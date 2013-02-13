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Mobilite: Sony Xperia Z'yi 30 dakika su içinde tuttuk, en pahalı Android telefonu, Galaxy S IV 'ün yeni test sonuçları ve daha fazlası...

6 yıl
24,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin ikinci sezonunun üçüncü bölümü yine dopdolu ve bu defa bir ilki gerçekleştiriyor. Xperia Z sürprizimiz, HTC'nin en yeni ve en iyi akıllı telefonu olarak gösterilen  One (kod adıyla M7)  hakkında en son detaylar, Galaxy S IV GLBenchmark test sonuçları, Turkcell'in kendi markasını taşıyan ilk tablet bilgisayarı MaxiIQ tablet, Nokia'nın ekonomik telefonu Asha 310, Türkiye Apple mağazası ve mobil teknolojilerle ilgili bir çok gelişme Erdi ÖZÜAĞ (@fx57) ve Ender YILDIZ (@enderyldz) tarafından değerlendiriliyor. 
 

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turhill 6 yıl en beğenilen
Merhaba, ellerinize sağlık güzel video olmuş. Hele birde 32:10 bu zamana alın da Ender'in cihaza nasıl yakşaltığını görün. Aga koptum. Erdi annatırken, Ender'in Erdi'ye hı hı tarzında ki katılması acayip olmuş. Teknoloji aşıklığı bu olsa gerek. Telefonu nasıl kullanmaktır.. Yüz şekli hele... :)
(Not: Üstadlarım bu işin piri oldunuz..)
Merhaba, ellerinize sağlık güzel video olmuş. Hele birde 32:10 bu zamana alın da Ender'in cihaza nasıl yakşaltığını görün. Aga koptum. Erdi annatırken, Ender'in...
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ozzo27 6 yıl
Erdi hocam yine döktürmüş, ama o kavanoz olayına bittim :) O inanmayan cenaha nasıl bir kapak oldu bunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Video boyunca baya aklıma geldikçe güldüm :) Bu arada Erdi Bey çin tabletleri arasından çokça bilinmeyen markaları almayın diye uyarı yaparken takındığı o içten tavır, sanki o tabletlerden zamanında canının yandığını gösteriyor :)
Bu arada önümüzdeki haftalarda Sony Xperia Z'nin incelemelerinde piyasadaki rakipleri ile detaylı karşılaştırmalarına yer verileceği söylendi videonun başlarında ancak bu konuda örnekler verilirken Lg Nexus 4'ten bahsedilmedi.
Note 2 - One X ve SIII örnekleri verildi. Umarım haftalardır beklediğim bu detaylı incelemede Nexus 4 de olur, zira Sony Xperia Z ile kıyaslanmayı hakettiğini düşünüyorum.
Son olarak Türkiye'de bazı kurumlara sırtını dayayıp da "EDİTÖR"lükten nasibini almamış, hatta daha sapla samanı karıştıran ve EDİTÖRÜM diye gezen bazı nevi şahsına münhasır insanlar bu videoyu izlesinler de sonra biraz muhakeme yapsınlar kendileri adına. Erdi ÖZÜAĞ kardeşimiz gıyabında DH öyle güzel yapıyor ki bu işi, inanın araba lastiği tanıtsalar ve o tanıtım 50 dk olsa izlerim. Bu sesi herkes duymalı diyorum, ve tüm DH ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.
Erdi hocam yine döktürmüş, ama o kavanoz olayına bittim :) O inanmayan cenaha nasıl bir kapak oldu bunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Video boyunca baya aklım...
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cmengn 6 yıl
sanal tuşların ne kadar sıkıntı yarattığı da ortaya çıktı. Oyun oynarken 3 kere yanlışlıkla oyundan çıktı
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vicv3ga 6 yıl
çok hoş bir video olmuş.Harikasınız,sony xperia z incelemesi yaparken,su geçirmezlik testi için havuz içerisinde 2.5 metre de test yapma şansınız var mı acaba ?
su altında video çekimi yapabilir ise,ve bunu 2.5 metrede baaşrabilirse,mükemmel olur.
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free4200 6 yıl
Erdi Abi Merhaba,
Kısa bir not aktarmak istiyorum size. Program akışında turkcell tabletten bahsederken uygun fiyatlı çin yapımı tabletlerden bahsettiniz. Aslında bu son aylardaki tv shopping reklamlarındaki ucuz çin yapımı tabletlerin ne derece kaliteli olacağından kısaca bahsedilebilir önümüzdeki programlarda. Reklam verildiğine göre ciddi satış rakamlarına ulaştıklarını bilen/bilmeyen birçok kişi olabileceğini düşünüyorum.
Kolay Gelsin.
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AutomotiveEngineer16 6 yıl
S. Hawking
forever58
S. Hawking
cegaba suya dayanıklıdan ziyade belli bir oranda kasası sağlamlaştırılmış bir telefon olsa albenisi daha fazla olur. Ekran kırılma ya da telefon düşürme vakaları %90 orandaysa suya düşürme oranı %10 gibi düşük bir rakamlara sahip. Su geçirmemesi güzel bir özellik ama alınması için yeterli bir özellik değil bence
Sonynin telefonları malzeme kalitesi olarak her zaman diğerlerinden bir adım öndedir zaten. Su geçirmezlikle de çıtayı daha yükseğe taşıdı.
Arc serisini hatırlatıyım kronik çatlakları vardı bumu sağlamlığı
Sony dedim. Shony Ericsson değil.

