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Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası...

3 yıl
65,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her zaman olduğu gibi gündeki gelişmeleri derinlemesine değerlendiriyor, farklı yönleriyle ele alarak ekranlarınıza getiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Turk Telekom'un yeni telefonu TT175 başta olmak üzere Samsung'un yeni Galaxy A serisi, Galaxy S7'de ısı borusu kullanımı iddiaları, BlackBerry Priv'in Türkiye fiyatı, Xiaomi Mi4'te Windows 10 Mobile gibi gündem konularını değerlendiriyorlar.
 

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assasin34 3 yıl en beğenilen
izlicem de koskoca önüme gelen reklamları kapatabilirsem..reklamı kapat işaretini elektron mikroskobuyla aramak lazım heralde..!!!
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Barerkican 3 yıl
Mobil sektör doyuma ulaştı haliyle satışlar geçtiğimiz yıllardaki gibi değil. Android tarafında Note 2 - Lg g2 vs. gibi cihazlar ve sonrası ki bunlar nerdeyse 2-3 yıllık cihazlar, ihtiyaçları çok rahat giderebiliyor. Bu cihazlardan önce donanım, takılma gibi her markanın kendine has sıkıntıları vardı, kamera çözünürlükleri yeterince iyi değildi. İnsanlar bi hevesle cihazları alıyorlardı ama verim alamamaktan dolayı yeni cihaz arayışına bekleyişine başlıyorlardı. Note 2- G2 gibi cihazlardan sonra temel sıkıntıların çoğu bitti. İşlemci şu kadar hızlanmış, bilmem ne sensörü eklenmiş, kamera 3 pixelden 4 e çıkmış gibi yenilikler insanların telefonlarını değiştirmesi için ikna edici olmadı, olamaz da. Öyle veya böyle herkes ekonomi yapıyor, sadece mobil sektörünü finanse etmek için yaşamıyoruz sonuçta.

Uzun lafın kısası, Android işletim sistemi rahat çalışabileceği donanım yeterliliğine 2-3 yıldır sahip dolayısıyla insanlar ellerindeki işgörmez hale gelmeden yenisine ihtiyaç duymuyor, satışlar düşüyor haliyle.
İos tarafı biraz daha farklı, işletim sistemi zaten iyiydi fakat 2 büyük sıkıntısı vardı, ekran büyüklüğü ve pil süresi.Ekranı büyüttüler ekmeğini yiyorlar, ilerde bataryayı da yükseltirlerse bi ekmek de ordan yerler fakat sonrasında onlarda androidle aynı sıkıntıyı yaşayacaklar.


Mobil sektör doyuma ulaştı haliyle satışlar geçtiğimiz yıllardaki gibi değil. Android tarafında Note 2 - Lg g2 vs. gibi cihazlar ve sonrası ki bunlar nerdeyse...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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FatihFurkanAK34,5 3 yıl
Bıktım şu oynatıcınızdan ya. Videoyu 240p ye alınca donuyor. IDM ile video indirilmiyor. Ne sıkıntı şu sizdeki oynatıcı ya.
1 Yanıt Yanıtla +15
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babıesrar82 3 yıl
Mesut beydeki Samsung'un en iyi Android cihazları ürettiği düşüncesini bir türlü anlayamıyorum arkadaş. Kamera özelikleri açısından diyeceğim laf yok. Lakin bikaç aylık kullanım sonrası uygulama sayısını biraz arttırınca o şişen tw ile hala nasıl en hızlı çalışan Android oluyor ya. Benchmark skorları umurumda değil. Sony htc çok daha stabil ve hızlı özellikle arayüzde. Hala arka planda kapalıyken rehberi en yavaş açılan flagship s6 edge plus vs. Eşimde g2 var hala 4.2 Android kurulu samimi söylüyorum birçok uygulamanın açılma hızı son samsung cihazlarla denk.. Nasıl oluyorsa Mesut Bey hala en hızlı çalışan Android diyor. Tw böyleyken bunu iddia etmeniz sizin objektifliğinize yakışmıyor.
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espesito 3 yıl
Ya nedir bu microsoft yaygarası etrafımda hiçkimse bu platformun telefonunu kullanmıyor burada devamlı savunan arkadaşlar var hepsi buraya mı toplanmış herkes istediği platformdan telefon kullansın ama en iyisi en stabili benimki demesin heleki Windows mobile kullanıcıları
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Vendetta29 3 yıl
Bence de, sistem şuanda gayet stabil neyi eleştirdiklerini anlamadım
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benhuraxu 3 yıl
Hergün çıkıp sohbet etseniz teknoloji hakkında hergün izlerim
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system electronıc 3 yıl
Windows 10 işletim sistemi hakkındaki yorumlarınızı Technopa.. daki arkadaşlar duymasın :) :) hele hele yavaş açılıyor,geç kapanıyor vs... Vallahi duymasınlar :)
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DH Misafiri 3 yıl
Burada alakasız ama sormak istediğim bir soru var. Nokia Fransız Alcatel Lucent şirketini satın aldı. Ve ALcatel bilinidiği gibi Çinli Onetouch ile ortak telefon üretiyor ve ülkemiz de dahil satış yapıyor. Nokia bu Alcatel markası ile üretim ve geliştirme yapabilir mi? Veya markanın adını Nokia olarak değiştirerek piyasaya girebilir mi?
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DH Misafiri 3 yıl
dk21 :D :D cinli kafasi. Cok iyi yaa
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DH Misafiri 3 yıl
Yine cok guzel bir program olmus, tesekkurler :)
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DH Misafiri 3 yıl
microsoftun mobil taraftaki başarısızlığını rakiplerinin tavırlarıyla birlikte değerlendirmeden doğru neticeye varamazsınız... google ın hiç bir servisinin Microsoft mobile da olmaması... sektörün en önemli sosyal ağ yazılımlarının olmaması... çok açık bir şekilde microsofta mobil sektörde perdeleme yapıldığını gösteriyor... hiç kimse bana İMDB uygulamasının windows versiyonunun yıllardır güncelleme almamasını açıklayamaz... ne yani koskoca amazon adam mı bulamadı windowsa yazılım hazırlayacak... ayrıca apple geliştirici paltformunu windowsa açmıyor... satın aldığınız mac e windows kurabiliyorsunuz ama apple ortamlarına yazılım geliştiremiyorsunuz... hatta saçma bir iddia olarak gelebilir ama apple mac ailesini sadece geliştiricilere satıyor dersek yanılmış olmayız... peki neden bu perdeleme yapılıyor... açıkçası hiç bir fikrim yok... siyasi desem alayı Amerikan zaten... ticari desem ticaret satarak yapılır sattırmayarak değil... ama net olan bir şey var ki o da mobil sektördeki oyuncuların hiç birisi microsoftu istemiyor... ya korkuyorlar ya da başka bir durum söz konusu...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Speed-Step 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

