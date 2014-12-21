Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız Avea'nın 64-bit telefonu inTouch 4, Galaxy Note Edge'in Türkiye'ye gelişi ve fiyatı, Huawei'in yeni telefonu Honor 4X, 7-inç'lik dev telefon, Xperia Z2 ve Z3'e Android 5.0 güncellemesi ve Casio'nun yeni kamera teknolojisi gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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butun bunlar telefonu almaya meyıllı olsam dahı olumsuz dusundurtuyor. telefonu alırım tarıfeyı katlarlarsa dıye dusunuyorum. ya kazıklanırsam dusuncesı var. avea o guvensızlıgı butun kullanıcılarına sagladıgından dolayı ınsanın aklına bın turlu sey gelıyor.
Erdi Özüağ: Ama tabi foxcon tarafı robotlara kayıcak gibi.
Orijinalden alıntı: joebloed
quote:
Orijinalden alıntı: joebloed
FİYAT - PERFORMANS
1- Huawei Ascend G7
2- Htc Desire 820
3- Asus ZenFone 6
4- Motorola Moto G
5- Sony Xperia Z3 Compact
ÜST SEGMENT
1- LG G3 32GB
2- Huawei Ascend Mate7 32gb 3gb ram
3- Sony Xperia Z3
4- Samsung Galaxy Note 4
5-Apple iPhone 6 Plus
quote:
Orijinalden alıntı: ecura
Burdan tokat ın reşadiye ilçesine selam söylemek istiyorum,
Başta Replika telefonları bedava denememe izin veren avea bayi hikmet abi
Daha sonra Kardeşler kıraathanesinde ki telefon tartışması yaptıgımız arkadaşlarıma
saygılar selamlar
Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin.
quote:
Orijinalden alıntı: ecura
Söz biliyorsan söyle, inansınlar; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar.
Aynen doğru lafa ne denir senin karakterini bildiğim için bunu dedim vatandaş :D
İnsan, hayvandan konuşmakla üstündür. Ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden üstün olurlar. Hadi geçmiş olsun kardeşim ben doğru konuşmayanla daha fazla muhattap olmam sana ayrılan bu süreye bile yazık gocun dur simdi tek başına kolay gele.
Süpersin
Akşam akşam iyi güldüm..
Güncel fiyatlara göre f/p cihazlar
Lumiaların nokia markalıları ucuzlamaya başladı,
Lumia 530 300TL
Lumia 620 330TL
Lumia 820 490TL
Discovery I 16GB 560TL
Zenfone 5 670TL
Lumia 1320 750TL
Zenfone 6 800TL
Ascend G7 900TL
Galaxy S4 16GB 970TL
LG G2 32GB 1050TL
LG G3 32GB 1350TL
Galaxy ALPHA 1400TL
Z3 C 1500TL
NOTE 3 1600TL
HTC M8 1700TL
Z3 1850TL
Huawei çok güzel yapıyor telefonları. Samsung aynı tas aynı hamam.
büyük ekran tv karşılaştırmaları incelemeleride bekiyoruz :)