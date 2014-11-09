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Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası...

4 yıl
54,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Android 5.0 Lollipop alacak cihazları, Samsung Galaxy S6 iddialarını, cep telefonlarına 4K ekran gelişmesini, yeni telefon ve bilgisayarlar ile Interstellar filmini konuşuyor, WhatsApp ve Tinder'deki gelişmelere göz atarken, yönetici atamalarına da değinmeden geçmiyorlar. İyi seyirler.
 

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sercantr10 4 yıl
Bu cızırtılara çözüm bulsanız çok iyi olabilir 2-3 sn cızırıtı oluyo çok rahatsız edici
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DH Misafiri 4 yıl
yaw mobil den giriyorum donanim haberdeki videolar neden açılmıyor
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DH Misafiri 4 yıl
dokunmadan sayfa acma kaydirma gozle pause yapma vs onlarin hepsi note 3te var ama bir kere bile kullanmadim gereksiz cep telefonu dedigin elle kulllanilir hani soyle 150 cm ekran bir smarttv olur icindede android olur girersin nette gezersin film bakarsin oturdugun yerden gozle kolla bacakla kontrol edersin ama o bile iskence yahu al eline kumandayi bas no oyle kol bacak oynaticaz
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halilozbs 4 yıl
abi şu mikrofona bi çare bulun ender abinin sesini duymak için ses açıyoz erdi abininki gümbür gümbür çıkıyor kısıyoz erdininki iyi enderinki duyulmuyor
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fantomasds 4 yıl
Bir de fotoğrafı iyi çeksin diyenler olacak. Hiç gerek yok. Cep telefonları fotoğraf makinelerinin katili oldu. 16 MP Wifi lı makineler 300 Lira. Alırım o makineden wifi ile degönderirim telefona mis.
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fantomasds 4 yıl
Sevgili Mobiliteyi hazırlayan Erdi ve Ender beyler,
Cep telefonlarının çekirdeği işlem hızları ekranının bilmem kaç k olması beni hiç ilgilendirmiyor. Benim evimde full hd olmayan led tv var. O da mutfakta. Anca yemek yerken bakıyoprum o kadar vaktim yok. 24" tvde bile hd ready çözünürlük sırıtmazken el kadar ekranda 4knın ne faydasını göreceğim.
Sizden ricam 3 şey.
Fiyatı 200-400 lirası olan telefonlar
2000 mah pil 1 gb ram 8 gb hafıza
Fiyatı 400-600 lirası olan telefonlar
2500 mah pil 1,5 gb ram 16 gb hafıza
Fiyatı 600-800 lirası olan telefonlar
3000 mah pil 2 gb ram 16 gb hafıza (daha yükseği iyi olurdu ama yapmaz tosbalar.)
Fiyatı 800- sonsuz olan telefonlar
Ne koyarlarsa koysun içine umrumda değil. İster tavşan çıksın içinden.
Bu bellek bu kadar mı pahalı 16 gb bellek 16 lira, 3000mahlık 2 şarj edilebilir pil 15 lira yazık günah arkadaş. İçine program kuramadıktan onu randımanlı çalıştıramadıktan ve o telefonu pili bitmeden kullanamadıktan sonra yemişim ben onun aklını. Özellikle program dedim. Oyun zevk meselesi ona karışmam.
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Free WiLL 4 yıl
yahu şu mikrofonu düzeltin artık bu kadar zor olmamalı değiştirmek. Hiç yakışmıyor dh ye
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X-FI 4 yıl
Bu programı hiç izlemedim ama Interstellar resmini gördüm diye fast-forward yapıyorum :)
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gencer20 4 yıl
yuhhh be nezaman note4 detaylı inceleme diye kaç kere mesaj yazdım birtane mesajım yayınlanmadı erdi abi en azından şu gün şu hafta inceleyeceğiz diye birşey yaz abi note 4 alıcağım incelemenizi bekliyorum ne zamndır
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gencer20 4 yıl
yaw allahaşkına şu note 4 detaylı incelemesini ne zaman yapacaksınız be
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