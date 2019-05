Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Jennifer Lopez klibine konuk olan Nokia Lumia 920, Samsung SSD ürünlerinin Türkiye'ye gelmesi, HTC One ve Galaxy S4 satış rakamları, MSI'dan Haswell oyuncu bilgisayarı, Microsoft'un yeni konsolu Xbox One değerlendirmesi, Lenovo'dan Intel Core işlemcili Yoga 11S, Galaxy S5'in ses işlemcisi ve çok daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumları ve keyifli sohbeti ile Mobilite'de.

