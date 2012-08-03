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Microsoft'un Metro arayüzü isim hakkı davasıyla karşı karşıya

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 ile birlikte Microsoft'un hemen tüm hizmetlerinde görebileceğimiz Metro arayüzü, bir isim hakkı davasına maruz kalabilir.

Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre, ülkemizde de faaliyet gösteren Metro AG, isim hakkını izinsiz kullanan Microsoft'un kapısını çaldı. 

Metro AG ve Microsoft tarafından konu ile ilgili yorum yapılmıyor. Ancak bugüne kadar Metro ifadesini sıklıkla kullanan Microsoft, Windows Phone veya Windows 8 arayüzüne referans verecek geliştiricilerin yeni kullanıcı arayüzü veya Windows 8 tarzında arayüz gibi ifadeler kullanmasını istiyor. 

Microsoft, Metro ekini Windows 8 uygulamalarından kaldırdığını resmi olarak kabul ediyor ve Metro ifadesinin zaten geliştirme aşamasında kullanılan bir kod adı olduğunu vurguluyor. Ancak bu hamlenin Metro AG ile bir ilişkisi olup olmadığına dair yorum yapmıyor.

Windows Phone ile başlayan ve Windows 8 ile literatüre iyice yerleşen Metro arayüzü tanımlamasından vazgeçilmesi, tüketici algısı yönünden biraz zor olabilir.

http://www.theverge.com/2012/8/2/3215039/microsoft-metro-name-dispute-developers Yorum Yaz
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Umutcan 7 yıl en beğenilen
Metro turizm de dava açsın
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TaLeNDiL 7 yıl
Metro genel bir isimdir doğru ama Metro AG ile adamlar dünyaca ünlü bir marka olduklarından ve Metro ile adlandırıldıklarından Microsoft'un bu isimi kullanması patent hukukunda kötü niyete girer ve her mahkeme eninde sonunda isim hakkını iptal eder. Belli ki zamanında teknoloji alanında da isimlerini tescil etmişlerdir.
Komik olacak ama Metro Turizme gelince, dünya genelinde teknoloji alanında tescil yapsalardı onlar da engelleyebilirdi. Türkiye içinde eğer varsa öyle bir tescilleri varsa pek tabi dava açabilirler, Türkiye satışı için.
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OverClocK1ng 7 yıl
erendiz001
Bizimkilerde adam gibi bi icad yokki adamlar çalsın :) ancak senin dediğin tarzda dava açılır ehü ehü :)

Bizimkilerin bir şey icat etmesine gerek yok ki dava açması için.
Geçtiğimiz senelerde Batman Valisi Batman filmi için dava açıyordu ya.,
Bizim ismimizi kullanıp film yapıyorlar diye...
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Dark Shade 7 yıl
Metro turizm
Metro gofreti
Metro golden meyer
bunlarda dava açıcakmış...
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theyapici 7 yıl
metro olmazsa başka birşey olur isim yüzünden gavura para vermeye gerek yok
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Batuist 7 yıl
ben kendi adımın haklarını alıcam ve böylece bu ismi başka kimse kullanamayacak. kullanmak isteyen olursa benden lisans satın almak zorunda olacak.. bu nedir arkadaş.. insanlığa ait olan şeyleri kim satın alabilir ki!!! herkes bende adımı satın alıyorum o zaman kimse kullanmasın derse ne olcak!!!
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nurettinaz 7 yıl
Millet iyice suyunu cikardi bence Amerika pazarci esnaf odasi da apple a dava acsin:D
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JoeyBane 7 yıl
Metro çok bozdu. Eskiden daha güzeldi..
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murdocklawless 7 yıl
o zaman istanbul metrosu da isim değiştirsin. tünel treni olsun mesela.
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DH Misafiri 7 yıl
onu boşverinde nerde bizim mobilite !!!
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DH Misafiri  7 yıl
microsofta dava açan metro ag değil, Apple olmalıydı. metro interface tamamen Apple' dan çalınmıştır
. umarım işletim sistemi piyasaya çıktıktan sonra güzel bir dava açar ve kazanırız.
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demo11 7 yıl
Bende dava etcem microsoft u metro ismini ilk ben düşünmüştüm düşüncemi çaldı!!.
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