Sony Cihazlarda da Xperia S vakası var
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Barbaroscakir 6 yıl
İnceleme olarak Sony smartwatch ın incelemesini yapabilirmisiniz? Artık herkesin akıllı telefonu var diye düşünüyorum.
Hem bizim içinde baya yararlı olur. (:
youtube.com/...
Teşekkürler.
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DH Misafiri 6 yıl
experia z konservesi yapmışlarc :))))
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DH Misafiri 6 yıl
Erdi ustam sizleri izliyorum yeni elişmeleri takip ediyorum bir çok tlf kullandim şüan elimde sonyericsson xperia s arc var şimti yeni almak istiyoru sony axperia z samsung s4 htc m7 hangisini tavsiye edersiniz lütfen bilgi iyi çalişmalar
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DH Misafiri 6 yıl
o telefonu çölden getirttiniz..üstü başı toz toprak içinde..yoksa toz testi mi yaptınızda böyle
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yeb2734 6 yıl
Su gecirmeme iyi bir özellik ama forudan arkadaslar telefona balon diyor o ne olacak
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abdullahors84 6 yıl yeb2734
yeb2734

Su gecirmeme iyi bir özellik ama forudan arkadaslar telefona balon diyor o ne olacak

Hocam hiçmi araştırma veya zevkiniz yoktur. Ben şimdiye kadar sony aldım sorunda çıkarttı ama hep memnun kaldım. Tasarımda önemli benim için.

Ya şu forumda en teknolojik konuşanıda görürsün, herşeye eleştirel bakanıda. S4 e çok iyi dediler doğru iyiydi ama şimdiki cihazlar ile karşılaştırmak gibi bir hataya düşüyor arkadaşlar. Arakdaşım bu teknoloji ne yerinde durur nede herkesi tatmin edebilir. Çok güzel yazanlarda var. Mesela ilk yorumlarda bir arkadaş dokunmatik tuşun oyunlarda sorun çıkartacağından bahsetmiş ki videodada dikkat etmek gerektiğini gördük. Elbette eksileri olacak.

Hoşuna gitmeyen almaz bu kadar basit
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matmuhendisi 6 yıl
abes kaçabilir ama sdn de kutusuyla birlikte var xperia z
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fx57 6 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34

abes kaçabilir ama sdn de kutusuyla birlikte var xperia z

Merhaba,

Bizim kendi kaynaklarımızla bulduğumuz ilk cihazın kutusu yoktu. Sony Mobile Türkiye tarafından yollanan ikinci cihazın kutusu var. Yani şu anda çalışmalarımız iki adet Xperia Z ile yürütüyoruz :)

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
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.:. 6 yıl
sevket861
.:.Vertuyu anca bu kadar ezik anlatabilirdiniz...Siz anlamamışsınız bu vertu işini maaşlarınıza zam yapsınlar sizin biraz
ne alakası var arkadaşım ben şu anda iphone kullanıyorum vertu da alabilirim ama saçma bir ürün farklı olmak için o kadar para dökülmez. döken varsa ya para beleş geliyordur ya da telefon beleş geliyordur .

vertuyu alan adam bir saate 20 bin 30 bin 50 bin dolar veren adamdır...
o saatin ederi o mu sence ? hangi malzemeyi hangi ustayı kullandın da o fiyat oldu ?
O telefonu alan adam onu bir günde kazanıyor zaten parasını...
Kullananlar parasıyla hava atmayı seven kişiler...
Kimlerde var, seda sayan-ali ağaoğlu v.s.
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