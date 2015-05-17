Mobilite: 4G ihalesi, iPhone 6s, HTC ve Sharp'tan yeni telefonlar...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ertlenen 4G ihalesi olmak üzere iPhone 6s, HTC'nin yeni Butterfly telefonu, Sharp'ın kamerasıyla sansasyonel yeni telefonu, Turkcell T60 ve General Mobile 4G ile değişen dengeler gibi pek çok konuyu sizler için yorumluyor, değerlendiriyorlar. İyi seyirler...
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Aklıma gelenleri yazayım
Doğal olarak daha hızlı internet :)
*4G baz istasyonu daha iyi çekim gücüne sahip.
*4G baz istasyonu daha fazla telefona hizmet verebiliyor. (Baz istasyonundaki doluluk sıkıntısı kat kat daha az olacak)
*4G baz istasyonu daha iyi ve stabil veri transferine sahip. Öyle çok telefon bağlandı diye hız aşırı düşmeyecek.
*Kırsal alanda operatörler ortak baz istasyonuna sahip olacak.
*5G'ye geçiş daha ucuz olacak
*4G sayesinde fiber internet daha da yayılacak ( 4G baz istasyonuna fiber internet çekilmesi şart)