The Last of Us Part II Remastered PC sistem gereksinimleri açıklandı

- The Last of Us Part 2 Remastered PC sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 720p 30FPS)
- Önerilen sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)
- Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- Çok yüksek sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)
- The Last of Us Part 2 Remastered PC özellikleri
- Yorumlar
The Last of Us Part 2 Remastered'ın PC platformuna çıkışına tam iki hafta kala Sony, platforma özgü özellikleri ayrıntılı olarak açıkladı. Resmi duyuruyla birlikte The Last of Us Part 2 Remastered sistem gereksinimleri de belli oldu.
The Last of Us Part 2 Remastered PC sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 720p 30FPS)
- İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909
- Depolama alanı: 150 GB SSD
Önerilen sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)
- İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909
- Depolama alanı: 150 GB SSD
Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)
- İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909
- Depolama alanı: 150 GB SSD
Çok yüksek sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)
- İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT
- Bellek: 32 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909
- Depolama alanı: 150 GB SSD
The Last of Us Part 2 Remastered PC özellikleri
Ek olarak, ayarlanabilir ayarlar arasında VSync ve kare hızı sınırlama seçenekleri, LOD mesafe aralığı ve dokular, hacimler, gölgeler, yansımalar ve ortam aydınlatması için ayarlanabilir kalite seçenekleri olacak. PC sürümü ayrıca çeşitli grafik ayarları ve ön ayarlar sunacak.
The Last of Us Part 2 Remastered, 3 Nisan'da Steam ve Epic Games üzerinden PC’ye çıkış yapacak. PlayStation Network hesap zorunluluğu olmayacak. Ancak, PSN ile giriş yapan kişilere, bonus özellikleri etkinleştirebilecekleri 50 oyun içi puan ve Naughty Dog'un yaklaşan Intergalactic: The Heretic Prophet oyunundan Jordan A. Mun'un ceketini içeren yeni Ellie görünümü elde edecek.
PS5 için de indirilebilecek Remastered'ın 2.0 güncellemesiyle iki yeni karakter geliyor; The Last of Us Part 1’den tanıdığımız Bill ve Marlene. Ayrıca dört yeni harita dahil olmak üzere roguelike No Return moduna yeni eklemeler olacak.Kaynakça https://blog.playstation.com/2025/03/20/the-last-of-us-part-ii-remastered-pc-features-and-new-no-return-content-detailed/ https://store.steampowered.com/app/2531310/The_Last_of_Us_Part_II_Remastered/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!