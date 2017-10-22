Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bolca sohbetle mobil gündemi değerlendiriyor. Yeni telefonlar, en son teknolojiler ve gelmeyen güncellemeler... Hepsi Mobilite'de...
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik mobil teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri sizler için yorumluyor. Sharp'ın iddialı telefonu, HTC U11 Life, HTC U11 Plus, iPhone X muhabbeti, kırmızı Xperia XZ Premium, General Mobile'dan gelmeyen güncellemeler, 8nm mobil işlemciler ve dahası...
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(Ekonomi okuyan ögrencilere teknoloji dersi de vereceksin aslında ufku açılır ögrencilerin)
Rüya/hayal: İlerde Sony'den chipseti bekliyorum ama arm'ı japonlar almıştı 30 milyar dolara
Sony: Emmioğlu bana sar ordan 4 tane cortex 75 diyebilsin artık.