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Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası...

4 yıl
42,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız Avea'nın 64-bit telefonu inTouch 4, Galaxy Note Edge'in Türkiye'ye gelişi ve fiyatı, Huawei'in yeni telefonu Honor 4X, 7-inç'lik dev telefon, Xperia Z2 ve Z3'e Android 5.0 güncellemesi ve Casio'nun yeni kamera teknolojisi gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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1 Avatar
Chris Murphy 4 yıl
Fena degil
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okanikus 4 yıl
Mobil tarafta yılın önemli olayları bence asusun pazara iyi bir giriş yapması ve son telefon bükücü iphone
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DH Misafiri 4 yıl
intouch 4 her ne kadar fiyatına gore uygun olsa dahı operatorlerden telefon alınır mı sorusu akıllara gelıyor. en basıtınden 22 aralıkta yanı bugun cıkacagı soylenıyordu telefonun ama hala resmı acıklama yok. sarj suresı nekadar gıdıyor bılen yok. ekran teknolojısı, koruması var mı bılen yok. sorunca cevap veren yok.
butun bunlar telefonu almaya meyıllı olsam dahı olumsuz dusundurtuyor. telefonu alırım tarıfeyı katlarlarsa dıye dusunuyorum. ya kazıklanırsam dusuncesı var. avea o guvensızlıgı butun kullanıcılarına sagladıgından dolayı ınsanın aklına bın turlu sey gelıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Erdi abi videonun sonunda ''foxcon robotlara kayacak'' gibi diyince Ender abi tutamıyor kendini :)
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DH Misafiri 4 yıl
Siz Avea yeni telefonda 4Gyi maksimum hızda kullanamayacağını demişsiniz de komik olmuş. Bırakın 4G yi, bize çeken 3G versin başka şey itemiyorum. damlar İstanbul Kasımpaşa'da 1 aydır baz istasyonu olan bina yıkıldı diye yayın yapmıyor. Faturayı ise kesintisiz yolluyor. Başka hatta geçerseniz de ceza ödersiniz diyor müşteri hizmetleri. Çekmeyen hata para ödüyoruz yani. Avea telefon atacağına biz müşterilerine adam gibi hizmet versin.
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oturtan boğa 4 yıl
Videodaki en iyi replik Dakika 47:34

Erdi Özüağ: Ama tabi foxcon tarafı robotlara kayıcak gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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joebloed 4 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: joebloed
quote:
Orijinalden alıntı: joebloed
FİYAT - PERFORMANS
1- Huawei Ascend G7
2- Htc Desire 820
3- Asus ZenFone 6
4- Motorola Moto G
5- Sony Xperia Z3 Compact
ÜST SEGMENT
1- LG G3 32GB
2- Huawei Ascend Mate7 32gb 3gb ram
3- Sony Xperia Z3
4- Samsung Galaxy Note 4
5-Apple iPhone 6 Plus
quote:
Orijinalden alıntı: ecura
Burdan tokat ın reşadiye ilçesine selam söylemek istiyorum,
Başta Replika telefonları bedava denememe izin veren avea bayi hikmet abi
Daha sonra Kardeşler kıraathanesinde ki telefon tartışması yaptıgımız arkadaşlarıma
saygılar selamlar
Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin.
quote:
Orijinalden alıntı: ecura
Söz biliyorsan söyle, inansınlar; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar.
Aynen doğru lafa ne denir senin karakterini bildiğim için bunu dedim vatandaş :D
İnsan, hayvandan konuşmakla üstündür. Ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden üstün olurlar. Hadi geçmiş olsun kardeşim ben doğru konuşmayanla daha fazla muhattap olmam sana ayrılan bu süreye bile yazık gocun dur simdi tek başına kolay gele.
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BlackBeasT 4 yıl
Erdi'den 2014 bombası "Foxcon tarafı robotalara kayacak gibi"
Skynet'in insanoğlu ile olan problemini kimse sormasın...mevzu derin
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cemilYkY 4 yıl BlackBeasT
BlackBeasT

Erdi'den 2014 bombası "Foxcon tarafı robotara kayacak gibi"
Skynet'in insanoğlu ile olan problemini kimse sormasın...mevzu derin


Süpersin


Akşam akşam iyi güldüm..
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electro_g 4 yıl

Güncel fiyatlara göre f/p cihazlar

Lumiaların nokia markalıları ucuzlamaya başladı,

Lumia 530 300TL
Lumia 620 330TL
Lumia 820 490TL
Discovery I 16GB 560TL
Zenfone 5 670TL
Lumia 1320 750TL
Zenfone 6 800TL
Ascend G7 900TL
Galaxy S4 16GB 970TL
LG G2 32GB 1050TL
LG G3 32GB 1350TL
Galaxy ALPHA 1400TL
Z3 C 1500TL
NOTE 3 1600TL
HTC M8 1700TL
Z3 1850TL
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ø 4 yıl
Güzel program.

Huawei çok güzel yapıyor telefonları. Samsung aynı tas aynı hamam.
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alatay 4 yıl
valla çok eğlenceli olmuş bu bölüm.

büyük ekran tv karşılaştırmaları incelemeleride bekiyoruz :)
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