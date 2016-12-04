Mobilite: Vestel'in sahibinden ilginç açıklamalar ve dahası...

Vestel'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun, "dünya devlerinden farkımız yok, telefonumuz tamamen yerli, bizim telefonun aynısı rakiplerde 2500TL" açıklamaları ve gündemdeki diğer gelişmeler Mobilite'de.

Mobilite'nin yeni bölümünden Erdi Özüağ ve Mesut Çevik gündemdeki konuları sizler için değerlendiriyor. Bu bölümde Vestel'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun ilginç açıklamaları, Meizu Pro 6s Plus, ülkemizde telefona geleceği konuşulan vergi artışı ve diğer gelişmeler, bu hafta Mobilite'de.