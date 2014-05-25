Mobilite: Galaxy S4 Value, LG G3, Surface Pro 3, Desire 816 ve dahası ...

Haber Editörü
Mobilitenin yeni bölümünde sunucularınız Ender Yıldız ve Erdi Özüağ ile keyifli bir sohbet eşliğinde mobil dünyanın gelişmelerini sizler için değerlendiriyor. Bu haftaki bölümümüzde Galaxy S4'ün Value Edition modelini, LG G3'ü, Nvidia'nın telefon işinden çıkmasını, Microsoft Surface Pro 3 tableti ve HTC'nin Desire 816 akıllı telefonunu değerlendiriyoruz.
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Öncelikle herkese iyi geceler dilerim.
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Teşekkür ederim.
S801in 2K ya yetmediğini Oppo Find 7 ve Vivo Xplay 3S incelemelerinde görebilirsin.Ayrıca 3 gb ramin güç harcadığını S5 tanıtımından sonraki bir mobilitede bizzat erdi abi söylemişti...
O zaman uyelerin yorum yapmasina izin vermeyin biktik artik samsung modeli duymaktan yok black edition value prime nedir bu bizi kazikladilar zaten [>:] siz hic elestirmeyin s3 forumunu bi gezin anlayin derdimizi samsung turkiyeye gore guncelleme desteği s3 ten gizlilik politikasindan dolayi kesilmis note 2 de iki yillkk s3 te amerikadaki modellerin hepsi kitkat aliyor galaxy ace stle adinda telefon çıkarıyorlar ne mübarek cihazsa 512 mb ram ile kitkat calistiriyor sorun ramde değil samsung bize resmen kazik atıyor.