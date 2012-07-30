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Micrososft: Surface, Windows 8'le birlikte satışa sunulacak

6 yıl
8,2b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft merakla beklenen tableti Surface’i Windows 8’le birlikte 26 Ekim tarihinde satışa sunacağını açıkladı.

Microsoft, tabletin satış tarihiyle ilgili bilgiyi ülkemizdeki Sermaye Piyasası Kurumu’nun ABD’deki karşılığı olan SEC’e açıkladığı yıllık raporunda (Form 10-K) yer verdi.

Haziran ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Surface, firmanın ilk donanımsal tableti olarak dikkat çekerken; biri Nvidia Tegra 3+, diğeri ise Intel Ivy Bridge tabanlı olmak üzere iki farklı donanıma sahip.


http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000119312512316848/d347676d10k.htm Yorum Yaz
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PhantomX 6 yıl en beğenilen *GameOver*
*GameOver*

microsoftta baydı artık iyice saçmaladılar windows 7 daha dün çıktı aynı mozilla firefox'a çevirecekler

Windows 7 daha dun cikti diyorsunuz da Apple daha cok cikartiyor.

en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...

Mac OS X 10.7--- Temmuz 2011 de cikti.
OS X 10.8 ---- Temmuz 2012 de cikti.

Windows 7 --- Ekim 2009 da cikti.
Windows 8 --- daha cikmadi


Fanboylardan baydim ben de.
*GameOver*microsoftta baydı artık iyice saçmaladılar windows 7 daha dün çıktı aynı mozilla firefox'a çevireceklerWindow...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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huseyinss 6 yıl
Bir konuyu da pisletmeyin be
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Hardstyler 6 yıl
Şimdiden yükledim acaba hatamı ettim bu son sürümünü 8 in ?
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furkanta_resmi 6 yıl
Surface deyince bende masa olan sandim masaya nolcak simdi ya ben ondan istiyorum asil
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Bruschetta 6 yıl
Windows 8'e yükseltme çok ucuz olucakmış.
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antonidas 6 yıl
ben özelliklerini beğendim, tabi kesin yorum yapabilmek için kullanmak lazım.
ipad 2 ile kafa kafaya değiştirirler mi acaba?
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aybey 6 yıl
Surfeys (surface) tablet rekabetçi bir fiyatla çıkmasa da, her zaman olduğu gibi birçok insan tarafından, farklılaşmak adına veya kendi geçerli nedenleri sebebiyle satınalınacaktır. Mikrosoft (Microsoft)tabletinin ARM işlemcilerinin fiyatını 400-700 usd arası bekliyorum, intel olanının 850-1200 usd ( samsung ve asus win7 tablet fiyatlarına bakarak)
Ancak; bildiğimiz, güvendiğimiz bir çok bilgisayar üreticisi firma x86 (Amd veya intel) işlemcili tablet çıkaracaktır. (Ben amd işelmcili tabletlerden çok umutluyum.. Hem fiyat hem de performans açısından göz dolduracağı kanaatindeyim.) Dolayısıyla bol çeşit( arz artışı) rekabeti getirecek ve Mikrosoft'un surfeysi değil de işletim sistemi tabana yayılacaktır. Herkes kesesine uygun, ihtiyacını görecek bir tablet bilgisayarı kesesine göre alacaktır. Şu anda da kimimiz dell, hp, sony, kimimiz, asus, acer, kimimiz samsun, lg vs.. kesine işine uygun beğendiği taşınabilir bilgisayarı alıp kullandığımız gibi bundan sonrada aynı şekilde alıp kulalanacağız. Hiçrbir markaya mecbur olmadan istediğimzi donanımım markasında alıp kullanacağız.
O sebeple vindovs 8, bu güne kadar bir işletim sistemi tarafından sunulan en geniş cihaz seçenekleri ile kullanıcıya gidecektir. Melez cihazlar da kullanıcı taleplerini fazlasıyla karşılayıp bir cihazda birkaç kullanım şeklini - masaüstü/seyyar/taşınabilir vs..- sunacaktır.
Vindovs 8 tüketici ön izleme sürümünden beri şirket bilgisayarımda kurulu. Ciddi bir sıkıntı yaşamadım.( hp yazıcı dışında, kyoseramilta ağ yazıcısı sürücüsüyle yazılımıyla harika çalışıyor hp nin yazılımı çalışmıyor, aygıtlar üzerinden gidip tarama işlemini yapıyorum, yazdırmada sıkıntı yok, sadece kendi pratik yazılımı çalışmıyor o kadar)
Sadece 2 saat içinde alıştım. Bana göre fare ile de kolay kullanılıyor. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemediğimiz için yeni olan her şeye bu denli ön yargı ve isteksizce yaklaşılınca illaki memnuniyetiniz azalır. Ön yargısız ve yeni bilgisayar öğreniyor gibi bakarsanız vindovs 8 çok kullanışlı ve kolay bir yazılım olmuş. Burada yorum yağanların çoğu vindovs 8'i 30 dk ancak denemiştir. Ben tüm işlerimi vindovs 8 yüklü külüstür bir bilgisayarla yapıyorum. bilgisayarımda Vista yüklü iken dospayla yarışıyordum ancak şimdi bilgisayarımın bir yerine roket kaçmış gibi...
Vindos 8 olmuş ve tutacaktır. Diğer markaların da yığınla bilgisayar sulanacağını düşünürseniz size uygun bir cihaz mutlaka bulunacaktır. Alışkalıklarınızı gözden geçirin ve samimiyetle vin 8'i bri daha deneyin.
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aybey 6 yıl aybey
aybey

