Mobilite: Galaxy S4 Value, LG G3, Surface Pro 3, Desire 816 ve dahası ...

Mobilitenin yeni bölümünde sunucularınız Ender Yıldız ve Erdi Özüağ ile keyifli bir sohbet eşliğinde mobil dünyanın gelişmelerini sizler için değerlendiriyor. Bu haftaki bölümümüzde Galaxy S4'ün Value Edition modelini, LG G3'ü, Nvidia'nın telefon işinden çıkmasını, Microsoft Surface Pro 3 tableti ve HTC'nin Desire 816 akıllı telefonunu değerlendiriyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.