Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız Avea'nın 64-bit telefonu inTouch 4, Galaxy Note Edge'in Türkiye'ye gelişi ve fiyatı, Huawei'in yeni telefonu Honor 4X, 7-inç'lik dev telefon, Xperia Z2 ve Z3'e Android 5.0 güncellemesi ve Casio'nun yeni kamera teknolojisi gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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