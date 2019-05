Microsoft'dan Office for Mac 2008 ve 2011 için iki önemli güncelleme

Dünyanın en büyük yazılım firması olan Microsoft, Office for Mac 2008 ve 2011'e yönelik olarak iki yeni güncelleme yayınladı.

Office for Mac 2008 için yayınlanan güncelleme, saldırganların kötü amaçlı kodlar ile bilgisayar belleğinde yer alan veriler üzerinde değişiklik yapabilmesini sağlayan açığı kapatırken; Office for Mac 2011 için yayınlanan güncelleme ise aşağıdaki sorunları gideriyor:

x500 formatında oluşturulan kişi bilgilerinin Outlook'da çalışmasını engelleyen sorun

Powerpoint'te hazırlanan sunumlardaki geçişlerde yaşanan grafik problemleri

Outlook'da Paylaşılan klasörlerin Kerberos protokolü kullanan mail kutuları içerisinde açılmasını engelleyen sorun

Excel'de "Applications.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show." içeren Makro'nun koşumu esnasında oluşan sorun

Kimi Office 365 kullanıcılarının karşılaştığı OAB güncellemesinin doğru şekilde yapılmasını engelleyen sorun

Outlook'da bazı kısaltmaları yazım hatası olarak nitelendiren sorun

Değişiklikleri İzle menüsü aktifken, büyük metin dosyalarının sayfaları içinde kaydırma yapılırken Word'ün aniden kapanmasına neden olan sorun

Outlook'da etkinlik oluşturulduğunda, eşgüdümlü evrensel zaman bilgisinin dahil edilmeme sorunu

Yayınlanan güncellemeleri Office for Mac içerisinde yer alan yazılımların Help menüsü içerisinde yer alan "Check for Updates"'e tıklayarak yükleyebilirsiniz.