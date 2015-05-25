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Milyonlarca router tehlike altında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılım açıkları her geçen gün sistemlerimizi daha çok tehdit eder hale geliyor. Sadece bilgisayar veya mobil cihazlar değil farklı sistemlerde de yazılım açıklarına rastlanması felaketin boyutlarını daha da artırıyor.

Son gelen güvenlik raporlarına göre Tayvanlı KCodes tarafından geliştirilen NetUSB sürücülerinde ciddi bir açık mevcut ve bu sürücüleri taşıyan milyonlarca router hacker saldırısına maruz kalabilir. 

NetUSB sürücüleri router veya access point gibi Linux tabanlı entegre sistemlere USB üzerinden çeşitli cihazlar bağlamanızı ve bunları internet üzerinden kullanabilmenizi sağlıyor. NetUSB sürücüleri dünyadaki ağ ekipmanlarının yaklaşık yüzde 20'sinde kullanılıyor. 

Araştırmacılar sürücülerde ortaya çıkan bu açığı kullanan saldırganların zararlı kodlar çalıştırabileceğini veya DoS saldırıları gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Açık girdi değerlerinin yetersiz kalmasından kaynaklanıyor ve 64 karakterden fazla bir bilgisayar ismi tanımlanmaya çalışıldığında tetikleniyor. 

NetUSB yazılımı Netgear, TP-Link, ZyXEL ve TRENDnet gibi pek çok firmanın ağ ürünlerinde yer alıyor. Yazılım ürüne göre USB share port veya ReadySHARE gibi farklı adlandırmalar alıyor. 

