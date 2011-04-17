Mionix oyuncular için hazırladığı yeni klavyesi Zibal 60'ı resmi olarak duyurdu

Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan İsveçli donanım üreticisi Mionix, ilk detaylarını bir süre önce açıkladığı Zibal 60 isimli mekanik oyuncu klavyesini duyurdu. Daha iyi geri besleme ve daha uzun ömürlü kullanım için mekanik buton anahtarlama özelliğine sahip olan 44.4 x 20.6 x 4.4 cm boyutlarında ve 1.56 Kg ağırlığındaki klavye, çok seviyeli yeşil arka aydınlatma özelliğine de sahip. Yapısında 1.6mm kalınlığında çelik çerçeve kullanılan klavye, çıkartılabilir bilek dayama kısmına ve 1.55 metre uzunluğunda kabloya sahip.

18 ayar altın kaplı anahtar ağızlarına ve hem medya hem de aydınlatma özelliklerini kontrol eden özelleştirilmiş butonlara sahip olan klavye aynı zamanda eş zamanlı olarak aynı anda 6 farklı butona basılabilmesine de olanak tanıyor. Üzerinde iki adet USB 2.0 portu ve kulaklık giriş bulunan Mionix Zibal 60, Haziran ayı içerisinde 149.90 Avro/Dolar seviyesindeki satış fiyatı ile oyuncuların beğenisine sunulacak.