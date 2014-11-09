Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Android 5.0 Lollipop alacak cihazları, Samsung Galaxy S6 iddialarını, cep telefonlarına 4K ekran gelişmesini, yeni telefon ve bilgisayarlar ile Interstellar filmini konuşuyor, WhatsApp ve Tinder'deki gelişmelere göz atarken, yönetici atamalarına da değinmeden geçmiyorlar. İyi seyirler.
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Cep telefonlarının çekirdeği işlem hızları ekranının bilmem kaç k olması beni hiç ilgilendirmiyor. Benim evimde full hd olmayan led tv var. O da mutfakta. Anca yemek yerken bakıyoprum o kadar vaktim yok. 24" tvde bile hd ready çözünürlük sırıtmazken el kadar ekranda 4knın ne faydasını göreceğim.
Sizden ricam 3 şey.
Fiyatı 200-400 lirası olan telefonlar
2000 mah pil 1 gb ram 8 gb hafıza
Fiyatı 400-600 lirası olan telefonlar
2500 mah pil 1,5 gb ram 16 gb hafıza
Fiyatı 600-800 lirası olan telefonlar
3000 mah pil 2 gb ram 16 gb hafıza (daha yükseği iyi olurdu ama yapmaz tosbalar.)
Fiyatı 800- sonsuz olan telefonlar
Ne koyarlarsa koysun içine umrumda değil. İster tavşan çıksın içinden.
Bu bellek bu kadar mı pahalı 16 gb bellek 16 lira, 3000mahlık 2 şarj edilebilir pil 15 lira yazık günah arkadaş. İçine program kuramadıktan onu randımanlı çalıştıramadıktan ve o telefonu pili bitmeden kullanamadıktan sonra yemişim ben onun aklını. Özellikle program dedim. Oyun zevk meselesi ona karışmam.