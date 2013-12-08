Mobilite: Galaxy S3'e yeniden Android 4.3, Xperia Z1S, Lamborghini Veneno ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine bilgi dolu ve çok keyifli. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Galaxy S3'e yeniden gelen Android 4.3'ü, Nokia cephesindeki en son gelişmeleri, az sayıda üretilecek Lamborghini Veneno'yu, elektrik arabası için izinsiz kullandığı 5 cent'lik elektrik için göz altına alınan adamı, telefonlara özel hava yastığını, Galaxy S5'le ilgili yeni iddiaları, Sony tarafında adı sık sık gündeme gelmeye başlayan Xperia Z1S'i, 13MP ön kameraya sahip akıllı telefonu ve diğer gelişmeleri konuşuyorlar.

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