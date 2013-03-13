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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'dan Office for Mac 2008 ve 2011 için iki önemli güncelleme

6 yıl
1,4b
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6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan Office for Mac 2008 ve 2011 için iki önemli güncelleme

Dünyanın en büyük yazılım firması olan Microsoft, Office for Mac 2008 ve 2011'e yönelik olarak iki yeni güncelleme yayınladı.

Office for Mac 2008 için yayınlanan güncelleme, saldırganların kötü amaçlı kodlar ile bilgisayar belleğinde yer alan veriler üzerinde değişiklik yapabilmesini sağlayan açığı kapatırken; Office for Mac 2011 için yayınlanan güncelleme ise aşağıdaki sorunları gideriyor:

  • x500 formatında oluşturulan kişi bilgilerinin Outlook'da çalışmasını engelleyen sorun
  • Powerpoint'te hazırlanan sunumlardaki geçişlerde yaşanan grafik problemleri
  • Outlook'da Paylaşılan klasörlerin Kerberos protokolü kullanan mail kutuları içerisinde açılmasını engelleyen sorun
  • Excel'de "Applications.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show." içeren Makro'nun koşumu esnasında oluşan sorun
  • Kimi Office 365 kullanıcılarının karşılaştığı OAB güncellemesinin doğru şekilde yapılmasını engelleyen sorun
  • Outlook'da bazı kısaltmaları yazım hatası olarak nitelendiren sorun
  • Değişiklikleri İzle menüsü aktifken, büyük metin dosyalarının sayfaları içinde kaydırma yapılırken Word'ün aniden kapanmasına neden olan sorun
  • Outlook'da etkinlik oluşturulduğunda, eşgüdümlü evrensel zaman bilgisinin dahil edilmeme sorunu

Yayınlanan güncellemeleri Office for Mac içerisinde yer alan yazılımların Help menüsü içerisinde yer alan "Check for Updates"'e tıklayarak yükleyebilirsiniz.


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marjinal1st 6 yıl
Editörün fanboyluğuna ya da cahilliğime verin: Microsoft dünyanın en büyük üçüncü yazılım firmasıysa ilk ikisi hangi firmalar?
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Dorota 6 yıl
sırf şu office için windows kurdum onun dışında kullanmıyorum windowsu hiç aramıyorumda.. office for mac hiç stabil değil ne yazık ki
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