Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bolca sohbetle mobil gündemi değerlendiriyor. Yeni telefonlar, en son teknolojiler ve gelmeyen güncellemeler... Hepsi Mobilite'de...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik mobil teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri sizler için yorumluyor. Sharp'ın iddialı telefonu, HTC U11 Life, HTC U11 Plus, iPhone X muhabbeti, kırmızı Xperia XZ Premium, General Mobile'dan gelmeyen güncellemeler, 8nm mobil işlemciler ve dahası...