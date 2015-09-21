Mobilite: Yeni iPhone ve iPad'ler üzerine, Asus ZenFone ailesinin yenileri ve Sony Xperia Z5 Premium...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, iPhone 6s ailesi ve yeni iPad modellerinin işlemci ve RAM kapasitesi seviyesinde değerlendirmesini yapıyor, yeni iPhone'ların parça maliyet analizini gerçekleştiriyor ve ayrıca Asus ZenFone telefon ailesinin ülkemize gelecek yeni modelleri ile Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı üzerine sohbet ediyorlar, iyi seyirler.

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