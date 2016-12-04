Mobilite: Vestel'in sahibinden ilginç açıklamalar ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun, "dünya devlerinden farkımız yok, telefonumuz tamamen yerli, bizim telefonun aynısı rakiplerde 2500TL" açıklamaları ve gündemdeki diğer gelişmeler Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünden Erdi Özüağ ve Mesut Çevik gündemdeki konuları sizler için değerlendiriyor. Bu bölümde Vestel'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun ilginç açıklamaları, Meizu Pro 6s Plus, ülkemizde telefona geleceği konuşulan vergi artışı ve diğer gelişmeler, bu hafta Mobilite'de.
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Vestel'in durumu.
Ben ford'da kıdemli ürün geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum, Vestel'de çalışan arkadaşlarım var.
Vestel'de de bizde de işler pazarlama üzerinden dönüyor. Müşteriler reklamda, yolda panoda, markette avmde reyonda, TV'de vb. bilimum yerde ürünü gördüklerinde ürün onları kendine çeksin, ben 10-20-30 yıl kaliteli çalışırım, benle hava atarsın desin.
Evet arkadaşlar bunun üzerine çalışma yapmanızı, ürün tasarım VE dış görünüm üzerine hepinizden önümüzdeki haftaya kadar rapolsrınızı bekliyorum; der YÖNETİM ŞEFİMİZ...
Sonrası goygoy zaten.
Ha ürün nerde nasıl yapılıyor dersen; içi ana ünitesi zaten Alman, İngiliz ya da Amerika firmalarından anlaşmalarla alınıyor. Üstüne bizim dizaynımız kaporta VE son dokunuş marka Amblemimiz...
%100 yerli üretim işte
Yani iyi şamata dönüyor bizim burda
Sizde havalar nasıl
Edit: ilk 3 sayfadaki tüm yorumları okuyun; ücretsiz komedi serisi gibi yorumlar