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Mobilite: Vestel'in sahibinden ilginç açıklamalar ve dahası...

2 yıl
93,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun, "dünya devlerinden farkımız yok, telefonumuz tamamen yerli, bizim telefonun aynısı rakiplerde 2500TL" açıklamaları ve gündemdeki diğer gelişmeler Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünden Erdi Özüağ ve Mesut Çevik gündemdeki konuları sizler için değerlendiriyor. Bu bölümde Vestel'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun ilginç açıklamaları, Meizu Pro 6s Plus, ülkemizde telefona geleceği konuşulan vergi artışı ve diğer gelişmeler, bu hafta Mobilite'de. 

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mkyb 2 yıl
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Vestel'in durumu.
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FEARTR 2 yıl
Birisi vestel'e apple lg sony samsung htc gibi firmaların da telefon ürettiğini söylemesi lazım.
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hanımneder 2 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN

Vestel'de telefon bölümünde çalışan mühendisleri çok merak ediyorum acaba bir tanesi gelip şurada bu yazılanları okuyor mu yada gerçekten mühendis var mı bunu merak ediyorum ?

Ben ford'da kıdemli ürün geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum, Vestel'de çalışan arkadaşlarım var.

Vestel'de de bizde de işler pazarlama üzerinden dönüyor. Müşteriler reklamda, yolda panoda, markette avmde reyonda, TV'de vb. bilimum yerde ürünü gördüklerinde ürün onları kendine çeksin, ben 10-20-30 yıl kaliteli çalışırım, benle hava atarsın desin.

Evet arkadaşlar bunun üzerine çalışma yapmanızı, ürün tasarım VE dış görünüm üzerine hepinizden önümüzdeki haftaya kadar rapolsrınızı bekliyorum; der YÖNETİM ŞEFİMİZ...

Sonrası goygoy zaten.

Ha ürün nerde nasıl yapılıyor dersen; içi ana ünitesi zaten Alman, İngiliz ya da Amerika firmalarından anlaşmalarla alınıyor. Üstüne bizim dizaynımız kaporta VE son dokunuş marka Amblemimiz...

%100 yerli üretim işte


Yani iyi şamata dönüyor bizim burda


Sizde havalar nasıl


Edit: ilk 3 sayfadaki tüm yorumları okuyun; ücretsiz komedi serisi gibi yorumlar
BekirARSLANVestel'de telefon bölümünde çalışan mühendisleri çok merak ediyorum acaba bir tanesi gelip şurada bu yazılanları okuyor mu...
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imhotep_of_grudge 11 ay
VESTEL düşmanı troller hemen saldırmış... trollere lafta anlatamazsın... yazık onlara... almayın alana karışmayın...
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DH Misafiri 1 yıl
Yalanını yiyeyim.%100 yerliymiş...piyasadan topladınız android telefonları arge yaptınız....parçalar bile dışardan
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imhotep_of_grudge 11 ay DH Misafiri
adamların fabrikaları nerelerde bi bak sonra konuş troll bey...
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaş insanları ahmak yerine koyup herşeyi yerli diyen insanların, firmaların malını almam, ister yerli olsun ister yabancı, önce dürüst olsun.
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iso227 2 yıl
koskoca şirket sahibine bilmiyodur diyorsanız sizede yazıklar olsun.biraz objektif olun.
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_SkiP_ 2 yıl
Bizim ülkedeki akıllı telefon kullanıcılarının çok büyük bir kısmı kullanılan parçaların detayını bilmez. Telefonun özelliklerine bakar ve "işlemci 8 çekirdekli, kamera 16 mp" der ve bu şekilde üst seviye bir telefon ile alt seviye bir telefonu kafasında karşılaştırıp kar ettiğini düşünür. Hatta üst seviye telefonda 12 mp kamera kullanılmış ise "sen gittin bu kadar para verdin ama benimkinin kamerası daha iyi" der. Hal böyle olunca "bizim telefonların aynı özelliklerindeki telefonlar 2500 TL'den satılıyor" açıklaması abes değil. Bizim insanımız kandırılmaya yatkın zaten.
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burayk 2 yıl
Bu programı mp3 şeklinde telefonuma atıp yolda dinlemek istiyorum. Ne yapmalıyım?
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Zağnos 2 yıl
Erdi abi adamsın
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Blindfire 2 yıl
İşlemci, bellek yongaları ve anakart yongaları hariç diğer parçalar belki üretilebilir, kasa, lcd, batarya, anakart, kamera, yalnız dışarıdan almak üretmekten daha ucuz oda ayrı bir mesele.
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BAM TELİ 2 yıl
Yerli malı, kendi ürettiğin mal, falan filan bu safsatalara inanan insanımızın olduğunu bilmek çok acı bir durum. Yerli olarak üretilen teknolojik cihazın olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin teknolojik imkanları buna şuan için müsait değil, cep telefonunun hangi parçası Türkiye'de üretiliyor, işlemcisi ithal, anakartı ithal, insanları saf yerine koyuyorlar.
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sniper23 2 yıl BAM TELİ
BAM TELİ

Yerli malı, kendi ürettiğin mal, falan filan bu safsatalara inanan insanımızın olduğunu bilmek çok acı bir durum. Yerli olarak üretilen teknolojik cihazın olduğuna inanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin teknolojik imkanları buna şuan için müsait değil, cep telefonunun hangi parçası Türkiye'de üretiliyor, işlemcisi ithal, anakartı ithal, insanları saf yerine koyuyorlar.

Globalleşmiş bir dünyada "Yerli" diye bir şeyin olması mümkün değil. Bu gezegenin her yerinde aynı.
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Eeltorm 2 yıl
Güzel bölüm. Vesteldeki amca bey hazırlıksız yakalanmış.
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