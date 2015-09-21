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Mobilite: Yeni iPhone ve iPad'ler üzerine, Asus ZenFone ailesinin yenileri ve Sony Xperia Z5 Premium...

3 yıl
31,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, iPhone 6s ailesi ve yeni iPad modellerinin işlemci ve RAM kapasitesi seviyesinde değerlendirmesini yapıyor, yeni iPhone'ların parça maliyet analizini gerçekleştiriyor ve ayrıca Asus ZenFone telefon ailesinin ülkemize gelecek yeni modelleri ile Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı üzerine sohbet ediyorlar, iyi seyirler.
 

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Patren 3 yıl
820 yine ısıncak gibi
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kadirirdem 3 yıl
her zaman ki gibi süper sohbetli eğlenceli bir program olmuş...
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NeroWin 3 yıl
cyberfalcon
NeroWin
Fire_67
NeroWin Mesut abi bu yorumu okursan çok memnun olurum.! Uğraşıp yazıyorum ama sizin okuyup okumadığınızı bilmiyorum. Bende okumadılar diye üzülüyorum. Abi sen şimdi Apple işlemcileri tek çekirdekte çok iyi, 8 çekirdekli işlemciler rekabet edemiyor diyorsun. Zaten 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekirdek performansının yüksek olması doğal değil mi? Şimdi 8 çekirdekli bir işlemcide 4 güçsüz 4 tanede güçlü çekirdek gurupları var. Bu gruplardaki çekirdekler ARM big.LİTTLE mantığına göre çalıyor. 4 tane çekirdek çalışıyor, bu çekirdekler telefon yük altındayken güçlü olan gruptakiler yük gerektirmediğinde güçsüz olan gruptaki işlemciler devreye giriyor. Şimdi 8 çekirdekli olan işlemci aslında 4 çekirdekli olarak çalışıyor. Yani 8 çekirdek aynı anda çalışmıyor. Kaldı ki 8 çekirdeğin aynı anda çalıştığı testlerde işlemcinin frekans değerleri düşürülüyor çünkü telefonunda bir termal bütçesi var. Şimdi asıl konuya gelelim.Yani 8 çekirdekli olan işlemciler aslında 4 çekirdek çalışacak şekilde tasarlanmış. Testlerde tek çekirdek performansını ölçtüğünde 4 çekirdekten 1 çekirdeğin performansını ölçüyor. Aslında test programı güçlü olan 4 çekirdeğin 1 tanesinde gücü ölçüyor.Appleda ise 2 çekirdek var. Test programı ise Apple A işlemcilerinde 2 çekirdekten 1 tanesinin gücünü ölçüyor. Şimdi demem o ki Gücü 4e bölünmüş bir işlemcinin mi tek çekirdek performansı daha iyi olur, yoksa gücü 2ye bölünmüş olan işlemcinin tek çekirdeğinin performansı mı daha iyi olur? Umarım anlatabilmişimdir. Ve umarım yazımı okursunuz.
Saygılar;
O kadar yazmışsında çok çekirdekli işlemcilerin mantığını anlamamışsın,a8 gibi çoğu apple işlemcilerinde 2 güçlü işlemci çekirdeği var işletim sistemi stabil ve cihaz sayısı az olduğu için uygulama geliştiriciler çok daha stabil uygulama yazabiliyor ve işlemcide zaten güçlü için sorun çıkmıyor.s810 veya helio gibi yongasetlerinde verimliliği arttırmak için farklı konfigürasyonlar kullanıyor, birazda tüketiciyi kandırmak için ve bunlar standart arm mimarisi kullanıyor yani özelleştirme geliştirme falan yok işletim sistemininin kullanılan sürümleri çok geniş olduğu için ve çok farklı cihazlar üretildiği için yazılımcılarn optimize uygulama yazmaları ios cihazlarına göre daha zor.Güç derken neyi kast ettiğini anlamadım yongasetinin ihtiyacı 1 wattsa 1 watt çeker 100mW ise 100mW çeker donanıma bağlı
ARM mimarisi ile geliştirilen bu işlemcileri çok büyük bir kısmı big.LİTTLE mantığına göre çalışır.Asıl amaç düşük güç tüketmektir. Yani çok çekirdekli işlemcilerin (8 çekirdekli gibi) asıl amacı belli durumlarda daha az enerji harcayan ve daha az performans veren çekirdek gruplarını çalıştırarak enerji verimliliği üst düzeye çıkartmak. Ama gerçekte her zaman 4 çekirdek çalışır. Diyelim oyun oynuyorsun 3 tane güçlü çekirdek 1 tane güçsüz çekirdek çalışır. Diyelim galeriden fotoğraflara bakıyorsun o zaman 4 tane güçsüz çekirdek çalışır. Şimdi bir işlemcide 4 tane güçlü çekirdek var ve bu çekirdeklerin toplam performansı 60.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 15.000 puan olur. Çift çekirdekli başka bir işlemci var, bu işlecinin toplam performans değeri 50.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 25.00 puan ulur. Şimdi anlatabilmişimdir umarım. Kusura bakmayın çok iyi anlatamıyorum. :/
Bildiğim kadarı ile test programları tek çekirdeği test ederken bütün çekirdekleri çalıştırmıyorlar. Tek çekirdeği çalıştırıp onu test ediyorlar. Senin dediğin gibi olsaydı. Çok çekirdek performansları tek çekirdek performanslarının katları olurdu. Mesela 4 çekirdekli bir işlemcide çok çekirdek performansı tek çekirdeğin 4 katı değil ondan biraz daha düşüktür.

