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Mobilite: LG G6 ve Huawei P10'un ülkemiz fiyatları...

2 yıl
47,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin bu haftaki bölümünde LG G6 ve Huawei P10'un ülkemiz satış fiyat fiyatlarıyla birlikte 6GB RAM'li Galaxy S8'ler ve yeni nesil Xiaomi modellerine ilişkin gelişmeler yer alıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde bu hafta ağırlıklı olarak yeni nesil üst seviye telefonların ülkemiz fiyatlandırmasını, ön-sipariş fırsatlarını ve 6GB RAM'li Galaxy S8 ile yakında çıkacak üst seviye Xiaomi telefonlar gibi gelişmeleri yorumluyoruz.
Not: İlk defa bir Mobilite programı için görüntü sorunu yaşadığımızdan, sesimiz var ama görüntü olarak ekranda değiliz. 

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Rezn0v.dll 2 yıl en beğenilen
Çinden 1600 Liraya Xiaomi Mi5s Plus getirttim; 5.7 inch, çift kamera, Snapdragon 821, ultrasonic parmak izi, sharp üretimi kaliteli ips ekran, %74 ekran kasa oranı, kızılötesi IR kumanda sensörü, 3800mah pil, dolu dolu paket. Rakipleriyle aynı şeyleri yapıyor. Gidipte 3500 liraya ne G6 nede p10 alırım. Kusura bakmasınlar fakiriz ama enayi değiliz çok şükür.
Çinden 1600 Liraya Xiaomi Mi5s Plus getirttim; 5.7 inch, çift kamera, Snapdragon 821, ultrasonic parmak izi, sharp üretimi kaliteli ips ekran, %74 ekran kasa o...
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ERIKCI 2 yıl
hızı artırıp izlemek isteyenler için:
m.donanimhaber.com adresine gidin
videoya gelip çözünürlüğü seçin
"alternatif oynatıcı ile görüntüle" ye sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyalayın
gom player açıp F8 ile listeyi açın
Sağ tıklayıp "url ekle" adresi yapıştırıp tamam a tıklayın
video oynatırken C'ye basarak hızı artırabilirsiniz :))
hızı artırıp izlemek isteyenler için:m.donanimhaber.com adresine gidinvideoya gelip çözünürlüğü seçin"alternatif oynatıcı ile görüntüle" ye sağ tık...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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damn2u 2 yıl
Aklı olan Lenovo P2 yada Xiaomi modellerinden birini alır, bu +3000 TL çeken markalar iyice sapıttı.
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burayk 2 yıl
mp3 ses dosyası indirilemiyor!
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tugares 2 yıl
Abi çıta falan hikaye, şirketlerin yeni ürünlerini pazarın ilgisine binaen attıkları kazıklar şahane, uydurdukları vergi kılıfı da muazzam bi bahane ;)
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Xenom 2 yıl
OOOO. DH uygulaması TestFlight ile betada galiba.
Hadi çıksın bakalım bekiyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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matmuhendisi 2 yıl
hediyeler boş iş .. 1 ay kullanıp rafa kaldıralacak ürünler .. 2000 üstü telefonları kabul edemiyorum ...
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DH Misafiri 2 yıl
LG'ye bak hele. 1 sene sonra çöp olacak telefonunu iphone fiyatına satıyor. Arkadaşlar bir sene sonra anakart arızası sebebiyle çöp olacak bir telefon istemiyorsanız LG'den uzak durun. Paranıza yazık edersiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
honor 8 pro yu inclerrmisniz
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psychicsaw 2 yıl
Yeni bir intro iyi olabilir.
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Cosster 2 yıl
P10 yerine G6 almazdım. Huawei sırf servis kalitesi için bile tercih edilebilir bi marka. LG servisi Ghosting'e normal der Huawei kapından telefonu aldırtır kapına bıraktırır ekran kırılma garantisi verir vs... Yemişim çerçevesini...

Bu arada XZ Premium'da Quick Charge 4.0 yazılımsal olarak sınırlanıyor Qnova teknolojisi için. Pilin uzun ömürlü olmasını hızlı dolmasına tercih ediyorlar.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Her sene çıkıyor bir tane beğendiğiniz alın 2-3 sene kullanın en az sorun çıkmadıkça hersene bir model çıkıyor zaten tüketim çılgınlığına gelmeyin bu fiyatlara şaka gibi telefonla uzaya çıkmıyoruz sonuçta
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likeablex 2 yıl
Hediye vereceklerine indirim yapsınlar daha iyi olur. Bir şekilde uygun fiyata başka marka akıllı saat bulunur.
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