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Mobilite: 4G ihalesi, iPhone 6s, HTC ve Sharp'tan yeni telefonlar...

4 yıl
50,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ertlenen 4G ihalesi olmak üzere iPhone 6s, HTC'nin yeni Butterfly telefonu, Sharp'ın kamerasıyla sansasyonel yeni telefonu, Turkcell T60 ve General Mobile 4G ile değişen dengeler gibi pek çok konuyu sizler için yorumluyor, değerlendiriyorlar. İyi seyirler...
 

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Mode03 4 yıl en beğenilen
Keşke kotalardan bahsetseniz!7G bile gelse 2 gb kota verirler anca twitterda takılır millet.Sürekli bu konuyu atlıyorsunuz.Bilerek mi yapıyorsunuz, operatörlere dokunmak mi istemiyorsunuz ?
Keşke kotalardan bahsetseniz!7G bile gelse 2 gb kota verirler anca twitterda takılır millet.Sürekli bu konuyu atlıyorsunuz.Bilerek mi yapıyorsunuz, operatörler...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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infom@n 4 yıl
4G'nin avantajları çok fazla.
Aklıma gelenleri yazayım
Doğal olarak daha hızlı internet :)
*4G baz istasyonu daha iyi çekim gücüne sahip.
*4G baz istasyonu daha fazla telefona hizmet verebiliyor. (Baz istasyonundaki doluluk sıkıntısı kat kat daha az olacak)
*4G baz istasyonu daha iyi ve stabil veri transferine sahip. Öyle çok telefon bağlandı diye hız aşırı düşmeyecek.
*Kırsal alanda operatörler ortak baz istasyonuna sahip olacak.
*5G'ye geçiş daha ucuz olacak
*4G sayesinde fiber internet daha da yayılacak ( 4G baz istasyonuna fiber internet çekilmesi şart)
4G'nin avantajları çok fazla.Aklıma gelenleri yazayımDoğal olarak daha hızlı internet :)*4G baz istasyonu daha iyi çekim gücüne sahip.*4G baz...
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Guest-25CF1EFB4 4 yıl
Videonun bir kısmında "IPHONE da geri tuşu olmalı" gibi söz duydum. Apple bence bu tuşu ek olarak koymaz ama orta tuşun üstüne dokunmatik geri dokunuş ekleyebilir. yani parmağınızı sola doğru sürüklediğinde geri sayfaya dönüş, ileri sürüklediğinde ileri sayfaya dönüş olacaktır diye düşünüyorum. Telifimi çalarsan apple yandın sen :)
Videonun bir kısmında "IPHONE da geri tuşu olmalı" gibi söz duydum. Apple bence bu tuşu ek olarak koymaz ama orta tuşun üstüne dokunmatik geri dokunuş ekleyebil...
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WB 4 yıl
Iphone 6s le birlikte asil ipod kasasinda iphone 6cs bekliyorum..
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Drak44 4 yıl
Hala 4g de aynı kotalar olacak sananlar var ya helal olsun.
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apokhan 4 yıl
ENSABR
İphone geri tuşu nedir yahu.

Ne olacak Android taklidi olmaya başladığının göstergesi...
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YereDusenAdam 4 yıl
Bize 4G gelse ne olacak reis, yine kiğtleyecekler fiyatları.
250MB 4G hızında internet sadece 19TL olur artık.
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Yazılımcı Online 4 yıl
S801 ve M6 konusunda bir yorum geçmiş arada dikkatimi çekti. S801 sorunlu M6 için sorun çıkaratabilir gibilerinden. şunu anladım ben M6 güncellemesi alamaz 801 'li cihazlar. İlk defa duydum bunu nasıl bir sorun var acaba ?
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yunus626emre 4 yıl
Valla ülkemizde One Plus da satmaz Vevo da satmaz.
4G' yi baya bi bekleriz daha.
iPhone geri tuşu kısmı çok saçmaydı, alt üstü parmağını azcık yukarı kaldırıyorsun.
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scoopi 4 yıl
4g sizin neyinize, 3g yeter de artar bile
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Wingsaber 4 yıl
bu basta ve sonda calan muzik size ozel mi yoksa bir sarkidan mi? shazam bulamadi cunku. Merak ettim.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
One plus ın sorunlu bir cihaz olduğundan bahsedilmişti.
Fiyat performans olarak iyi yazılımsal ve ekranda aksaklıklar olduğuna dair yorumlar vardı.
Vivo nun kronik sorunları var mı bilemem zira bu sitede incelenmedi.
Fiyatı uygun olsa vivo daha bir seçilebilir duruyor.
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Zey4li 4 yıl
Meizu ile ilgili meizu türkiye sayfasıyla olan konuşmalarım , mx4 proların gelmeme sebebi , bana göre oyalıyorlar gibi geldi bizleri, 29 nisanda idi ön sipariş tarihi buhün 18 mayıs oldu gelmedi halen
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theabir 4 yıl
İphone geri tuşu nedir yahu.
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infom@n 4 yıl theabir
ENSABR
İphone geri tuşu nedir yahu.

Otomatik arabaya debriyaj pedalı koymak gibi lüzumsuz bişey
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wolferto 4 yıl
laptop un kapandigi an espri husrani komediydi
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arifakinti 4 yıl
Önlerden yerimi alayim :D
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