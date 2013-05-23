Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü...

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Jennifer Lopez klibine konuk olan Nokia Lumia 920, Samsung SSD ürünlerinin Türkiye'ye gelmesi, HTC One ve Galaxy S4 satış rakamları, MSI'dan Haswell oyuncu bilgisayarı, Microsoft'un yeni konsolu Xbox One değerlendirmesi, Lenovo'dan Intel Core işlemcili Yoga 11S, Galaxy S5'in ses işlemcisi ve çok daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumları ve keyifli sohbeti ile Mobilite'de.
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Bakın videoda ne diyorsunuz.
“Saçma sapan gereksiz yarışma programları yerine ya da gereksiz magazin programları yerine en azından daha yüksek kaliteli yapımlar ekrana gelir. Böylece insanların televizyonun önünde geçirdiği süreler daha fazla verimli hale gelir.”
Televizyon bir eğlence aracıdır, eğitim amaçlı olarak pek kullanılmazlar. İnsanlar saçma bulduğunuz yarışma programlarıyla eğleniyorlar ki prime time zamanlarında bu eğlence programları yer alıyor. Yani sizin saçma bulduğunuzu başkaları eğlenceli buluyor. Diğer taraftan kimilerine göre futbol saçma sapandır (hani derler ya toplumun uyuşturucusu), kimilerine göre bilim kurgu filmler ve diziler saçma sapandır. Bir bilimkurgu fanı olan ben; o övdüğünüz bilimkurgu film/diziler kastedilerek “O saçma filmleri/dizileri nasıl izliyorsun, ne anlıyorsun?” eleştirileriyle o kadar çok karşılaşmışımdır ki. (Özellikle de bu reaksiyon kadınlardan gelir.) Sonuç olarak sizin beğenmediğiniz şeyleri küçümsemeyin, beğendiklerinizi yüceltmeyin. Herkesin beğenisi, ilgisi, alakası farklıdır. Beğenmediğiniz şeyleri takip edenleri gereksiz, kalitesiz şeyler yapan kişiler diye kategorize etmeyin.
Eleştirimizi yaptık, hakkınız olan övgünüzü de yapalım.
Videolarınızı beğenerek izliyorum. Başarılar.