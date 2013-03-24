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Microsoft, yerleşik uygulamalarını güncellemeye hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
598
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16
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, yerleşik uygulamalarını güncellemeye hazırlanıyor

Microsoft'un bu yıl tüm platformlarını güncelleyeceği Blue yaklaşımı merakla beklenirken, firmanın kendi Windows uygulamalarını güncellemeye hazırladığı ortaya çıktı.

Blue yaklaşımına hazırlık olarak nitelenen güncellemeler Windows 8 ve RT ile gelen tüm iç uygulamaları kapsıyor.

Windows 8 güncelleme günlüğünde ortaya çıkan bilgilerde, güncelleme alacak yazılımlar şu şekilde:

Seyahat
Kamera
Bing
Okuyucu
Haberler
Fotoğraflar
Finans
SkyDrive
Xbox Live oyunları
Video
Hava durumu
Haritalar
Spor
Xbox Müzik
Tüm iletişim ve mail uygulamaları

Bu uygulamalar Beta sürümü sonrası hemen kullanıcıya sunulduğu için bazı problemler yaşandığı rapor ediliyordu. Microsoft bu hamle ile kullanıcılara daha iyi bir kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Güncellemenin ay sonu veya gelecek ay başında sunulması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57575806-75/microsoft-ready-to-update-windows-8-built-in-apps Yorum Yaz
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rebanuba 6 yıl en beğenilen xtreme55
xtreme55

Windows 7 Forever

Eminim win 7 ilk çıktığında Xp forever diye yazmışsındır.
3 Yanıt Yanıtla +16
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sezrar 6 yıl
Lumia 820 im ile çok mutluyum arkadaşlar
,neden mi? Çünkü bu telefon yere düşse de bana mısın demiyor,asla asla donmuyor. Tek eksiğimiz evet mağaza ama uygulama oyun manyağı insanlar gidip samsung alsın. S3 u es kaza düşür bakalım elinden ne oluyor. Bu çok elit ve çok minimal bir telefon bence be wp8 kesinlikle bir numara olacak.
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md07tr 6 yıl
Windows 8 7 den çok daha iyi
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Batuist 6 yıl
çok yerinde bir karar olmuş.. haberde bahsi geçen tüm uygulamaların güncellenmesi ve daha ergonomik ve kullanışlı bir halke getirilmesi gerekiyor. programları sadeleştiricem diye biraz fazla abartmışlar.. umarım elle tutulur gözle görülür bir yenilik olur..
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RaptorFX 6 yıl
7yi beğenip 8i beğenmeyenler bir kaç yıla kalmaz her ekran dokunmatik olduğunda ne yapmayı planlıyor acaba? Ayrıca aynı sistem üzerinde 7 ve 8i deneyin. 8deki hız farkını görünce zaten düşünceniz değişecektir.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Hala ilkel başlat menüsünü, metro arayüzünden daha kullanışlı bulanlar var.. Windows blue olgunlaşmış bir windows 8 ile piyasaya damgasını vurur bence :)

Güncellemeler konusu güzel gelişmeler..
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onsos1100 6 yıl
gagilo
kim ne derse desin ANdorid :))

beyler bu adam tüm konulara böyle mesaj atıyor bunu nasıl şikayet edicez. topluca filan şikayet etsek hesabı kapanır mı?
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Guest-334F3CF19 6 yıl onsos1100
onsos1100

gagilo

kim ne derse desin ANdorid :))


beyler bu adam tüm konulara böyle mesaj atıyor bunu nasıl şikayet edicez. topluca filan şikayet etsek hesabı kapanır mı?

kim ne derse desin -iphone -s3 -sumsang yazmış konulara
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Doanc4n 6 yıl
gagilo
kim ne derse desin ANdorid :))

Salak mısın? Yoksa komik mi olmaya çalışıyorsun?
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regaibyigit. 6 yıl
DH Misafiri
Win 7de bundan etkılenıcekmı ? Şayet yazmıyorda wın8 yazıyor

hayır sadece windows 8 için zaten windows 7nin yerleşik "uygulama"ları yok
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xtreme55 6 yıl
Windows 7 Forever
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rebanuba 6 yıl xtreme55
xtreme55

Windows 7 Forever

Eminim win 7 ilk çıktığında Xp forever diye yazmışsındır.
3 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 6 yıl
Win 7de bundan etkılenıcekmı ? Şayet yazmıyorda wın8 yazıyor
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