Arkadaşın kafası karışmasın diye ayrıyeten bir de onu anlatmadım. Evet, tek çekirdek test sonuçlarını çekirdek sayısına çarptığında çok çekirdekli test sonucuna göre daha yüksek olur gerçekte.
Bunu bilgisayar işlemcilerinde de görüyoruz.Aslında 4 çekirdekli bir işlemci çok çekirdekte 40.000 puan alıyorsa tek çekirdek performansı 12.000 gibi bir şey oluyor.
Bunun nedenini kesin olarak bilmiyorum ama bütüm telefon, tablet ve bilgisayarların işlemcisi böyle.
Ben zaten 4 çekirdekli bir işlemcide tek çekirdek testi yapılırken 4 çekirdek çalışıyor demiyorum.
4 çekirdekli işlemci 4 çekirdek aynı anda çalışabilecek şekilde tasarlanır. Yani tek bir çekirdek, 4 çekirdek aynı anda çalıştığında ki performansında daha fazla bir performans gösteremez.
Yani 4 çekirdekte 40.000 puan bir işlemciden tek çekirdek performansının 20.000 olmasını bekleyemezsin. çekirdekler önceden belirlenen frekansın üstüne çıkamaz.
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NeroWin 3 yıl
Fire_67

NeroWin Mesut abi bu yorumu okursan çok memnun olurum.! Uğraşıp yazıyorum ama sizin okuyup okumadığınızı bilmiyorum. Bende okumadılar diye üzülüyorum. Abi sen şimdi Apple işlemcileri tek çekirdekte çok iyi, 8 çekirdekli işlemciler rekabet edemiyor diyorsun. Zaten 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekirdek performansının yüksek olması doğal değil mi? Şimdi 8 çekirdekli bir işlemcide 4 güçsüz 4 tanede güçlü çekirdek gurupları var. Bu gruplardaki çekirdekler ARM big.LİTTLE mantığına göre çalıyor. 4 tane çekirdek çalışıyor, bu çekirdekler telefon yük altındayken güçlü olan gruptakiler yük gerektirmediğinde güçsüz olan gruptaki işlemciler devreye giriyor. Şimdi 8 çekirdekli olan işlemci aslında 4 çekirdekli olarak çalışıyor. Yani 8 çekirdek aynı anda çalışmıyor. Kaldı ki 8 çekirdeğin aynı anda çalıştığı testlerde işlemcinin frekans değerleri düşürülüyor çünkü telefonunda bir termal bütçesi var. Şimdi asıl konuya gelelim.Yani 8 çekirdekli olan işlemciler aslında 4 çekirdek çalışacak şekilde tasarlanmış. Testlerde tek çekirdek performansını ölçtüğünde 4 çekirdekten 1 çekirdeğin performansını ölçüyor. Aslında test programı güçlü olan 4 çekirdeğin 1 tanesinde gücü ölçüyor.Appleda ise 2 çekirdek var. Test programı ise Apple A işlemcilerinde 2 çekirdekten 1 tanesinin gücünü ölçüyor. Şimdi demem o ki Gücü 4e bölünmüş bir işlemcinin mi tek çekirdek performansı daha iyi olur, yoksa gücü 2ye bölünmüş olan işlemcinin tek çekirdeğinin performansı mı daha iyi olur? Umarım anlatabilmişimdir. Ve umarım yazımı okursunuz.
Saygılar;
O kadar yazmışsında çok çekirdekli işlemcilerin mantığını anlamamışsın,a8 gibi çoğu apple işlemcilerinde 2 güçlü işlemci çekirdeği var işletim sistemi stabil ve cihaz sayısı az olduğu için uygulama geliştiriciler çok daha stabil uygulama yazabiliyor ve işlemcide zaten güçlü için sorun çıkmıyor.s810 veya helio gibi yongasetlerinde verimliliği arttırmak için farklı konfigürasyonlar kullanıyor, birazda tüketiciyi kandırmak için ve bunlar standart arm mimarisi kullanıyor yani özelleştirme geliştirme falan yok işletim sistemininin kullanılan sürümleri çok geniş olduğu için ve çok farklı cihazlar üretildiği için yazılımcılarn optimize uygulama yazmaları ios cihazlarına göre daha zor.Güç derken neyi kast ettiğini anlamadım yongasetinin ihtiyacı 1 wattsa 1 watt çeker 100mW ise 100mW çeker donanıma bağlı


ARM mimarisi ile geliştirilen bu işlemcileri çok büyük bir kısmı big.LİTTLE mantığına göre çalışır.Asıl amaç düşük güç tüketmektir.

Yani çok çekirdekli işlemcilerin (8 çekirdekli gibi) asıl amacı belli durumlarda daha az enerji harcayan ve daha az performans veren çekirdek gruplarını çalıştırarak enerji verimliliği üst düzeye çıkartmak.

Ama gerçekte her zaman 4 çekirdek çalışır. Diyelim oyun oynuyorsun 3 tane güçlü çekirdek 1 tane güçsüz çekirdek çalışır. Diyelim galeriden fotoğraflara bakıyorsun o zaman 4 tane güçsüz çekirdek çalışır.

Şimdi bir işlemcide 4 tane güçlü çekirdek var ve bu çekirdeklerin toplam performansı 60.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 15.000 puan olur.

Çift çekirdekli başka bir işlemci var, bu işlecinin toplam performans değeri 50.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 25.00 puan ulur.

Şimdi anlatabilmişimdir umarım. Kusura bakmayın çok iyi anlatamıyorum. :/
1 Yanıt Yanıtla
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cyberfalcon 3 yıl NeroWin
NeroWin

Fire_67

NeroWin Mesut abi bu yorumu okursan çok memnun olurum.! Uğraşıp yazıyorum ama sizin okuyup okumadığınızı bilmiyorum. Bende okumadılar diye üzülüyorum. Abi sen şimdi Apple işlemcileri tek çekirdekte çok iyi, 8 çekirdekli işlemciler rekabet edemiyor diyorsun. Zaten 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekirdek performansının yüksek olması doğal değil mi? Şimdi 8 çekirdekli bir işlemcide 4 güçsüz 4 tanede güçlü çekirdek gurupları var. Bu gruplardaki çekirdekler ARM big.LİTTLE mantığına göre çalıyor. 4 tane çekirdek çalışıyor, bu çekirdekler telefon yük altındayken güçlü olan gruptakiler yük gerektirmediğinde güçsüz olan gruptaki işlemciler devreye giriyor. Şimdi 8 çekirdekli olan işlemci aslında 4 çekirdekli olarak çalışıyor. Yani 8 çekirdek aynı anda çalışmıyor. Kaldı ki 8 çekirdeğin aynı anda çalıştığı testlerde işlemcinin frekans değerleri düşürülüyor çünkü telefonunda bir termal bütçesi var. Şimdi asıl konuya gelelim.Yani 8 çekirdekli olan işlemciler aslında 4 çekirdek çalışacak şekilde tasarlanmış. Testlerde tek çekirdek performansını ölçtüğünde 4 çekirdekten 1 çekirdeğin performansını ölçüyor. Aslında test programı güçlü olan 4 çekirdeğin 1 tanesinde gücü ölçüyor.Appleda ise 2 çekirdek var. Test programı ise Apple A işlemcilerinde 2 çekirdekten 1 tanesinin gücünü ölçüyor. Şimdi demem o ki Gücü 4e bölünmüş bir işlemcinin mi tek çekirdek performansı daha iyi olur, yoksa gücü 2ye bölünmüş olan işlemcinin tek çekirdeğinin performansı mı daha iyi olur? Umarım anlatabilmişimdir. Ve umarım yazımı okursunuz.
Saygılar;
O kadar yazmışsında çok çekirdekli işlemcilerin mantığını anlamamışsın,a8 gibi çoğu apple işlemcilerinde 2 güçlü işlemci çekirdeği var işletim sistemi stabil ve cihaz sayısı az olduğu için uygulama geliştiriciler çok daha stabil uygulama yazabiliyor ve işlemcide zaten güçlü için sorun çıkmıyor.s810 veya helio gibi yongasetlerinde verimliliği arttırmak için farklı konfigürasyonlar kullanıyor, birazda tüketiciyi kandırmak için ve bunlar standart arm mimarisi kullanıyor yani özelleştirme geliştirme falan yok işletim sistemininin kullanılan sürümleri çok geniş olduğu için ve çok farklı cihazlar üretildiği için yazılımcılarn optimize uygulama yazmaları ios cihazlarına göre daha zor.Güç derken neyi kast ettiğini anlamadım yongasetinin ihtiyacı 1 wattsa 1 watt çeker 100mW ise 100mW çeker donanıma bağlı


ARM mimarisi ile geliştirilen bu işlemcileri çok büyük bir kısmı big.LİTTLE mantığına göre çalışır.Asıl amaç düşük güç tüketmektir.

Yani çok çekirdekli işlemcilerin (8 çekirdekli gibi) asıl amacı belli durumlarda daha az enerji harcayan ve daha az performans veren çekirdek gruplarını çalıştırarak enerji verimliliği üst düzeye çıkartmak.

Ama gerçekte her zaman 4 çekirdek çalışır. Diyelim oyun oynuyorsun 3 tane güçlü çekirdek 1 tane güçsüz çekirdek çalışır. Diyelim galeriden fotoğraflara bakıyorsun o zaman 4 tane güçsüz çekirdek çalışır.

Şimdi bir işlemcide 4 tane güçlü çekirdek var ve bu çekirdeklerin toplam performansı 60.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 15.000 puan olur.

Çift çekirdekli başka bir işlemci var, bu işlecinin toplam performans değeri 50.000 puana tekabül ediyor. 1 çekirdeğe ise bu performans değeri 25.00 puan ulur.

Şimdi anlatabilmişimdir umarım. Kusura bakmayın çok iyi anlatamıyorum. :/

Bildiğim kadarı ile test programları tek çekirdeği test ederken bütün çekirdekleri çalıştırmıyorlar. Tek çekirdeği çalıştırıp onu test ediyorlar. Senin dediğin gibi olsaydı. Çok çekirdek performansları tek çekirdek performanslarının katları olurdu. Mesela 4 çekirdekli bir işlemcide çok çekirdek performansı tek çekirdeğin 4 katı değil ondan biraz daha düşüktür.
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NeroWin 3 yıl
Mesut abi bu yorumu okursan çok memnun olurum.! Uğraşıp yazıyorum ama sizin okuyup okumadığınızı bilmiyorum. Bende okumadılar diye üzülüyorum.

Abi sen şimdi Apple işlemcileri tek çekirdekte çok iyi, 8 çekirdekli işlemciler rekabet edemiyor diyorsun. Zaten 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekirdek performansının yüksek olması doğal değil mi?

Şimdi 8 çekirdekli bir işlemcide 4 güçsüz (daha az enerji tüketen) 4 tanede güçlü (daha fazla enerji tüketen) çekirdek gurupları var. Bu gruplardaki çekirdekler ARM big.LİTTLE mantığına göre çalıyor.

4 tane çekirdek çalışıyor, bu çekirdekler telefon yük altındayken güçlü olan gruptakiler yük gerektirmediğinde güçsüz olan gruptaki işlemciler devreye giriyor.

Şimdi 8 çekirdekli olan işlemci aslında 4 çekirdekli olarak çalışıyor. Yani 8 çekirdek aynı anda çalışmıyor. Kaldı ki 8 çekirdeğin aynı anda çalıştığı testlerde işlemcinin frekans değerleri düşürülüyor çünkü telefonunda bir termal bütçesi var.

Şimdi asıl konuya gelelim.Yani 8 çekirdekli olan işlemciler aslında 4 çekirdek çalışacak şekilde tasarlanmış. Testlerde tek çekirdek performansını ölçtüğünde 4 çekirdekten 1 çekirdeğin performansını ölçüyor.

Aslında test programı güçlü olan 4 çekirdeğin 1 tanesinde gücünü (performansını) ölçüyor. Apple A işlemcilerinde 2 çekirdekten 1 tanesinin gücünü (performansını) ölçüyor.

Şimdi demem o ki Gücü 4'e bölünmüş bir işlemcinin mi tek çekirdek performansı daha iyi olur, yoksa gücü 2'ye bölünmüş olan işlemcinin tek çekirdeğinin performansı mı daha iyi olur?

Umarım anlatabilmişimdir. Ve umarım yazımı okursunuz.


Saygılar;
1 Yanıt Yanıtla +1
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1BilimAdamı 3 yıl NeroWin
NeroWin
Mesut abi bu yorumu okursan çok memnun olurum.! Uğraşıp yazıyorum ama sizin okuyup okumadığınızı bilmiyorum. Bende okumadılar diye üzülüyorum.

Abi sen şimdi Apple işlemcileri tek çekirdekte çok iyi, 8 çekirdekli işlemciler rekabet edemiyor diyorsun. Zaten 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekirdek performansının yüksek olması doğal değil mi?

Şimdi 8 çekirdekli bir işlemcide 4 güçsüz 4 tanede güçlü çekirdek gurupları var. Bu gruplardaki çekirdekler ARM big.LİTTLE mantığına göre çalıyor.

4 tane çekirdek çalışıyor, bu çekirdekler telefon yük altındayken güçlü olan gruptakiler yük gerektirmediğinde güçsüz olan gruptaki işlemciler devreye giriyor.

Şimdi 8 çekirdekli olan işlemci aslında 4 çekirdekli olarak çalışıyor. Yani 8 çekirdek aynı anda çalışmıyor. Kaldı ki 8 çekirdeğin aynı anda çalıştığı testlerde işlemcinin frekans değerleri düşürülüyor çünkü telefonunda bir termal bütçesi var.

Şimdi asıl konuya gelelim.Yani 8 çekirdekli olan işlemciler aslında 4 çekirdek çalışacak şekilde tasarlanmış. Testlerde tek çekirdek performansını ölçtüğünde 4 çekirdekten 1 çekirdeğin performansını ölçüyor.

Aslında test programı güçlü olan 4 çekirdeğin 1 tanesinde gücü ölçüyor.Apple'da ise 2 çekirdek var. Test programı ise Apple A işlemcilerinde 2 çekirdekten 1 tanesinin gücünü ölçüyor.

Şimdi demem o ki Gücü 4'e bölünmüş bir işlemcinin mi tek çekirdek performansı daha iyi olur, yoksa gücü 2'ye bölünmüş olan işlemcinin tek çekirdeğinin performansı mı daha iyi olur?

Umarım anlatabilmişimdir. Ve umarım yazımı okursunuz.


Saygılar;

O kadar yazmışsında çok çekirdekli işlemcilerin mantığını anlamamışsın,a8 gibi çoğu apple işlemcilerinde 2 güçlü işlemci çekirdeği var işletim sistemi stabil ve cihaz sayısı az olduğu için uygulama geliştiriciler çok daha stabil uygulama yazabiliyor ve işlemcide zaten güçlü için sorun çıkmıyor.s810 veya helio gibi yongasetlerinde verimliliği arttırmak için farklı konfigürasyonlar kullanıyor, birazda tüketiciyi kandırmak için ve bunlar standart arm mimarisi kullanıyor yani özelleştirme geliştirme falan yok işletim sistemininin kullanılan sürümleri çok geniş olduğu için ve çok farklı cihazlar üretildiği için yazılımcılarn optimize uygulama yazmaları ios cihazlarına göre daha zor.Güç derken neyi kast ettiğini anlamadım yongasetinin ihtiyacı 1 wattsa 1 watt çeker 100mW ise 100mW çeker donanıma bağlı
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DH Misafiri 3 yıl
LG G3 ülkemize giriş yaptığında dolar 2.5 seviyelerindeydi Asus'un cihazlarının pahalı olması bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Sony Z5 Premium çok fazla satış rakamı beklemiyordur zaten sadece reklam ve gösteriş için olduğunu düşünüyorum.
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Stand Alone 3 yıl
Mesut Çevik'in de belli ettiği gibi Zenfone'a hiç bulaşmamak en mantıklısı. G3 32GB aldım çok memnunum. Zenfone 2 patates çıktı. 1000 liranın altına satsalardı iyiydi.
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jizzy quatily 3 yıl
youtube.com/...

zenfone 2 laser kutu açılımı
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MrKemal17 3 yıl
Mesut bey,

Teknosa G4'ü 1500 lira benzeri bir fiyattan veriyor ama operatör olarak attığı kazık ile telefon 2500-3000TLye geliyor.
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Guest-BB4F8AD25 3 yıl
Fakirdepocu
Mesut beyi ilk kez bu kadar neseli buldum. Zaten neseli olan programi dahada neselendirmis. 4k bana gore hala gereksiz. 4k cozunurluge sahip kac tane film var. O cozunurluge sahip kac tane fotograf var ki? Bana gereksiz gelen cozunurlugu degil daha yaygin kullanimda degilken telefona koymak gereksiz.

Şuanki sorun telefonlar 4K fotoraf ve 4K video çekiyorlar fakat gösteremiyorlardı.Şimdi öyle bir sorun kalmadı
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