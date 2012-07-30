Micrososft: Surface, Windows 8'le birlikte satışa sunulacak

Microsoft merakla beklenen tableti Surface’i Windows 8’le birlikte 26 Ekim tarihinde satışa sunacağını açıkladı.

Microsoft, tabletin satış tarihiyle ilgili bilgiyi ülkemizdeki Sermaye Piyasası Kurumu’nun ABD’deki karşılığı olan SEC’e açıkladığı yıllık raporunda (Form 10-K) yer verdi.

Haziran ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılan Surface, firmanın ilk donanımsal tableti olarak dikkat çekerken; biri Nvidia Tegra 3+, diğeri ise Intel Ivy Bridge tabanlı olmak üzere iki farklı donanıma sahip.



http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/789019/000119312512316848/d347676d10k.htm