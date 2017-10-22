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Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu

2 yıl
9,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bolca sohbetle mobil gündemi değerlendiriyor. Yeni telefonlar, en son teknolojiler ve gelmeyen güncellemeler... Hepsi Mobilite'de...
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik mobil teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri sizler için yorumluyor. Sharp'ın iddialı telefonu, HTC U11 Life, HTC U11 Plus, iPhone X muhabbeti, kırmızı Xperia XZ Premium, General Mobile'dan gelmeyen güncellemeler, 8nm mobil işlemciler ve dahası... 

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ekuLoN 2 yıl en beğenilen
Erdi Özüağ azalırsa donanımhaber azalır.
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dulcet 2 yıl
Sony yıllardır istikrarını koruyan bu kütük gibi tasarımlar için orman mühendisi mi çalıştırıyor tasarım ekibinde?
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aytek66 2 yıl
Erdi bey şu mobiliteye hashtag sayısı verseniz nasıl olur #15 #16 gibi takip etmesi daha zor oluyor diğer türlü :/
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inanccakil11 2 yıl
mi a1 tagı var ama video da yok ?
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dostum kertenkele 2 yıl
10 numara program olmuş
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DH Misafiri 2 yıl
En sevdiğim proğram serisi emeğinize sağlık.
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firtinax 2 yıl
Iphone 8, Iphone X ile beraber duyurulunca kaderi Iphone 5c ile aynı olacak gibi.
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kaazto28 2 yıl
İksiyomi------ Xiaomi
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aytek66 2 yıl
Erdi bey şu mobiliteye hashtag sayısı verseniz nasıl olur #15 #16 gibi takip etmesi daha zor oluyor diğer türlü :/
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Dertlim 2 yıl
Program çok iyiydi. İkinizin teknolojik haberleri muhabbet ortamında yorumlamanız keyif veriyor. Teşekkürler...
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mladenbmv 2 yıl
erdi ve mesut a şunu söylemek istiyorum gittiğiniz fuarlarda tlf firmalarına pil performansı %10+%30daha fazla diyen firmalar günlük kullanımda neden biz bu pil performansı göremiyoruz.
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DH Misafiri 2 yıl
keyifli bir sohbet olmuş ağzınıza sağlık huawei mate 10 dan biraz daha bahsetseydiniz iyi olurdu sağolun
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Sony'deki sıkıntı da bu zaten başındaki adam teknolojiden degil ekonomiden anlıyor.
(Ekonomi okuyan ögrencilere teknoloji dersi de vereceksin aslında ufku açılır ögrencilerin)
Rüya/hayal: İlerde Sony'den chipseti bekliyorum ama arm'ı japonlar almıştı 30 milyar dolara
Sony: Emmioğlu bana sar ordan 4 tane cortex 75 diyebilsin artık.
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