Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, gündemdeki önemli konuları ve tanıtımı yapılan yeni nesil akıllı telefonları sizler için yorumluyorlar.
Yayın akışı şu şekilde;
00:15 Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı
10:12 Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
17:57 OnePlus 7 Pro, 2019'un en iyi Android telefonu olmaya geliyor
25:36 Samsung Galaxy S10'un 5G versiyonu Kuzey Amerika'da satışa sunuldu
28:45 Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonu Avrupa'da satışa sunuldu
30:20 SanDisk'ten 1 TB MicroSD kart
31:19 Sony Xperia Ace tanıtıldı
32:35 Sony, Xperia 1'i satabilmek için çeşitli kampanyalar duyurdu
36:01 Honor yeni amiral gemisi Honor 20 Pro'yu önümüzdeki günlerde duyuracak
41:32 Xiaomi, Hindistan'ta otomatlarla telefon satacak
42:58 Xiaomi Mi 9 SE'ye ay çekimi modu
10:12 Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi
17:57 OnePlus 7 Pro, 2019'un en iyi Android telefonu olmaya geliyor
25:36 Samsung Galaxy S10'un 5G versiyonu Kuzey Amerika'da satışa sunuldu
28:45 Huawei Mate 20 X'in 5G versiyonu Avrupa'da satışa sunuldu
30:20 SanDisk'ten 1 TB MicroSD kart
31:19 Sony Xperia Ace tanıtıldı
32:35 Sony, Xperia 1'i satabilmek için çeşitli kampanyalar duyurdu
36:01 Honor yeni amiral gemisi Honor 20 Pro'yu önümüzdeki günlerde duyuracak
41:32 Xiaomi, Hindistan'ta otomatlarla telefon satacak
42:58 Xiaomi Mi 9 SE'ye ay çekimi modu
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Türkiye'de teknolojiyi hükümet yanlıları kullanmıyor sanırım o yüzden her vergiye ses çıkartmayıp desteğe devam ediyorlar.
Ama #Herşeyçokgüzelolacak