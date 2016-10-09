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Mobilite: Pixel telefonlar, iPhone 7 kaçakçılığı ve dahası

3 yıl
31,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil dünyanın nabzı tutan teknoloji programımız Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her hafta olduğu gibi gündemdeki gelişmeleri sizler için yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Google'ın yeni Pixel telefonları başta olmak üzere gümrük ekiplerince yakalanan kaçak iPhone'lar ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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djvietnam 3 yıl en beğenilen
mesut çevik serbest kalan rüzgar çetinede iyi giydirmiş helal olsun
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szr1907 3 yıl
Zaten mesut çevik ve erdi özüağ giderse donanımhaber biter. Bitmese de ben artık takip etmem. Mesut abi nin söyledikleri birer birer ortaya çıkıyor. Bizim insanlarımız bazı şeyleri haddinden fazla sahipleniyorlar. Üretenlerden fazla savunuyorlar. İşte Windows mobile nin durumu ortada.
Zaten mesut çevik ve erdi özüağ giderse donanımhaber biter. Bitmese de ben artık takip etmem. Mesut abi nin söyledikleri birer birer ortaya çıkıyor. Bizim insa...
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ERIKCI 3 yıl
Adamsınız adam adam.
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trakyAli-1986 3 yıl
Çok tanınmış bir siyasetçinin oğlu da ehliyetsiz araç kullanırken bir kadına çarpmıştı.

Ne oldu apar topar kanıtlar yok edildi çocuk yurt dışına kaçırıldı.

Balık baştan kokar kanun koyanlar yöneticiler bunu yapıyor ise cebinde biraz parası siyasi tanıdığı olanlar hayli hayli yapar.

Devlet niye kamu davası açmıyor onlara göre de polis mi suçlu.
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vamp 3 yıl
SAnki update sonrası saçmalama birtek windows 10 da oluyorda saçmalamışsınız iyice. Macbooklarda sistemi yükseltince eğer usb den takdığınız donanımların yazılımı uyumsuzsa çalıştıramıyorsunuz. Örnek oalrak turkcell vınn e176 modemini söyleyebilirim.
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Fatih617 3 yıl
Niye telefonun altı ve üstü farklı renkli hala çözemedim. Iğrenç duruyor. Kılıfsız kullanılmaz
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DigitalWorld 3 yıl
Abi önceki Note 7 leri geçtim de.
Yeni Note 7 patlaması aşırı şüpheli.
Her neyse 200K skor alan telefon bence Pixel in ufak modelidir. Diğer telefonların 820 ya da 821 işlemci ile daha az puan almalarının sebebi ekran çözünürlüklerinin QuadHD olması. Aynı şekilde İPhone un işlemcisinin rekor kırmasının sebebi de öyle çok güçlü olması değil de android telefonlardaki gibi 1440*2536 çözünürlükte ekran yerine komedi bir rakam olan 750*1334p çözünürlükte çağ dışı bir ekranı olması sebebi ile.
Pixel in ufak modeli ise FullHD ekranda 821 kullanıyor. Coşmasına yetecektir diyorum ben.
1 Yanıt Yanıtla
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Fatih617 3 yıl DigitalWorld
DigitalWorld
Abi önceki Note 7 leri geçtim de.
Yeni Note 7 patlaması aşırı şüpheli.
Her neyse 200K skor alan telefon bence Pixel in ufak modelidir. Diğer telefonların 820 ya da 821 işlemci ile daha az puan almalarının sebebi ekran çözünürlüklerinin QuadHD olması. Aynı şekilde İPhone un işlemcisinin rekor kırmasının sebebi de öyle çok güçlü olması değil de android telefonlardaki gibi 1440*2536 çözünürlükte ekran yerine komedi bir rakam olan 750*1334p çözünürlükte çağ dışı bir ekranı olması sebebi ile.
Pixel in ufak modeli ise FullHD ekranda 821 kullanıyor. Coşmasına yetecektir diyorum ben.

Aynen hepsi israilin oyunu
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Arkadaş Vestel adam gibi fiyatlandırma, yazılım yaptı da gidip almadık mı bu nasıl bir yaklaşımdır Allah aşkına yahu? Ne demek millet yerliye destek olmadı? Yerli şirketler millete uygun fiyatla, iyi servisle destek oldu da bu millet gidip ona rağmen almamazlık etmiş gibi konuşmayın bu kadar olmaz arkadaş..
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-Atletli 3 yıl
Mesut Çevik
Herşeye olumsuz bakıyor herşeyi gömüyor
aaa bu olmamış ka tü kaka diyor
bak bakayım bunun iyi yönü vardır belki onu bize anlat biz sana çirkin ama şu özelliği iyi diye hatırlatmayalım.
Bu arada aklıma mpt 76 ı ülkemize gelip inceleyen yabancı silah uzmanına sallamasını hatırladım.
Sen silah hakkında ne biliyorsunki adam sana inceleme yetkisi vericek
Yalandan asker kıyafeti giyip go pro takıp boncuk atmaya benzemez.
Bu ülkedeki en büyük sorun insanların bilmedikleri konularda daha fazla konuşmasıdır.
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mustafasc 3 yıl
üst seviyede yerlerde sürünen microsoft telefonlarının 500 TL altında rakipsiz olduğunuda bahsedin lütfen. Yoksa o seviyeyi görmezden mi geliyorsunuz ?
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Barni Moloztaş 3 yıl
Note 7 harcandı.
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davidoffvincent 3 yıl
arka fonda ve muzikte kucuk surprizler yapin
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hanıncipsi 3 yıl
Tasarımı ben beğendim, göreceli olan bir şey için bu kadar kesin konuşmamak gerek.
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