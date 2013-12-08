Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Galaxy S3'e yeniden Android 4.3, Xperia Z1S, Lamborghini Veneno ve dahası...

5 yıl
9,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümü yine bilgi dolu ve çok keyifli. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni bölümde Galaxy S3'e yeniden gelen Android 4.3'ü, Nokia cephesindeki en son gelişmeleri, az sayıda üretilecek Lamborghini Veneno'yu, elektrik arabası için izinsiz kullandığı  5 cent'lik elektrik için göz altına alınan adamı, telefonlara özel hava  yastığını, Galaxy S5'le ilgili yeni iddiaları, Sony tarafında adı sık sık gündeme gelmeye başlayan Xperia Z1S'i, 13MP ön kameraya sahip akıllı telefonu ve diğer gelişmeleri konuşuyorlar.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Murat.92 5 yıl en beğenilen
daha önce de yapmıştım yine olsa yine yaparım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Z1S ismi geçince heyecan basıyor nerde kaldı bu melet
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
Araba olayına girmeniz çok iyi olmuş habire telefon haberi sıkıyordu
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bozdener82 5 yıl
editörlere selam, sohpetiniz çok güzel ama son dönemdeki "mobilite" programlarında bir şey dikkatimi çekti, sizde tv lerdeki 2 saati doldurmaya çalışan diziler gibi süreyi uzatmak için videoyu şişirmeye başladınız sanki. örneğin bu hafta otomobil teknolojileri ile alakalı haberler, bu içerik 2 si 1'e çok daha uygun bence. ayrıca honda nın "telefon hava yastığı" haberi bariz bir şekilde viral reklam kokuyor, reklamdaki "sözde mucit" bile karikatür bir karakter. sizin ciddi ciddi ürün hakkında yorum yapmanız biraz gereksiz olmuş gibi. sizleri takip eden biri olarak eleştirimi bir "kullanıcı geri dönüşü" kabul edersiniz diye umuyorum, iyi günler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhanacars 5 yıl
Yakında programın adını da OTOMOBİLite olarak değiştirirseniz şaşırmam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akbirkurt 5 yıl
32:20 Ender Yıldız geriye yaslanınca Erdi Özüağ'ın da anında geriye yaslanması...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Samsung=Metal kasa Acun Ilıcalı yok artık:)))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Mobil teknolojilerin askeri ve polis alanlarında kullanımlarını da ön plana çıkarıyordunuz, özellikle Mesut Abi değiniyordu uzun zamandır bu alana pek girmiyorsunuz o tarafta neler oluyor? bizlere bu alanlardan bilgi taşırsanız seviniriz. Aslında bu alan oldukça geniş ve ilgi çekici bu alana birkaç arkadaşınızı ayırabilirseniz memnun olunur diye düşünüyorum Mesut Abi başta tabi ki iyi çalışmalar sevgiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..dEnZeL.. 5 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 5 yıl
Neden sadece Sony telefonlarının çerçevelerini konuşuyorsunuz.
Aynı şekilde Nokia çerçevelerde kocaman ama bir kere ağzınızdan duymadık.
Kabul çerçeve daha ince olmalı kesinlikle ama bir kere de Nokia haberinde bu konuya değinin ki bizde sizin tarafsızlığınıza şüphe etmeyelim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 5 yıl gcb1903
gcb1903
Neden sadece Sony telefonlarının çerçevelerini konuşuyorsunuz.
Aynı şekilde Nokia çerçevelerde kocaman ama bir kere ağzınızdan duymadık.
Kabul çerçeve daha ince olmalı kesinlikle ama bir kere de Nokia haberinde bu konuya değinin ki bizde sizin tarafsızlığınıza şüphe etmeyelim.

kakat onda sanal tuşlar yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 5 yıl
abi vallaha başlangıcı süper olmuş 2. ve 3. haberin yerini değiştirsekmi diye başlamasını sevdim.. araba motorsiklet vs gibi şeylerin mibiliteye girmesi süper olur....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kabzomanadam 5 yıl
Hocam gerçekten de başarılı bir program son iki üç bölümdür çok beğeniyorum.
Sevgiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyintat 5 yıl
Emeğinize sağlık güzel bir sohbet olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yec24 5 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 2 yıl
36:29
Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite
12,2b izlenme · 5 ay
20:14
Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor?
15,7b izlenme · 1 yıl
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,5b izlenme · 19 sa. yeni video
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 2 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,7b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
40:21
Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite
14,6b izlenme · 5 ay
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
08:56
Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor
15,1b izlenme · 2 yıl
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,5b izlenme · 11 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,8b izlenme · 14 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim