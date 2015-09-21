Mobilite: Yeni iPhone ve iPad'ler üzerine, Asus ZenFone ailesinin yenileri ve Sony Xperia Z5 Premium...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, iPhone 6s ailesi ve yeni iPad modellerinin işlemci ve RAM kapasitesi seviyesinde değerlendirmesini yapıyor, yeni iPhone'ların parça maliyet analizini gerçekleştiriyor ve ayrıca Asus ZenFone telefon ailesinin ülkemize gelecek yeni modelleri ile Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı üzerine sohbet ediyorlar, iyi seyirler.
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Arkadaşın kafası karışmasın diye ayrıyeten bir de onu anlatmadım. Evet, tek çekirdek test sonuçlarını çekirdek sayısına çarptığında çok çekirdekli test sonucuna göre daha yüksek olur gerçekte.
Bunu bilgisayar işlemcilerinde de görüyoruz.Aslında 4 çekirdekli bir işlemci çok çekirdekte 40.000 puan alıyorsa tek çekirdek performansı 12.000 gibi bir şey oluyor.
Bunun nedenini kesin olarak bilmiyorum ama bütüm telefon, tablet ve bilgisayarların işlemcisi böyle.
Ben zaten 4 çekirdekli bir işlemcide tek çekirdek testi yapılırken 4 çekirdek çalışıyor demiyorum.
4 çekirdekli işlemci 4 çekirdek aynı anda çalışabilecek şekilde tasarlanır. Yani tek bir çekirdek, 4 çekirdek aynı anda çalıştığında ki performansında daha fazla bir performans gösteremez.
Yani 4 çekirdekte 40.000 puan bir işlemciden tek çekirdek performansının 20.000 olmasını bekleyemezsin. çekirdekler önceden belirlenen frekansın üstüne çıkamaz.
ARM mimarisi ile geliştirilen bu işlemcileri çok büyük bir kısmı big.LİTTLE mantığına göre çalışır.Asıl amaç düşük güç tüketmektir.
Yani çok çekirdekli işlemcilerin (8 çekirdekli gibi) asıl amacı belli durumlarda daha az enerji harcayan ve daha az performans veren çekirdek gruplarını çalıştırarak enerji verimliliği üst düzeye çıkartmak.
Ama gerçekte her zaman 4 çekirdek çalışır. Diyelim oyun oynuyorsun 3 tane güçlü çekirdek 1 tane güçsüz çekirdek çalışır. Diyelim galeriden fotoğraflara bakıyorsun o zaman 4 tane güçsüz çekirdek çalışır.
Şimdi bir işlemcide 4 tane güçlü çekirdek var ve bu çekirdeklerin toplam performansı 60.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 15.000 puan olur.
Çift çekirdekli başka bir işlemci var, bu işlecinin toplam performans değeri 50.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 25.00 puan ulur.
Şimdi anlatabilmişimdir umarım. Kusura bakmayın çok iyi anlatamıyorum. :/
Bildiğim kadarı ile test programları tek çekirdeği test ederken bütün çekirdekleri çalıştırmıyorlar. Tek çekirdeği çalıştırıp onu test ediyorlar. Senin dediğin gibi olsaydı. Çok çekirdek performansları tek çekirdek performanslarının katları olurdu. Mesela 4 çekirdekli bir işlemcide çok çekirdek performansı tek çekirdeğin 4 katı değil ondan biraz daha düşüktür.
Abi sen şimdi Apple işlemcileri tek çekirdekte çok iyi, 8 çekirdekli işlemciler rekabet edemiyor diyorsun. Zaten 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekirdek performansının yüksek olması doğal değil mi?
Şimdi 8 çekirdekli bir işlemcide 4 güçsüz (daha az enerji tüketen) 4 tanede güçlü (daha fazla enerji tüketen) çekirdek gurupları var. Bu gruplardaki çekirdekler ARM big.LİTTLE mantığına göre çalıyor.
4 tane çekirdek çalışıyor, bu çekirdekler telefon yük altındayken güçlü olan gruptakiler yük gerektirmediğinde güçsüz olan gruptaki işlemciler devreye giriyor.
Şimdi 8 çekirdekli olan işlemci aslında 4 çekirdekli olarak çalışıyor. Yani 8 çekirdek aynı anda çalışmıyor. Kaldı ki 8 çekirdeğin aynı anda çalıştığı testlerde işlemcinin frekans değerleri düşürülüyor çünkü telefonunda bir termal bütçesi var.
Şimdi asıl konuya gelelim.Yani 8 çekirdekli olan işlemciler aslında 4 çekirdek çalışacak şekilde tasarlanmış. Testlerde tek çekirdek performansını ölçtüğünde 4 çekirdekten 1 çekirdeğin performansını ölçüyor.
Aslında test programı güçlü olan 4 çekirdeğin 1 tanesinde gücünü (performansını) ölçüyor. Apple A işlemcilerinde 2 çekirdekten 1 tanesinin gücünü (performansını) ölçüyor.
Şimdi demem o ki Gücü 4'e bölünmüş bir işlemcinin mi tek çekirdek performansı daha iyi olur, yoksa gücü 2'ye bölünmüş olan işlemcinin tek çekirdeğinin performansı mı daha iyi olur?
Umarım anlatabilmişimdir. Ve umarım yazımı okursunuz.
Saygılar;
O kadar yazmışsında çok çekirdekli işlemcilerin mantığını anlamamışsın,a8 gibi çoğu apple işlemcilerinde 2 güçlü işlemci çekirdeği var işletim sistemi stabil ve cihaz sayısı az olduğu için uygulama geliştiriciler çok daha stabil uygulama yazabiliyor ve işlemcide zaten güçlü için sorun çıkmıyor.s810 veya helio gibi yongasetlerinde verimliliği arttırmak için farklı konfigürasyonlar kullanıyor, birazda tüketiciyi kandırmak için ve bunlar standart arm mimarisi kullanıyor yani özelleştirme geliştirme falan yok işletim sistemininin kullanılan sürümleri çok geniş olduğu için ve çok farklı cihazlar üretildiği için yazılımcılarn optimize uygulama yazmaları ios cihazlarına göre daha zor.Güç derken neyi kast ettiğini anlamadım yongasetinin ihtiyacı 1 wattsa 1 watt çeker 100mW ise 100mW çeker donanıma bağlı
zenfone 2 laser kutu açılımı
Teknosa G4'ü 1500 lira benzeri bir fiyattan veriyor ama operatör olarak attığı kazık ile telefon 2500-3000TLye geliyor.
Şuanki sorun telefonlar 4K fotoraf ve 4K video çekiyorlar fakat gösteremiyorlardı.Şimdi öyle bir sorun kalmadı