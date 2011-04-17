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Mionix oyuncular için hazırladığı yeni klavyesi Zibal 60'ı resmi olarak duyurdu

8 yıl
34,1b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan İsveçli donanım üreticisi Mionix, ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı Zibal 60 isimli mekanik oyuncu klavyesini duyurdu. Daha iyi geri besleme ve daha uzun ömürlü kullanım için mekanik buton anahtarlama özelliğine sahip olan 44.4 x 20.6 x 4.4 cm boyutlarında ve 1.56 Kg ağırlığındaki klavye, çok seviyeli yeşil arka aydınlatma özelliğine de sahip. Yapısında 1.6mm kalınlığında çelik çerçeve kullanılan klavye, çıkartılabilir bilek dayama kısmına ve 1.55 metre uzunluğunda kabloya sahip.

18 ayar altın kaplı anahtar ağızlarına ve hem medya hem de aydınlatma özelliklerini kontrol eden özelleştirilmiş butonlara sahip olan klavye aynı zamanda eş zamanlı olarak aynı anda 6 farklı butona basılabilmesine de olanak tanıyor. Üzerinde iki adet USB 2.0 portu ve kulaklık giriş bulunan Mionix Zibal 60, Haziran ayı içerisinde 149.90 Avro/Dolar seviyesindeki satış fiyatı ile oyuncuların beğenisine sunulacak.


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mk2kill 8 yıl
commodore 64
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Hush 8 yıl
'Mekanik klavye' oyuncu klavyesidir, tuş sesleri fazla çıkar ancak aynı anda klavyedeki 10 tuşa bassanız da hiçbirini es geçmez.
Mekanik olmayan diğer klavyeler (logitech, a4 tech, razer vs.) aynı anda 3 tane tuşa basmanızı vs. algılayamaz (zaten anlarsınız algılamadığını BIIP diye ses gelir)
Başka mekanik klavye örneği merak edenler: amiga klavyeleri, eski kütüphane klavyeleri vs.
Ayrıca mekanik klavyeler üstelerinde araba geçse bile çalışmaya devam ederler. (evet ederler, araba örneği abartı değil) Elektronik parçaları olmadığı için suya daldırıp çıkarabilirsiniz. Birinin kafasında kıramazsınız, klavye değil kafa kırılır.
Bunlar dışında tuşların aşağı doğru bastığınızda mesafesi daha uzun olduğu için alışmak daha zordur, ancak en iyi oyun klavyesi antika mekanik klavyelerdir.
Biraz araştırırsanız zaten mekanik klavyelerin en adisinin $90'dan aşağı satılmadığını görürsünüz.
Bir diğer limitleyici faktör ise PS/2 yerine USB bağlantı şeklidir, klavyenin bağlantısı USB ile sağlandıysa asla çoklu olarak tuşlara bastığınızda algılamaz.
(Mesela araba yarışı: çapraz gitmek için 2 tuşa basarsınız + 2 tane powerup tuşuna basılı tutarsanız kasadan BIP sesi gelir -algılamaz 4. tuşu-)
Umarım bilgilendirici olmuştur.
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DH | equ* 8 yıl
Gamer adını koy önüne ,sonra fiyatı uçur.Yeni moda.
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DH Misafiri 8 yıl
Bir de tuşlar çok kalın görünüyor.Şahsen ince tuşlu klavyelerde çok daha rahat ederim,gidip de bu kadar parayı bu klavyeye yatırmam asla.
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No Way Out 8 yıl
Mekanik klavye bu yani gerçek bir oyuncu klavyesidir, insanlarda tuşlarını, kaba görüntüsünü v.b. saçma sapan eleştiriler yapmış.
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alperrTR 8 yıl
oyuncu dediğin klavyede biraz estetik ister. Mionix sen oyuncular için klavye yapma kardeşim işi logitech'e bırak ömrü kısa-uzun bu tasarımla bi yere varamazlar (:
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EfkanBirkiye 8 yıl
a4tech x7 yeterlidir.
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seagate1tb 8 yıl
IBM ve HP nin ve diğer markaların da çıkarnış olduğu ilk klavyelere benziyor tasarımı oyuncu için klavye kaçınılmaz bir ekipman parçasıdır..
ürün alırken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biride sağlam ve d ayanıklı olmasıdır..
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umutarslan.com 8 yıl
önüne oyuncu ibaresini koyup istedikleri fiyata klavye satıyolar :D
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kımyasal 8 yıl
saglam olabılır ama tasarım cok basıt dandikimsi goruntu verıyor
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waltran 8 yıl
Hiçte güzel görünmüyor açıkcası. 150 doları sadece klavye için harcayacak olsam bu klavyeyi almazdım, illa ki daha işlevsel olanı vardır. Üzerinde ne makro tuşları var gibi ne de başka birşey, usb ve jak çıkışları artık 30 liralık klavyelerdede var tek artısı uzun ömürlü kullanım ve malzeme kalitesi gibi gönüyor ama diğer klavyeyi 3 yıl kullanacaksan bunuda 4 yıl kullanırsın. 150 dolara değmez gibi görünüyor.
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ailkem 8 yıl
logitech wave ve razer lycosa klavye kullanan biri olarak her iki klavyeninde malzeme kalitesinin kötü ve kısa kullanımlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yukardaki klavyenin gerçekten görünümü kaba ama bir klavyeye ekstra özellikleri adına para veriyorsak ilk olarak uzun ömürlü olmalarınıda beklemek hakkımız. Bana göre yukardaki klavyenin en büyük artısı aynı anda 6 tuşa basabilmek razer da wave de buna izin vermiyor ki büyük bir eksidir.
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acbold 8 yıl
hiç gerek yok.100 tane klavye alcak olsam 1i olamaz.
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Çevre Birimleri, oyuncu klavyesi ve
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