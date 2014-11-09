Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Android 5.0 Lollipop alacak cihazları, Samsung Galaxy S6 iddialarını, cep telefonlarına 4K ekran gelişmesini, yeni telefon ve bilgisayarlar ile Interstellar filmini konuşuyor, WhatsApp ve Tinder'deki gelişmelere göz atarken, yönetici atamalarına da değinmeden geçmiyorlar. İyi seyirler.

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