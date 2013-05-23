Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü...

6 yıl
6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Jennifer Lopez klibine konuk olan Nokia Lumia 920, Samsung SSD ürünlerinin Türkiye'ye gelmesi, HTC One ve Galaxy S4 satış rakamları, MSI'dan Haswell oyuncu bilgisayarı, Microsoft'un yeni konsolu Xbox One değerlendirmesi, Lenovo'dan Intel Core işlemcili Yoga 11S, Galaxy S5'in ses işlemcisi ve çok daha fazlası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumları ve keyifli sohbeti ile Mobilite'de.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GeyikVakti 6 yıl en beğenilen
Xbox digenler - ps4 diyenler bi + ya basabilir mi kararsiz kaldim
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
siz de casper'ı yerleştirmiyor musunuz? :D
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
MALTHAEL 5 yıl
20:22 ye dikkat yadırgadım =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asksevgidostluk 5 yıl
Samsung tüm modelleri getiriyormuş. Samsung telefon - Tablet melezi cihazları niye getirmiyor? Note'de 5100 yok yerine 5105 var. 3100 yok yerine 3105 var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu paraya android alınırmı la :D üstüne biraz daha ekler iphone 5 alırım android alan saftır bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capablanca 6 yıl
Madem eleştiri istiyorsunuz işte size bir eleştiri:
Bakın videoda ne diyorsunuz.
“Saçma sapan gereksiz yarışma programları yerine ya da gereksiz magazin programları yerine en azından daha yüksek kaliteli yapımlar ekrana gelir. Böylece insanların televizyonun önünde geçirdiği süreler daha fazla verimli hale gelir.”
Televizyon bir eğlence aracıdır, eğitim amaçlı olarak pek kullanılmazlar. İnsanlar saçma bulduğunuz yarışma programlarıyla eğleniyorlar ki prime time zamanlarında bu eğlence programları yer alıyor. Yani sizin saçma bulduğunuzu başkaları eğlenceli buluyor. Diğer taraftan kimilerine göre futbol saçma sapandır (hani derler ya toplumun uyuşturucusu), kimilerine göre bilim kurgu filmler ve diziler saçma sapandır. Bir bilimkurgu fanı olan ben; o övdüğünüz bilimkurgu film/diziler kastedilerek “O saçma filmleri/dizileri nasıl izliyorsun, ne anlıyorsun?” eleştirileriyle o kadar çok karşılaşmışımdır ki. (Özellikle de bu reaksiyon kadınlardan gelir.) Sonuç olarak sizin beğenmediğiniz şeyleri küçümsemeyin, beğendiklerinizi yüceltmeyin. Herkesin beğenisi, ilgisi, alakası farklıdır. Beğenmediğiniz şeyleri takip edenleri gereksiz, kalitesiz şeyler yapan kişiler diye kategorize etmeyin.
Eleştirimizi yaptık, hakkınız olan övgünüzü de yapalım.
Videolarınızı beğenerek izliyorum. Başarılar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 6 yıl
mobiliteyle uygulama haberin birleşimi bir program yapılması güzel olurdu. Çok fazla uygulama tanıtımına gerekte yok. Trend olan birkaç uygulama ve mobil oyun tanıtımı yapılsa yeterde artar bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mettfrost 6 yıl
Abi iyi hoşta ben konuşmalardan birşey anlamıyorum... Lütfen daha tane tane konuşun arkadaşlar... Cidden problem bir olay... [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 6 yıl
Lütfen birbirinizle yarışıyormuş gibi konuşmayın. Bazı yerlerde sesler çok karışıyor. Sadece uğultu oluyo hiç birşey anlaşılmıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayZagor 6 yıl
Parayı basarsan öncü biber salçasıda gösterilir klipte bi ayrıcalık değil bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ekranda sizi görünce keyfim yerine geliyor :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anduril25 6 yıl
Yaklaşık 4 yıldır donanımhaberi öyle ya da böyle takip ediyorum. Son 1 senedir ise haftalık video bültenlerinin müptelasıyım diyebilirim. Videonuzda geçen hafta içerisinde prototipi gösterilen Jolla telefondan bahsedilmeyince birazda sinirin etkisiyle hatırlatma yapayım dedim. :) Meego işletim sistemi Elop beyin katkılarıyla çöpe atıldıktan sonra bu cesur insanlar Nokia' dan ayrılarak (kovularak), bir çok kişinin yapmaya cesaret edemediği şeyi yapıp, yeni şirket kurup, bu işletim sistemine olan güvenlerinden ve yılların verdiği emekten bahsederek, gerçekten! açık kaynaklı bir mobil işletim yapma sevdasında olduklarını ispatladılar bence... Evet ios ve android şu an pazara hükmediyor ve rakipsiz gibiler, ama emekleyen ve gelecek vaad eden bir işletim sisteminden bahsetmemeniz beni üzdü. Üstelik bu insanlar şu an telefon üretim aşamasında olmadığı için ülkelerden gelen talebe göre satış politikalarını belirleyecekler. Neden tanıtımına katkıda bulunup daha fazla cihazın ülkemize gelmesine katkıda bulunmayalım?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 6 yıl
güzel program.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 1 yıl
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
749 izlenme · 15 sa. yeni video
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 1 yıl
06:22
Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık
48,7b izlenme · 1 yıl
08:56
Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor
15b izlenme · 1 yıl
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,2b izlenme · 2 gün
20:14
Samsung Galaxy A8 2018 elimizde: 2900TL'ye neler sunuyor?
15,7b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
06:34
Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü
12,4b izlenme · 1 yıl
05:42
Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660
10,9b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim