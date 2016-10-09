Mobilite: Pixel telefonlar, iPhone 7 kaçakçılığı ve dahası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil dünyanın nabzı tutan teknoloji programımız Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her hafta olduğu gibi gündemdeki gelişmeleri sizler için yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Google'ın yeni Pixel telefonları başta olmak üzere gümrük ekiplerince yakalanan kaçak iPhone'lar ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Ne oldu apar topar kanıtlar yok edildi çocuk yurt dışına kaçırıldı.
Balık baştan kokar kanun koyanlar yöneticiler bunu yapıyor ise cebinde biraz parası siyasi tanıdığı olanlar hayli hayli yapar.
Devlet niye kamu davası açmıyor onlara göre de polis mi suçlu.
Yeni Note 7 patlaması aşırı şüpheli.
Her neyse 200K skor alan telefon bence Pixel in ufak modelidir. Diğer telefonların 820 ya da 821 işlemci ile daha az puan almalarının sebebi ekran çözünürlüklerinin QuadHD olması. Aynı şekilde İPhone un işlemcisinin rekor kırmasının sebebi de öyle çok güçlü olması değil de android telefonlardaki gibi 1440*2536 çözünürlükte ekran yerine komedi bir rakam olan 750*1334p çözünürlükte çağ dışı bir ekranı olması sebebi ile.
Pixel in ufak modeli ise FullHD ekranda 821 kullanıyor. Coşmasına yetecektir diyorum ben.
Aynen hepsi israilin oyunu
Herşeye olumsuz bakıyor herşeyi gömüyor
aaa bu olmamış ka tü kaka diyor
bak bakayım bunun iyi yönü vardır belki onu bize anlat biz sana çirkin ama şu özelliği iyi diye hatırlatmayalım.
Bu arada aklıma mpt 76 ı ülkemize gelip inceleyen yabancı silah uzmanına sallamasını hatırladım.
Sen silah hakkında ne biliyorsunki adam sana inceleme yetkisi vericek
Yalandan asker kıyafeti giyip go pro takıp boncuk atmaya benzemez.
Bu ülkedeki en büyük sorun insanların bilmedikleri konularda daha fazla konuşmasıdır.