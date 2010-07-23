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Microsoft'un 2010 mali yılı net kârı 18.76 milyar dolar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya yazılım devi Microsoft, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Redmond merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre Microsoft, bir önceki yıla göre 16.04 milyar dolar ile rekor gelir elde etmeyi başardı. Net kârı %48 artış ile 4.52 milyar dolar olarak gerçekleşen Microsoft'ta hisse başına gelir ise %50 artış ile 0.51$ oldu.

Şimdiye kadar 175 milyon lisanslı kopya satan Windows 7'nin başarısına ek olarak Office 2010'un lanse edilmesi de Microsoft'un gelirlerine etki eden önemli gelişmelerden biri oldu. Öte yandan Windows Server, Xbox ve Bing tarafındaki güçlü performanslar da Microsoft'un açıkladığı rekor gelir için en önemli kalemler arasında yer alıyorlar.

2010 mali yılının tamamında Microsoft, 2009 yılına kıyasla %7 artış ile 62.48 milyar dolar gelir ve %29 artış ile 18.76 milyar dolar net kâr elde etti.


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mehmetgirgin 9 yıl
zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış .hayırlı olsun dahai yi yatırımlar bekleriz
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sadtneverdie 9 yıl
işte bildiğin Türk insanı heeeerşeyi eleştirip birşey üretmeyen sonra aaa adamlar bundan nasıl para kazanmış diye anlamaz anlamaz bakan :)
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ckukner 9 yıl
Bing'den kar edebilmiş mi?
Hayret valalhi bu kadar kötü bir arama motoru, ismi ve dizaynı görmedim halbuki.
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yoney 9 yıl

ckukner

Bing'den kar edebilmiş mi?
Hayret valalhi bu kadar kötü bir arama motoru, ismi ve dizaynı görmedim halbuki.


+1905.
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DavutGENC 9 yıl
abi windows 7 den edilen kardır o
ana apple bu kadar büyümesi
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