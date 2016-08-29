Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi

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Türkiye’nin Milli Tank Üretim Projesi kapsamında ortaya çıkan yerli üretim tankımız Altay için üretimi üstlenecek şirket olan Otokar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın talebi üzerine yeni bir teklif sundu. Daha önce Ocak ayında bir teklif sunan Otokar, ilk seri üretim için sunulan 250 adetlik ALTAY tankının seri üretim teklifini güncelledi.

Teklif, yılda 50 adet olmak üzere 5 yılda toplam 250 adet Altay tankı üretimini ve entegre lojistik destek faaliyetlerini kapsıyor. Teklifle birlikte hızlı bir şekilde Altay tankının seri üretimine başlanması ve TSK envanterine girmesi hedefleniyor. Otokar, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ana muharebe tankı üretimi için gerekli izinleri de almış durumda. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan 250 adetlik üretimin ardından talep üzerine dost ve müttefik ülkelere de satılabilmesi gündemde.

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Altay tankının ilk etapta güç grubu, Alman MTU tarafından üretilecek. Daimler-Crysler grubunun ağır motor birimi olan bu şirket, jet motoru, hafif, orta ve ağır zırhlı araçlar, askeri gemiler gibi geniş bir yelpazedeki araçlar için tahrik sistemleri ve dizel motorlar üretiyor. Örneğin Türkiye’de üretilen Fırtına obüslerinin motoru ve aktarma organları da MTU tarafından üretiliyor.

İlk Üretimde Motor Almanya'dan Gelecek

Tasarımı tamamlanan ve 5 adet prototip üretilen tankın geliştirilmesinde Otokar, Aselsan, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi önemli yeri kurumlar görev üstlendi. Tankın motorunun Alman üretimi olması konusundaki eleştirilere karşın da Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TÜMOSAN) yetkilendirilmiş durumda. Albayrak Grubu’nu sahibi olduğu şirket, Altay tankı başta olmak üzere tüm yerli kara ve deniz platformlarında ihtiyaç duyulan güç grubunu milli olanaklarla üretmek için çalışıyor. 17 Mart 2015’te imzalanan sözleşme ile çalışmalara başlayan TÜMOSAN, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan 4 aylık ek süre talep etmiş ve 15 Aralık 2016 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştı. Bu da demek oluyor ki bir aksilik olmazsa prototip teslimi en iyi ihtimalle Haziran 2021’de olabilecek. Projenin süresi 54 ay.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 1000 adet Altay tankının üretilmesi hedefleniyor. Bunlardan ilk 250 adeti büyük olasılıkla Alman üretimi bir güç grubu kullanacak. Kalan 750 adetlik kısım ile teklif gelmesi halinde müttefik ve dost ülkelere satılacak tanklarda ise Tümosan’ın üreteceği güç grubu bulunacak.

ASELSAN SARP uzaktan komutalı stabilize silah sistemi, MKEK 120mm yivsiz top, Roketsan tarafından geliştirilmiş Bor karbür esaslı yerli olanaklarla geliştirilmiş özel bir zırh, AKKOR aktif tank koruma sistemi gibi teknolojilere sahip olacak olan Altay tankı, saatte 70km/s hız yapabilecek, tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu olmak üzere 4 mürettebata sahip olacak. TÜMOSAN tarafından üretilecek güç sisteminde 26 litre hacminde V-12 motor, çift turbo besleme ünitesi, Common-Rail enjeksiyon sistemi, 5 ileri 3 geri vites gibi özellikler yer alacak.