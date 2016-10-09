Mobilite: Pixel telefonlar, iPhone 7 kaçakçılığı ve dahası

Mobil dünyanın nabzı tutan teknoloji programımız Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her hafta olduğu gibi gündemdeki gelişmeleri sizler için yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Google'ın yeni Pixel telefonları başta olmak üzere gümrük ekiplerince yakalanan kaçak iPhone'lar ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.