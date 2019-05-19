Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, gündemdeki önemli konuları ve tanıtımı yapılan yeni nesil akıllı telefonları sizler için yorumluyorlar.

Yayın akışı şu şekilde;



Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi

OnePlus 7 Pro, 2019'un en iyi Android telefonu olmaya geliyor

Samsung Galaxy S10'un 5G versiyonu Kuzey Amerika'da satışa sunuldu

Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonu Avrupa'da satışa sunuldu

SanDisk'ten 1 TB MicroSD kart

Sony Xperia Ace tanıtıldı

Sony, Xperia 1'i satabilmek için çeşitli kampanyalar duyurdu

Honor yeni amiral gemisi Honor 20 Pro'yu önümüzdeki günlerde duyuracak

Xiaomi, Hindistan'ta otomatlarla telefon satacak

Xiaomi Mi 9 SE'ye ay çekimi modu

00:15 Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı 10:12 Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi 17:57 OnePlus 7 Pro, 2019'un en iyi Android telefonu olmaya geliyor 25:36 Samsung Galaxy S10'un 5G versiyonu Kuzey Amerika'da satışa sunuldu 28:45 Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonu Avrupa'da satışa sunuldu 30:20 SanDisk'ten 1 TB MicroSD kart 31:19 Sony Xperia Ace tanıtıldı 32:35 Sony, Xperia 1'i satabilmek için çeşitli kampanyalar duyurdu 36:01 Honor yeni amiral gemisi Honor 20 Pro'yu önümüzdeki günlerde duyuracak 41:32 Xiaomi, Hindistan'ta otomatlarla telefon satacak 42:58 Xiaomi Mi 9 SE'ye ay çekimi modu