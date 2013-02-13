Mobilite: Sony Xperia Z'yi 30 dakika su içinde tuttuk, en pahalı Android telefonu, Galaxy S IV 'ün yeni test sonuçları ve daha fazlası...

Haber Editörü
Mobilite'nin ikinci sezonunun üçüncü bölümü yine dopdolu ve bu defa bir ilki gerçekleştiriyor. Xperia Z sürprizimiz, HTC'nin en yeni ve en iyi akıllı telefonu olarak gösterilen One (kod adıyla M7) hakkında en son detaylar, Galaxy S IV GLBenchmark test sonuçları, Turkcell'in kendi markasını taşıyan ilk tablet bilgisayarı MaxiIQ tablet, Nokia'nın ekonomik telefonu Asha 310, Türkiye Apple mağazası ve mobil teknolojilerle ilgili bir çok gelişme Erdi ÖZÜAĞ (@fx57) ve Ender YILDIZ (@enderyldz) tarafından değerlendiriliyor.
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(Not: Üstadlarım bu işin piri oldunuz..)
Bu arada önümüzdeki haftalarda Sony Xperia Z'nin incelemelerinde piyasadaki rakipleri ile detaylı karşılaştırmalarına yer verileceği söylendi videonun başlarında ancak bu konuda örnekler verilirken Lg Nexus 4'ten bahsedilmedi.
Note 2 - One X ve SIII örnekleri verildi. Umarım haftalardır beklediğim bu detaylı incelemede Nexus 4 de olur, zira Sony Xperia Z ile kıyaslanmayı hakettiğini düşünüyorum.
Son olarak Türkiye'de bazı kurumlara sırtını dayayıp da "EDİTÖR"lükten nasibini almamış, hatta daha sapla samanı karıştıran ve EDİTÖRÜM diye gezen bazı nevi şahsına münhasır insanlar bu videoyu izlesinler de sonra biraz muhakeme yapsınlar kendileri adına. Erdi ÖZÜAĞ kardeşimiz gıyabında DH öyle güzel yapıyor ki bu işi, inanın araba lastiği tanıtsalar ve o tanıtım 50 dk olsa izlerim. Bu sesi herkes duymalı diyorum, ve tüm DH ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.