Microsoft, yerleşik uygulamalarını güncellemeye hazırlanıyor

Haber Editörü
Microsoft'un bu yıl tüm platformlarını güncelleyeceği Blue yaklaşımı merakla beklenirken, firmanın kendi Windows uygulamalarını güncellemeye hazırladığı ortaya çıktı.
Blue yaklaşımına hazırlık olarak nitelenen güncellemeler Windows 8 ve RT ile gelen tüm iç uygulamaları kapsıyor.
Windows 8 güncelleme günlüğünde ortaya çıkan bilgilerde, güncelleme alacak yazılımlar şu şekilde:
Seyahat
Kamera
Bing
Okuyucu
Haberler
Fotoğraflar
Finans
SkyDrive
Xbox Live oyunları
Video
Hava durumu
Haritalar
Spor
Xbox Müzik
Tüm iletişim ve mail uygulamaları
Bu uygulamalar Beta sürümü sonrası hemen kullanıcıya sunulduğu için bazı problemler yaşandığı rapor ediliyordu. Microsoft bu hamle ile kullanıcılara daha iyi bir kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Güncellemenin ay sonu veya gelecek ay başında sunulması bekleniyor.
http://news.cnet.com/8301-10805_3-57575806-75/microsoft-ready-to-update-windows-8-built-in-apps Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eminim win 7 ilk çıktığında Xp forever diye yazmışsındır.