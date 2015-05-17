Mobilite: 4G ihalesi, iPhone 6s, HTC ve Sharp'tan yeni telefonlar...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ertlenen 4G ihalesi olmak üzere iPhone 6s, HTC'nin yeni Butterfly telefonu, Sharp'ın kamerasıyla sansasyonel yeni telefonu, Turkcell T60 ve General Mobile 4G ile değişen dengeler gibi pek çok konuyu sizler için yorumluyor, değerlendiriyorlar. İyi seyirler...

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