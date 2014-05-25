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Mobilite: Galaxy S4 Value, LG G3, Surface Pro 3, Desire 816 ve dahası ...

5 yıl
72,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin yeni bölümünde sunucularınız Ender Yıldız ve Erdi Özüağ ile keyifli bir sohbet eşliğinde mobil dünyanın gelişmelerini sizler için değerlendiriyor. Bu haftaki bölümümüzde Galaxy S4'ün Value Edition modelini, LG G3'ü, Nvidia'nın telefon işinden çıkmasını, Microsoft Surface Pro 3 tableti ve HTC'nin Desire 816 akıllı telefonunu değerlendiriyoruz.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen
Merhaba,

Öncelikle herkese iyi geceler dilerim.

"çöp" yazan yorumlara bundan sonra izin vermeyeceğiz. Bir ürünü beğenmiyorsanız eğer, lütfen nedenlerinizi yazın ve diğer okuyucuların da düşüncelerinizi öğrenmesine fırsat verin.

Teşekkür ederim.
Merhaba,Öncelikle herkese iyi geceler dilerim."çöp" yazan yorumlara bundan sonra izin vermeyeceğiz. Bir ürünü beğenmiyorsanız eğer, lütfen n...
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4 Yanıt Yanıtla +94
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Xloud 5 yıl ogioffical
ogioffical

Bu yorumu eksileyecek de olsaniz diyeceğim. Donanimhaber keko dolu. S5 görmemiş adam kulaktan duyduğu bilgilerle emek harcanmış cihaza çöp diyebiliyor. Snapdragon 801 2k ekran kaldırmaz yazıyor yahu kullandın mı gördün mü? 3gb ram gereksiz pil harcar diyeni gördüm ya ram in harcadığı pilden ne olur. Emeğe saygı bekliyorum sadece.

S801in 2K ya yetmediğini Oppo Find 7 ve Vivo Xplay 3S incelemelerinde görebilirsin.Ayrıca 3 gb ramin güç harcadığını S5 tanıtımından sonraki bir mobilitede bizzat erdi abi söylemişti...
ogiofficalBu yorumu eksileyecek de olsaniz diyeceğim. Donanimhaber keko dolu. S5 görmemiş adam kulaktan duyduğu bilgilerle emek harcanm...
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blackcat67 4 yıl fx57
fx57
Merhaba,

Öncelikle herkese iyi geceler dilerim.

"çöp" yazan yorumlara bundan sonra izin vermeyeceğiz. Bir ürünü beğenmiyorsanız eğer, lütfen nedenlerinizi yazın ve diğer okuyucuların da düşüncelerinizi öğrenmesine fırsat verin.

Teşekkür ederim.

O zaman uyelerin yorum yapmasina izin vermeyin biktik artik samsung modeli duymaktan yok black edition value prime nedir bu bizi kazikladilar zaten [>:] siz hic elestirmeyin s3 forumunu bi gezin anlayin derdimizi samsung turkiyeye gore guncelleme desteği s3 ten gizlilik politikasindan dolayi kesilmis note 2 de iki yillkk s3 te amerikadaki modellerin hepsi kitkat aliyor galaxy ace stle adinda telefon çıkarıyorlar ne mübarek cihazsa 512 mb ram ile kitkat calistiriyor sorun ramde değil samsung bize resmen kazik atıyor.
fx57Merhaba,Öncelikle herkese iyi geceler dilerim."çöp" yazan yorumlara bundan sonra izin vermeyeceğiz. Bir ürünü beğen...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 4 yıl
Asus zenfone 5 hakkında bir inceleme yaparsanız sevinirim sürekli siteye bakıyorum fakat haberini bulamadım ve intelin mobil işlemcisini de yorumlarsanız sevinirim
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kucukyenici 4 yıl
Bugün olmasına rağmen LG G3 Tanıtım ve detayları hakkında teknoloji sitelerimizde pek birşey gözükmüyor, ilginç değil mi? Haber bekliyoruz...
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Akasha_Ether 4 yıl
elde kalan ürünü elden çıkarma çabalarıdır s4 value
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ICromwelleI 4 yıl
G3 satış politikası nasıl olcak merak ediyorum açıkcası acaba eğer 2000tl üstü gelirse Lg kara kara düşünmeye başlar alıcısı olmaz düşüncesindeyim bence g2 ile neredeyse aynı politika üzerinden devam etmeli. Çünkü neredeyse g2 aralarında pek fazla bir fark yok.
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citykhan 4 yıl
Programı donanıma fazla yüklediniz. Nvdia yamuk üstüne yamuk yapıyor Anlaşıldı.
Telefona daha fazla değinmeniz her zaman tercihimdir.
İkinizin birbirinizle frekansınız çok iyi ama mobilitede telefon üstüne tablet üstüne geyiklerinizi eleştirilerinizi daha çok seviyorum.
Ağzınıza emeğinize sağlık. Son olarak acımayın eleştirin. Özellikle fiyatlarını kıyasıya eleştirmenizi bekliyoruz. Sonuçta firmalar ve kullanıcılar ağzınıza bakıyor. Kamuoyu yaratabilirsiniz. Bu aletlere verilen para çok ya. El kadar alete 2500 lira veriyoruz. Kocaman kral led tv parasına. Bu konuda firmalara kar marjlarını düşürmelerini sürekli hatırlatmalısınız. Program sonundaki Htc eleştiriniz cuk olmuş.
,İyi çalışmalar.
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asilkan_25 4 yıl
G2 ile yola devam. Teşekkürler LG :D
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dhcobanı 4 yıl
nostaljik telefon bölümü ne oldu hocam.
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dhcobanı 4 yıl
nostaljik telefonlar bölümü unutuldu galiba hocam.İyi forumlar..
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Resul Sever 4 yıl
Casper mı :(
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alperen22542 4 yıl
Erdi Abi Sınır hatlarınız, yüzünüzün kenarları felan çok yeşil duruyar Yeşil Perde' yi biraz daha uzak tutun ya da ışıklandırmayı iyi yapın. Siz neyse de Mesut abi bildiğin HULK gibi
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