KCodes şimdilik bununla ilgili herhangi bir tedbir almış değil ancak firmalar kendileri yama yayımlamaya başladı. Bununla birlikte açığın tamamen kapatılması için KCodes'in destek vermesi gerektiği belirtiliyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/millions-of-routers-vulnerable-to-attacks-due-to-netusb-bug.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
TP-LINK MR3020 kullanıyorum kafam rahat...
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alierr 4 yıl
Çinli tp-link te zaten backdoor bulunmustu. Tp link backdoor seklinde aratirsaniz kaynaklara ulasirsiniz.
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Rainbow6 4 yıl
Bazı arkadaşlar airties var içim rahat demişte merak ediyorum airties de bazı üreticilerden malzeme alıp bunu kendi kabı içerisine koymuyor mu .. üstelik ben airties ürünlerinden hiç memnun değilim en azından eskisi gibi değil bende airties rt210 modem vardı ne yalan söyliyim taş gibi modemdi yıllarca kullandık halada çalışıyor ama yeni teknoloji olsun anteni falan daha kuvvetli olsun diye airties 5453 modem aldım bu modemde bazı ayarlar yaptınız diyelim ve bu ayarları değiştirip kaydet deyince modem tamamen kendini yitiriyor illa gidip düğmeden kapatıp açmak lazım, ben rt210 nu uzaktan bile kontrol etsem reset attıktan sonra tekrar bağlanmak sorun değildi, ikincisi iki ev arasında kabloyla router bağlamıştık kablo arızalandı (yıllar sonra) bende madem airtouch falan var kablosuz AP alayım gittim yine airties 4310 AP aldım alet 10 gün düzgün çalıştı sonra kendiliğinden bozuldu .. birde benim 5 yıllık acer laptop diğer evi salondan bile çekerken görevi wifi AP olan bir cihaz nasıl oluyorda mutfaktan anca 2 diş çekiyor ( mutfak diğer eve daha yakın) üstelik aldığı sinyali evin her tarafına da dağıtamıyor resmen 300 tl para çöpe gitti kablonun sağlam kısmıyla yine 5 yıllık zonet marka routeri bağlayıp evin her tarafına dağıtım yaptım ( zonet dünya üzerinden silinmiş bi marka düşünün artık) bence bu markada kalite problemleri var ve betonarme duvarları aşın falan gibi reklamlarla insanları yanıltıyor ... şimdi bu 15 günlük cihazı kimse iade almaz garanti maranti bisürü uğraşcaz ve bi 15 günde böyle kaybedicez .. kabloyuda mecburen tamir ettirdiğim için bide ona para ödedim ve bu cihazada ihtiyaç kalmadı .. Bir diğer sorunda sürekli yeni model çıkarıp daha doğrusu ismini değiştirip bi alt modelden desteği çekerek önceki dönem ürünlerine herhangi bir yazılım yada firmware güncellemesi çıkarmıyor.
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selmand 4 yıl Rainbow6
Rainbow6
Bazı arkadaşlar airties var içim rahat demişte merak ediyorum airties de bazı üreticilerden malzeme alıp bunu kendi kabı içerisine koymuyor mu .. üstelik ben airties ürünlerinden hiç memnun değilim en azından eskisi gibi değil bende airties rt210 modem vardı ne yalan söyliyim taş gibi modemdi yıllarca kullandık halada çalışıyor ama yeni teknoloji olsun anteni falan daha kuvvetli olsun diye airties 5453 modem aldım bu modemde bazı ayarlar yaptınız diyelim ve bu ayarları değiştirip kaydet deyince modem tamamen kendini yitiriyor illa gidip düğmeden kapatıp açmak lazım, ben rt210 nu uzaktan bile kontrol etsem reset attıktan sonra tekrar bağlanmak sorun değildi, ikincisi iki ev arasında kabloyla router bağlamıştık kablo arızalandı (yıllar sonra) bende madem airtouch falan var kablosuz AP alayım gittim yine airties 4310 AP aldım alet 10 gün düzgün çalıştı sonra kendiliğinden bozuldu .. birde benim 5 yıllık acer laptop diğer evi salondan bile çekerken görevi wifi AP olan bir cihaz nasıl oluyorda mutfaktan anca 2 diş çekiyor ( mutfak diğer eve daha yakın) üstelik aldığı sinyali evin her tarafına da dağıtamıyor resmen 300 tl para çöpe gitti kablonun sağlam kısmıyla yine 5 yıllık zonet marka routeri bağlayıp evin her tarafına dağıtım yaptım ( zonet dünya üzerinden silinmiş bi marka düşünün artık) bence bu markada kalite problemleri var ve betonarme duvarları aşın falan gibi reklamlarla insanları yanıltıyor ... şimdi bu 15 günlük cihazı kimse iade almaz garanti maranti bisürü uğraşcaz ve bi 15 günde böyle kaybedicez .. kabloyuda mecburen tamir ettirdiğim için bide ona para ödedim ve bu cihazada ihtiyaç kalmadı .. Bir diğer sorunda sürekli yeni model çıkarıp daha doğrusu ismini değiştirip bi alt modelden desteği çekerek önceki dönem ürünlerine herhangi bir yazılım yada firmware güncellemesi çıkarmıyor.

Airties 5443 iyi huawei modem var birde 30 tl ye almistim oda guzel.
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Renault Sport 4 yıl
Airties'le kafam rahat.

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haymanali2006 4 yıl
Airties ve huawei modem var evde, ikiside listede yok, bunlara güvenmekte mesele
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Normandia_06 4 yıl haymanali2006
Merak etme öyle bir sıkıntı yok airtieslerde...
Güncellenmesi gereken marka ve modellere bakarsan çoğunun ortak özelliği olan dandik atheros marka chipset olduğunu görürsün açık bu yüzden

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WB 4 yıl
3. Dunya savasi siber saldirilar seklinde olacaga benziyor..
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bozcan 4 yıl
USB ile bağlı değilsek sorun yok o zaman?
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Ömürcan 4 yıl
Yeni gelen güncelleme bununla alakalı değil sanırım.

Edit: Olabilir mi la?
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umut_baris 4 yıl
ASUS fanboyları da gelmiş yani.

He yavrum teknolojinin her alanında bir numaralar, oldu.

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Virinom 4 yıl
emre1393
Asus sağolsun cayır cayır güncelleme veriyor, varsa bi açık güncelleme ile kapanacaktır.

Teknolojinin her alanında ASUS bir numara helal olsun. Sadece mobil alanda stratejik yanlışlar ile geri kaldıklarını düşüyorum. Zamanla onu da toparlarlar.
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