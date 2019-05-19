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Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak

3 hf.
5,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, gündemdeki önemli konuları ve tanıtımı yapılan yeni nesil akıllı telefonları sizler için yorumluyorlar.
Yayın akışı şu şekilde;
00:15 Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı
10:12 Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
17:57 OnePlus 7 Pro, 2019'un en iyi Android telefonu olmaya geliyor
25:36 Samsung Galaxy S10'un 5G versiyonu Kuzey Amerika'da satışa sunuldu
28:45 Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonu Avrupa'da satışa sunuldu
30:20 SanDisk'ten 1 TB MicroSD kart
31:19 Sony Xperia Ace tanıtıldı
32:35 Sony, Xperia 1'i satabilmek için çeşitli kampanyalar duyurdu
36:01 Honor yeni amiral gemisi Honor 20 Pro'yu önümüzdeki günlerde duyuracak
41:32 Xiaomi, Hindistan'ta otomatlarla telefon satacak
42:58 Xiaomi Mi 9 SE'ye ay çekimi modu
 

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Kadima 3 hf. en beğenilen
Sonlara doğru söyledikleriniz o kadar doğru ki.
Türkiye'de teknolojiyi hükümet yanlıları kullanmıyor sanırım o yüzden her vergiye ses çıkartmayıp desteğe devam ediyorlar.
Ama #Herşeyçokgüzelolacak
Sonlara doğru söyledikleriniz o kadar doğru ki.Türkiye'de teknolojiyi hükümet yanlıları kullanmıyor sanırım o yüzden her vergiye ses çıkartmayıp desteğe d...
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qoqoCAN 3 hf.
Ne kadar konuşursanız konuşun. Türkiye bitti kardeşim. Aksini iddia eden varsa buyursun, gelişmeleri yorumlasın.
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veteriner69 3 hf.
Mobilite programının anlamı gittikçe azalıyor hükümetin yaptıkları yüzünden. Yazık bu ülkeye ve insanlarına. :(
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DeliKulaBey 2 hf.
Daha önce Mesut bey'e twitter'dan yazmıştım. Ekran dokunmatiğim bozuldu ama 6-7 aydır kullanmaya devam ediyorum. Çalışan alan daraldı ama tamamen ölene kadar kullanacağım.
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DIA 2 hf.
Mesut. Bomb soon :))
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dostum kertenkele 2 hf.
Program da konuştuğunuz tasarımını öve öve bitiremediğiniz tekrar çıksa konuşulur dediğiniz cıhazları görsellerini neden bizimle paylaşmıyorsunuz. biz nurlu yüzünüzü görmek için mi seyrediyoruz sizi. kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz, yıllardır bu programları yapıyorsunuz hâlâ mı unutuluyor bunlar yada montaj da çokmu zor görselleri eklemek sizi izlemek radyo dinlemek gibi ses var görüntü yok hayâl ettiğimiz kadar ile yetiniyoruz. yapmayın bu işi artık biraz seyrettim sıkıldım sizi görmekten kapattım saçmalık bu yaptığınız.
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DH Misafiri 2 hf.
halk iiçin yap kardeşim tc kayıtlı 3 yıl kullanımlık sadece kdv al 3 yıl hakkı olsun 3000 altı fiyata .birazda orta hallileri düşünün
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Tensi 2 hf.
Cokomelli damat, bir sonraki vergiyi tabana yayma kanunu olarak her satilan telefon t.c. kimlik no'ya kayitli olacak. satilamayacak, el degisikligi yapilamayacak diyecek herhalde. amac insanlar fazla telefon alsin, bol vergi kazansin devlet. ekonomiye can gelsin. vatandasin cani cikmis kimsein umrunda degil tabii.
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zbilici 2 hf.
Geçen sene Fas'a gitmiştim. Ülkedeki fakirliği insanların ellerindeki cep telefonlarından, kullandıkları elektronik ürünlerin marka ve modellerinden, trafikteki arabaların modellerinin eskiliğinden görebiliyordunuz. Hiç duymadığım Çin markası cep telefonları, eski kamera ve video kameralar, elektronik mağazalarında garip garip markalar...
İşte biz de adım adım o duruma doğru gidiyoruz. Ellerimizdeki ürünler gittikçe eskiyecek, teknolojisi eskiyecek, 3-4 model geriden takip etmeye başlayacağız teknolojiyi. Kolay kolay alamayacağız yenilerini. Bilgisayarlarımız, fotoğraf makinalarımız, kameralarımız, cep telefonlarımız ve arabalarımız eskiyecek, hazırlıklı olun...
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bgirengir 2 hf.
Benim asıl merak ettiğim konu şu. Bu zaman kadar kaydı olan cihazların kayıtları düşecek mi? Diyelim ki bu karardan önce pasaport kaydı yapılmış bir telefon aldık. Bu telefonu satan kişi yeni telefon alıp yine kendi pasaportuna kayıt ettirdiğinde ondan alınan telefonun kaydı düşecek mi?
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DH Misafiri 2 hf.
Nden Twitterda bunun mücadelesini vermiyoruz, Zengin olan zaten 3e 5e bakmıyor olan bizim gibi 3 Lira 5 Lira nerden kazanırız diyenlere oluyor, Türkiye'de 4000 nüfuslu ilçenin bile belediye başkanı süper zengin, ki fakir siyasetçi yok, kötü olan ise bizim seçtiğimiz insanlar bizim yaşam alanlarımızı daraltmaya çalışıyorlar.. DH öncülük etse twitterde yazsak çizsek. Sesimizi duyursak...
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DH Misafiri 2 hf.
3 takvim yılı kaç ışık yılı yapıyor metematiğim bitti.
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DH Misafiri 2 hf.
Her artan vergi haberinden sonra TLC açıp Buying Alaska izlemak istiyorum. Gidemiyoruz en azından izleyelim...
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