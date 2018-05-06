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Mobilite: Xiaomi Black Shark değerlendirmesi
1 yıl
5,4b
1
Mobilite
620
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil dünyanın nabzını tuttuğumuz Mobilite isimli programımızın yeni bölümüne Xiaomi Black Shark değerlendirmesi ile başlıyor, sonrasında öne çıkan konularla devam ediyoruz.
Mobilite'nin yeni bölümü sizlerle.
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1
XFalconX
1 yıl
editörün seçimi
arkası liselik önü müzelik malesef ön tasarım bu kadar berbat olmamalı
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lvlono
1 yıl
editörün seçimi
3 kuruşa 5 kuruşluk köfte veren kazanır(köfte GİBİ değil, KÖFTE veren).
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dostum kertenkele
1 yıl
editörün seçimi
Android aplikasyon da videoyu fhd de açmıyor
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technoB
1 yıl
editörün seçimi
Mesut Cevigin elestirerilerine tamamen katiliyorum.cat cat ortaya koydu herseyi.htc ve lg eger agresif fiyat politikasi uygulamazlarsa bu onlarin son amiral gemileri olacak gibi ! sonyde de umut yok.xiaomi mi mix 2s cihazini da temin edip incelersiniz umarim
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DARBE
1 yıl
editörün seçimi
Gülümseyerek izledim, teşekkür ederim.
Mesut beye katılıyorum; aynen, en fazla 1-2 seneleri kaldı.
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thehspeed
1 yıl
editörün seçimi
Dostlarımın gözünden kaçmış herhalde yoğun tempodan düzeltme olsun,
1.LG G7 Yazılımsal Bokeh Efekti var,
2.HTC U12+ basın görselindeki parçalar iphone 6 parçaları...
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eror1
1 yıl
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2 si bire erdi abide gelsin o ersin cok uzatiyor gereksiz gereksiz mesut bey siz varsiniz diye izliyorum konular hakkinda yorum yaparsanir daha iyi okul kisisel yoeumlari bir kenera birakalim derim saygilarimla
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zdniz
1 yıl
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Asus 5 para etmez kimse kusura bakmasın hayatımdaki gördügüm en berbat yazılıma sahip gerçi yeni modeller nasıldır bilmiyorum...
2 Yanıt
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intel7mix
1 yıl
editörün seçimi
zdniz
Cihaza çok yazılımla dolduruyorlar çoğuda işe yaramıyor gereksiz yazılımlar
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Mianfei
1 yıl
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zdniz
Katılıyorum. Bende 1.5 sene öncesi için söyleyebilirim bunu. Onun dışında şuan nasıldır bilemem.
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Mesut beye katılıyorum; aynen, en fazla 1-2 seneleri kaldı.
1.LG G7 Yazılımsal Bokeh Efekti var,
2.HTC U12+ basın görselindeki parçalar iphone 6 parçaları...