı?varsa hanği ülkeler.

ABD: M1A3
Rusya: Armata & T90MS
Cin: MBT3000
Almanya: 2A7
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uniquebison 2 yıl comanderr
comanderr
dünyada yeni nesil tank üreten veya çalışan ülkeler varmı?varsa hanği ülkeler.

rusya var. armata tankını üretti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Tankın arge/prototip/test süreci 3yılda bitti, seri üretim ihalesi 10 yıl sürünecek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JaReD22 2 yıl
Bir an evvel seri üretime geçmezse suriyede daha çok tankimiz vurulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 2 yıl
Biraz da savaş uçağı üretsinler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaPalaZula 2 yıl senersongur
Hemen ariyorum binali'yi yarina kalmas sicak sicak cikartirlar sanayiden :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl
Prototip teslimi en iyi ihtimalle 2021 Haziran'da diyor.
Bu tarih hem en iyi ihtimal hem de prototipin teslim tarihi. Daha seri üretimi olacak da onlar kullanılacak. Ölme eşeğim ölme. Artık bu Altay tankını torunlarımız görür.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotusx 2 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
Prototip teslimi en iyi ihtimalle 2021 Haziran'da diyor.
Bu tarih hem en iyi ihtimal hem de prototipin teslim tarihi. Daha seri üretimi olacak da onlar kullanılacak. Ölme eşeğim ölme. Artık bu Altay tankını torunlarımız görür.

Muhterem, bir ayağı çukurdaki dedeciğim; o tahmini tarih güç grubu için. Altay'ın 2 adet prototipi mevcut. Testler devam ediyor ve muhtemelen bu yıl içinde tamamlanacak. Devlet istediği bu teklifi kabul eder seri üretimi Otokar'a verirse 2017'de üretim başlar muhtemelen. Yok vermez de seri üretim ihalesine çıkılıp farklı firmaların teklifleri de değerlendirilirse en fazla 1-2 sene daha uzar diye tahmin ediyorum. İlk parti tanklarda MTU'ya ait motor kullanılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ESOES1981TR 2 yıl
aslınd günümüzde tankların devri bitti denilebilir bence bize şunlardan lazım;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

günümüz tankları çok hantal ama bunlar gibi araçlar at füzeleri ile donatılınca ölüm makinası oluyor
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferrari 2 yıl ESOES1981TR
Devri bitti demek yanlış olur. Rusya geçtiğimiz yıl T-14 tankını tanıttı. Çin'in yeni VT-4 Tankı var. ABD ve Almanya'da birkaç yıl içinde yeni tanklarını tanıtır.

Edit: Wiesel kadar küçük olmasa da FNSS'nin TOW taşıyan araçları var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion1916 2 yıl ESOES1981TR
ESOES1981TR
aslınd günümüzde tankların devri bitti denilebilir bence bize şunlardan lazım;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

günümüz tankları çok hantal ama bunlar gibi araçlar at füzeleri ile donatılınca ölüm makinası oluyor

one la en ustun bi altindaki tanki 3 kisi toplansak deviririz
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ürüng ayıg toyon 2 yıl ESOES1981TR
ESOES1981TR

aslınd günümüzde tankların devri bitti denilebilir bence bize şunlardan lazım;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

günümüz tankları çok hantal ama bunlar gibi araçlar at füzeleri ile donatılınca ölüm makinası oluyor

Otokar'ın çözümü var böyle paletli araç kategorisinde,hatta FNSS'in de var
FNSS Kaplan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
[simage][/simage]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-1 2 yıl
Motor durumu ne oldu arkadaşlar?

Tamamen yerli mi oluyor yoksa bir ülkeyle ortaklaşa mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ferrari 2 yıl X-1
AVL ve TÜMOSAN, Milli Motor için çalışıyordu. Avusturya ile gerilen ilişkiler dolayısıyla AVL işi yalan oldu galiba. TÜMOSAN 4 aylık ilave süre istedi. Şuan kesin bir şey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
Bende yerli savunma sanayiyi sonuna kadar destekleyen bir vatandaşım fakat sizce tanklar için çağ bitmedi mi ? Kıtalar arası balistik füzeler bile 3. sınıf silah olarak nitelendiriliyor güçlü devletler uzaya yatırım yapmakta. Amerikan başkanı Barack Obama "Iron Man tarzı şeyler yapıyoruz desek yeridir" diye bir konuşma yapmıştı. Şimdi yanlış anlaşılmasın ben burada yerli sanayimizi kötülemiyorum fakat tankların devri bitti. Adamlar crysisde ki nanosuitleri yapıyorlar , robotik araçlar geliştiriyorlar marsa gidebilecek kapasitede uzay gemileri yapıyorlar ama bizim bu devirde tank yapmamız boşa yatırım olur.
Uzay araştırmasına önem vermemiz ve daha sağlam silahlar geliştirmemiz lazım. Mesela nükleer silahların o hasarını emecek bir şey radyasyonu zararsız veya nötrleyecek bir şey geliştirmemiz lazım ama bana sorarsanız ilk önce eğitim sisteminin geliştirilmesi ve oxford , cambridge seviyesinde ki eğitime orantılı gidilmesi gerekli çünkü asıl teknoloji o üniversitelerden çıkan mühendislerden çıkıyor bizim İTÜ , Boğaz içi ve yıldız gibi büyük üniversitelerimiz dünya sıralamasında ilk 1-100 sıralamasında oynasa hoş olmaz mıydı ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lotusx 2 yıl Guest-B2B7A0AF7
Teknoloji, hiyerarşik düzen gibidir. Adımlar silsilesi ile gider. Senin tank yapacak teknolojik bilgin ve kaynağın yoksa uzay gemisi yapamazsın. Zira ne zırh teknolojisi(daha doğrusu metalurji) ne de motor teknolojisi sahibisindir. Savunma teknoloji geliştirmek için en ideal alandır. İhtiyaç doğduğu zaman teknolojiyi piyasa dertleriyle(özel kuruluşlar) uğraşmadan devlet kendi eliyle geliştirir. Bu sebeptendir ki teknoloji dünya tarihinde devamlı olarak savunma sanayii ile eş güdümlü gitmiş, neredeyse tüm teknolojik veriler savunma alanında yapılan çalışmalardan elde edilmiştir.

(Tanktan sonra uzay gemisi yapmayacağız tabi, bir yerlerden başlanıyor.)

Tankın çağı bitmedi. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana halen kara birliklerinin birincil silahı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl Guest-B2B7A0AF7
Güzel yazmışsınız ama bence tankların devri bitmedi. Tanklar bir ülkenin ana vurucu güçlerinden biridir. Kara harekatında en etkili silahlardandır. Zaten tank yapmayı beceremeyen bir ülke dediğiniz gelişmiş teknolojileri de üretemez. Yani emeklemeden koşmak olmaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WILDBOYS 2 yıl
Agizlara sakiz veriliyor cigne babam cigne oldu 15 sene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 2 yıl
Koç Grubu olmasa bu ülke bugün bu düzeyde olmazdı, adamlar muhalif diye oturduğunuz yerden sallamayı bırakın. Yüz binlerce insana ekmek kapısı bir kuruma hakaret etmek de ancak bizim asil topluluğa yakışır.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl Stand Alone
Stand Alone

Koç Grubu olmasa bu ülke bugün bu düzeyde olmazdı, adamlar muhalif diye oturduğunuz yerden sallamayı bırakın. Yüz binlerce insana ekmek kapısı bir kuruma hakaret etmek de ancak bizim asil topluluğa yakışır.

Fason üretmenin, teknoloji kopyalamanın ülkeye ne katkısı var?

Binlerce insanın sırtından deli paralar kazandılar?

Ki devlet teşviğiyle yüzde birlik zengin dilimin içinde Koç ailesi.

Tarih bilgin yok konuşma bari!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24389 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Popüler, savunma sanayii ve
7 etiket daha altay tankı aselsan altay tümosan Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj" 2 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 2 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 2 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 2 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 2 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 2 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 2 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 2 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 2 yıl HTC One A9s geliyor 2 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 2 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 2 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 2 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor 2 yıl iPhone 7, 7 Eylül’de tanıtılıyor! 2 yıl Microsoft yeni reklamında şimdi de MacBook’la alay etti 2 yıl Detroit Electric tamamen elektrikli lüks sedan ve SUV üretmeyi planlıyor 2 yıl Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü 2 yıl Microsoft, Surface Book 2'ye ait yeni görsel yayınladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi Sonraki Google Fiber rüyası sona mı eriyor? 2 yıl İşte LADA'nın yeni otomobil konsepti 2 yıl Sebze ve meyveler genetik modifikasyona uğramadan önce nasıl görünüyordu? 2 yıl Türk Telekom’a ikinci FETÖ operasyonu 2 yıl Samsung Galaxy A serisi yeni yıla hazırlanıyor 2 yıl Snapchat büyümesine devam ediyor 2 yıl Dizüstü bilgisayar konseptinin mimarı hayatını kaybetti 2 yıl Mobilite: LG V20 ve ön çıkan diğer gelişmeler 2 yıl Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj" 2 yıl Juno tarihin en yakın Jüpiter geçişini gerçekleştirdi: İşte gönderdiği fotoğraf 2 yıl MIT'nin yeni 3D yazıcısı ısıyla şekil değiştiren objeler yaratabiliyor 2 yıl Facebook Live, Blizzard oyunlarının yayınına başladı 2 yıl Belçikalı öğretmenden muhteşem Pokemon Go uyarlaması 2 yıl iPhone 6 SE'ye ait olduğu iddia edilen test sonuçları yayınlandı 2 yıl Anti tank silahları, yapabilecekleri ve aktif tank koruma sistemleri 2 yıl Baidu'nun elektrikli otonom aracı 2018′de yollarda olacak 2 yıl Singapur sokakları ilk sürücüsüz taksilere ev sahipliği yapıyor 2 yıl Opera’nın senkronizasyon servisine siber saldırı 2 yıl Archos’dan yeni Helium akıllı telefonlar 2 yıl Intel’den 3D NAND SSD ürünleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim