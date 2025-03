The Last of Us Part II Remastered PC sistem gereksinimleri açıklandı

The Last of Us Part 2 Remastered'ın PC platformuna çıkışına tam iki hafta kala Sony, platforma özgü özellikleri ayrıntılı olarak açıkladı. Resmi duyuruyla birlikte The Last of Us Part 2 Remastered sistem gereksinimleri de belli oldu.

The Last of Us Part 2 Remastered PC sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Oyunu düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X işlemci ve GTX 1650 veya RX 5500XT ekran kartı yeterli olacak. Oyunu çok yüksek grafik ayarında, 4K 60FPS oynamak içinse Intel Core i7-11700 veya AMD Ryzen 7 5700X işlemci ve RTX 4080 veya RX 7900 XT ekran kartı ve 32 GB RAM gerekecek. The Last of Us Part 2 Remastered sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri (Düşük, 720p 30FPS)

İşlemci : Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT

: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi : Windows 10/11 sürüm 1909

: Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Önerilen sistem gereksinimleri (Orta, 1080p 60FPS)

İşlemci : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909

Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek, 1440p 60FPS)

İşlemci : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM İşletim sistemi: Windows 10/11 sürüm 1909

Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

Çok yüksek sistem gereksinimleri (Çok yüksek, 4K 60FPS)

İşlemci : Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X

: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT

: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900XT Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM İşletim sistemi : Windows 10/11 sürüm 1909

: Windows 10/11 sürüm 1909 Depolama alanı: 150 GB SSD

The Last of Us Part 2 Remastered PC özellikleri

Tam Boyutta Gör The Last of Us Part 2 Remastered PC versiyonu, Digital Foundry'nin tamamlanmış olarak adlandırdığı geçen yılki PS5 sürümünde görülen tüm iyileştirmeleri içeriyor. Nvidia DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1 ve AMD FSR 4 (yükseltme ve kare oluşturma dahil), DirectStorage ve Ultrawide monitörler için destek dahil olmak üzere yeni duyurulan platforma özgü şeyler olacak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, oyun kumandasına tam destek, klavye ve fareyle oynayanlar için de çeşitli kontrol özelleştirme seçenekleri sunacak.

Ek olarak, ayarlanabilir ayarlar arasında VSync ve kare hızı sınırlama seçenekleri, LOD mesafe aralığı ve dokular, hacimler, gölgeler, yansımalar ve ortam aydınlatması için ayarlanabilir kalite seçenekleri olacak. PC sürümü ayrıca çeşitli grafik ayarları ve ön ayarlar sunacak.

The Last of Us Part 2 Remastered, 3 Nisan'da Steam ve Epic Games üzerinden PC’ye çıkış yapacak. PlayStation Network hesap zorunluluğu olmayacak. Ancak, PSN ile giriş yapan kişilere, bonus özellikleri etkinleştirebilecekleri 50 oyun içi puan ve Naughty Dog'un yaklaşan Intergalactic: The Heretic Prophet oyunundan Jordan A. Mun'un ceketini içeren yeni Ellie görünümü elde edecek.

PS5 için de indirilebilecek Remastered'ın 2.0 güncellemesiyle iki yeni karakter geliyor; The Last of Us Part 1’den tanıdığımız Bill ve Marlene. Ayrıca dört yeni harita dahil olmak üzere roguelike No Return moduna yeni eklemeler olacak.

