Milyonlarca router tehlike altında

Yazılım açıkları her geçen gün sistemlerimizi daha çok tehdit eder hale geliyor. Sadece bilgisayar veya mobil cihazlar değil farklı sistemlerde de yazılım açıklarına rastlanması felaketin boyutlarını daha da artırıyor.





Son gelen güvenlik raporlarına göre Tayvanlı KCodes tarafından geliştirilen NetUSB sürücülerinde ciddi bir açık mevcut ve bu sürücüleri taşıyan milyonlarca router hacker saldırısına maruz kalabilir.





NetUSB sürücüleri router veya access point gibi Linux tabanlı entegre sistemlere USB üzerinden çeşitli cihazlar bağlamanızı ve bunları internet üzerinden kullanabilmenizi sağlıyor. NetUSB sürücüleri dünyadaki ağ ekipmanlarının yaklaşık yüzde 20'sinde kullanılıyor.





Araştırmacılar sürücülerde ortaya çıkan bu açığı kullanan saldırganların zararlı kodlar çalıştırabileceğini veya DoS saldırıları gerçekleştirebileceğini belirtiyor. Açık girdi değerlerinin yetersiz kalmasından kaynaklanıyor ve 64 karakterden fazla bir bilgisayar ismi tanımlanmaya çalışıldığında tetikleniyor.





NetUSB yazılımı Netgear, TP-Link, ZyXEL ve TRENDnet gibi pek çok firmanın ağ ürünlerinde yer alıyor. Yazılım ürüne göre USB share port veya ReadySHARE gibi farklı adlandırmalar alıyor.





KCodes şimdilik bununla ilgili herhangi bir tedbir almış değil ancak firmalar kendileri yama yayımlamaya başladı. Bununla birlikte açığın tamamen kapatılması için KCodes'in destek vermesi gerektiği belirtiliyor.

http://www.guru3d.com/news-story/millions-of-routers-vulnerable-to-attacks-due-to-netusb-bug.html