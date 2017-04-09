Mobilite: LG G6 ve Huawei P10'un ülkemiz fiyatları...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin bu haftaki bölümünde LG G6 ve Huawei P10'un ülkemiz satış fiyat fiyatlarıyla birlikte 6GB RAM'li Galaxy S8'ler ve yeni nesil Xiaomi modellerine ilişkin gelişmeler yer alıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde bu hafta ağırlıklı olarak yeni nesil üst seviye telefonların ülkemiz fiyatlandırmasını, ön-sipariş fırsatlarını ve 6GB RAM'li Galaxy S8 ile yakında çıkacak üst seviye Xiaomi telefonlar gibi gelişmeleri yorumluyoruz.
Not: İlk defa bir Mobilite programı için görüntü sorunu yaşadığımızdan, sesimiz var ama görüntü olarak ekranda değiliz.
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