Microsoft, yerleşik uygulamalarını güncellemeye hazırlanıyor





Microsoft'un bu yıl tüm platformlarını güncelleyeceği Blue yaklaşımı merakla beklenirken, firmanın kendi Windows uygulamalarını güncellemeye hazırladığı ortaya çıktı.





Blue yaklaşımına hazırlık olarak nitelenen güncellemeler Windows 8 ve RT ile gelen tüm iç uygulamaları kapsıyor.





Windows 8 güncelleme günlüğünde ortaya çıkan bilgilerde, güncelleme alacak yazılımlar şu şekilde:





Seyahat

Kamera

Bing

Okuyucu

Haberler

Fotoğraflar

Finans

SkyDrive

Xbox Live oyunları

Video

Hava durumu

Haritalar

Spor

Xbox Müzik

Tüm iletişim ve mail uygulamaları





Bu uygulamalar Beta sürümü sonrası hemen kullanıcıya sunulduğu için bazı problemler yaşandığı rapor ediliyordu. Microsoft bu hamle ile kullanıcılara daha iyi bir kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Güncellemenin ay sonu veya gelecek ay başında sunulması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57575806-75/microsoft-ready-to-update-windows-8-built-in-apps