Surfeys (surface) tablet rekabetçi bir fiyatla çıkmasa da, her zaman olduğu gibi birçok insan tarafından, farklılaşmak adına veya kendi geçerli nedenleri sebebiyle satınalınacaktır. Mikrosoft (Microsoft)tabletinin ARM işlemcilerinin fiyatını 400-700 usd arası bekliyorum, intel olanının 850-1200 usd ( samsung ve asus win7 tablet fiyatlarına bakarak)

Ancak; bildiğimiz, güvendiğimiz bir çok bilgisayar üreticisi firma x86 (Amd veya intel) işlemcili tablet çıkaracaktır. (Ben amd işelmcili tabletlerden çok umutluyum.. Hem fiyat hem de performans açısından göz dolduracağı kanaatindeyim.) Dolayısıyla bol çeşit( arz artışı) rekabeti getirecek ve Mikrosoft'un surfeysi değil de işletim sistemi tabana yayılacaktır. Herkes kesesine uygun, ihtiyacını görecek bir tablet bilgisayarı kesesine göre alacaktır. Şu anda da kimimiz dell, hp, sony, kimimiz, asus, acer, kimimiz samsun, lg vs.. kesine işine uygun beğendiği taşınabilir bilgisayarı alıp kullandığımız gibi bundan sonrada aynı şekilde alıp kulalanacağız. Hiçrbir markaya mecbur olmadan istediğimzi donanımım markasında alıp kullanacağız.
O sebeple vindovs 8, bu güne kadar bir işletim sistemi tarafından sunulan en geniş cihaz seçenekleri ile kullanıcıya gidecektir. Melez cihazlar da kullanıcı taleplerini fazlasıyla karşılayıp bir cihazda birkaç kullanım şeklini - masaüstü/seyyar/taşınabilir vs..- sunacaktır.
Vindovs 8 tüketici ön izleme sürümünden beri şirket bilgisayarımda kurulu. Ciddi bir sıkıntı yaşamadım.( hp yazıcı dışında, kyoseramilta ağ yazıcısı sürücüsüyle yazılımıyla harika çalışıyor hp nin yazılımı çalışmıyor, aygıtlar üzerinden gidip tarama işlemini yapıyorum, yazdırmada sıkıntı yok, sadece kendi pratik yazılımı çalışmıyor o kadar)

Sadece 2 saat içinde alıştım. Bana göre fare ile de kolay kullanılıyor. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemediğimiz için yeni olan her şeye bu denli ön yargı ve isteksizce yaklaşılınca illaki memnuniyetiniz azalır. Ön yargısız ve yeni bilgisayar öğreniyor gibi bakarsanız vindovs 8 çok kullanışlı ve kolay bir yazılım olmuş. Burada yorum yağanların çoğu vindovs 8'i 30 dk ancak denemiştir. Ben tüm işlerimi vindovs 8 yüklü külüstür bir bilgisayarla yapıyorum. bilgisayarımda Vista yüklü iken dospayla yarışıyordum ancak şimdi bilgisayarımın bir yerine roket kaçmış gibi...

Vindos 8 olmuş ve tutacaktır. Diğer markaların da yığınla bilgisayar sulanacağını düşünürseniz size uygun bir cihaz mutlaka bulunacaktır. Alışkalıklarınızı gözden geçirin ve samimiyetle vin 8'i bri daha deneyin.

Allah aşkına bu yazıya eksi puan veren kişi, niye eksi verdiğini açıklayabilir mi? Merak ettim.
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sertacarslan 6 yıl
Illuminn
İkinci bir Zune vakası

İkinci ipad vakası olacak.
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mateacher 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Illuminn



İkinci bir Zune vakası




İkinci ipad vakası olacak.

O fiyatla çok satış yapması zor.
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nurettinaz 6 yıl
Buyuk bir heycan ve merakla bekliyorum hadi bakalim az kaldi sayilir.
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Citizem 6 yıl
Şu surface hoşuma gidiyor tasarım fln çok iyi gözküyor almalıyım her işimi görür
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Stansflower 6 yıl
Zaten Windows 8'le çıkacağını bilmeyen mi kaldı.
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_turbo_ 6 yıl
Apple yeni isletim sistemi cikarmadiki versiyon hala 10.X.X ayrica MAC te windows gibi her hafta guncelleme cikmiyor MAC in cikardigi guncelleme benzeri birsey tek farki parali olmasi. Windowsta ise 7 ile 8 arasinda daglar kadar fark var tum aliskanliklarimizi kenara birakip tekrardan windows ögrenecegiz alismak zaman alacak. Ben Win8 önizleme surumunu yukledim Desktoplar icin tam bir facia mobile ve tabletler icin guzel. bana göre Microsoft desktoplari ayri tutmadigi icin hata yapti ve kaybedecek burda yaptiklari Apple e benzemek ancak Apple bile MAC OS ve iOS u ayri tutuyor.
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osmanefeozkan 6 yıl
daha dün dediğin işletim sistemi 2009da çıktı sizin için yakın bir tarih olabilir ama ben 2008 den beri kullanıyorum win 7 (yanlışım varsa düzeltin ilk kaçak sürümü 2008 kasım gibi çıkmıştı diye hatırlıyorum)
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Cineman 6 yıl
Kim ne derse desin Apple.




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