Mobil oyuncular için yeni uzaylılar geliyor; Alienware M14X ve M18X

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, özel tasarım ve yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarını konumlandırdığı Alienware serisi altında iki yeni modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Henüz firmadan yapılan resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte, ortaya çıkan görüntüler Alienware M14X ve M18X'in yolda olduğunu işaret ediyor. Alienware'in her koşulda dikkat çeken farklı tasarım anlayışının yeni örnekleri olan M14X ve M18X, parlak ekrana ve özelleştirilebilir LED aydınlatma ile çevrilmiş touchpad'e sahipler. Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullandıkları düşünülen yeni modellerden M14x 14-inç, M18X ise 18-inç ekrana sahip.

Alienware'in yeni modellerinden M14X'te ekran kartı olarak GeForce GT 555M, Radeon HD 6730M veya Radeon HD 6770M çözümlerine yer verileceği bildiriliyor. Alienware'in "desktop Replacement" segmenti için hazırladığı, 1080p ekrana sahip M18X modelinde ise GeForce GTX 460M, GTX 460M SLI ve Radeon HD 6870M Crossfire seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Dell tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Alienware M14X ve M18X için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.