Microsoft'un Metro arayüzü isim hakkı davasıyla karşı karşıya

Windows 8 ile birlikte Microsoft'un hemen tüm hizmetlerinde görebileceğimiz Metro arayüzü, bir isim hakkı davasına maruz kalabilir.





Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre, ülkemizde de faaliyet gösteren Metro AG, isim hakkını izinsiz kullanan Microsoft'un kapısını çaldı.





Metro AG ve Microsoft tarafından konu ile ilgili yorum yapılmıyor. Ancak bugüne kadar Metro ifadesini sıklıkla kullanan Microsoft, Windows Phone veya Windows 8 arayüzüne referans verecek geliştiricilerin yeni kullanıcı arayüzü veya Windows 8 tarzında arayüz gibi ifadeler kullanmasını istiyor.





Microsoft, Metro ekini Windows 8 uygulamalarından kaldırdığını resmi olarak kabul ediyor ve Metro ifadesinin zaten geliştirme aşamasında kullanılan bir kod adı olduğunu vurguluyor. Ancak bu hamlenin Metro AG ile bir ilişkisi olup olmadığına dair yorum yapmıyor.





Windows Phone ile başlayan ve Windows 8 ile literatüre iyice yerleşen Metro arayüzü tanımlamasından vazgeçilmesi, tüketici algısı yönünden biraz zor olabilir.