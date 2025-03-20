MSB’den F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter açıklaması

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Tam Boyutta Gör Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon Tranche 4 almak için görüşmeleri sürdürürken aynı zamanda F-16 Block 70 varyantlarını ABD’den tedarik etmeye çalışıyor. Son dönemlerde ise F-35 ve CAATSA yaptırımları konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bu konulardaki son durum hakkında konuştu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ülke ve çevresindeki gelişmeler hakkında bilgiler verirken Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Yeni Nesil Fırtına Obüsü" ve "5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56)"nin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirtti.

F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter'da son durum

F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki konularındaki son duruma ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar ise şu açıklamayı yaptı:

“F-35 uçağı tedarikine ilişkin olarak S-400 silah sisteminin tedarik edilmesi gerekçe gösterilerek ABD tarafınca yürürlüğe konulan CAATSA yaptırımları nedeniyle ülkemiz F-35 programından hukuksuz olarak çıkarılmıştır.”

“Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir.”

“Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmi fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.”

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Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme planı, dört kritik savaş uçağı platformunu kapsıyor:

Eurofighter Typhoon Tranche 4 – İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı, 40 adet.

– İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak yapımı, 40 adet. F-16 Block 70 – ABD ile anlaşmaya varıldı, 40 adet.

– ABD ile anlaşmaya varıldı, 40 adet. F-35 – Programdan çıkarılmasına rağmen Türkiye’nin yeniden dahil olma ihtimali tartışılıyor.

– Programdan çıkarılmasına rağmen Türkiye’nin yeniden dahil olma ihtimali tartışılıyor. KAAN – 2028 yılında envantere Blok-1 varyant olarak girmesi hedefleniyor.

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