microsoftun mobil taraftaki başarısızlığını rakiplerinin tavırlarıyla birlikte değerlendirmeden doğru neticeye varamazsınız... google ın hiç bir servisinin Microsoft mobile da olmaması... sektörün en önemli sosyal ağ yazılımlarının olmaması... çok açık bir şekilde microsofta mobil sektörde perdeleme yapıldığını gösteriyor... hiç kimse bana İMDB uygulamasının windows versiyonunun yıllardır güncelleme almamasını açıklayamaz... ne yani koskoca amazon adam mı bulamadı windowsa yazılım hazırlayacak... ayrıca apple geliştirici paltformunu windowsa açmıyor... satın aldığınız mac e windows kurabiliyorsunuz ama apple ortamlarına yazılım geliştiremiyorsunuz... hatta saçma bir iddia olarak gelebilir ama apple mac ailesini sadece geliştiricilere satıyor dersek yanılmış olmayız... peki neden bu perdeleme yapılıyor... açıkçası hiç bir fikrim yok... siyasi desem alayı Amerikan zaten... ticari desem ticaret satarak yapılır sattırmayarak değil... ama net olan bir şey var ki o da mobil sektördeki oyuncuların hiç birisi microsoftu istemiyor... ya korkuyorlar ya da başka bir durum söz konusu...

Merhaba,

Örnek vermek gerekirse Donanım Haber ziyaretçileri içinde Windows Mobile'ın genel kullanım payı %1,5 seviyesinde.

Şimdi bir uygulama geliştiriyoruz ve uygulama geliştirirken Android ve iOS platformları için ayrı ayrı yazılımcı tutup maaş veriyoruz. Yani uygulama geliştirme 5 ay sürse ortalama 1 programcı 5000TL maliyetle çalışsa bu Android ve iOS uygulamalarının ilk çıktıkları gün Donanım Haber'e 25000'den 50000TL'e mal olacağını gösterir.

Şirket olarak bir platforma daha ilk çıkış günü 25000TL para ödüyorken kullanım oranı %1,5'u zor bulan Windows Mobile'a bu parayı öder miydiniz? Kaldı ki her ay eklenen özellikler ve hata ayıklamayı bunun dışında bırakıyorum. Uygulama çıktıktan sonra programcı şirkette çalışmaya devam edecek yani her ay 10000TL ödeyeceğiz. Windows da buna eklenirse 15000TL olacak.

O kadar komik ki Windows Mobile'a yazılım geliştirmek yerine iOS ve Android üzerinde %1 daha fazla kullanıcı sağlayacak yeni bir özellik geliştirsek Windows Mobile kullanıcılarından daha fazla insana ulaşmış oluyoruz.

Kısacası IMDB ve diğer uygulama geliştiriciler için de durum farklı değil.

İşin ticari boyutunu bilmeden, uygulama geliştirmeden veya bir uygulama geliştirme sürecinin kıyısından köşesinden de olsa bir parçası olmadan neden kimse Windows Mobile'ı umursamıyor anlamanız zor.

İnanın veya inanmayın, kabul edin veya etmeyin Windows Mobile'ı kullanan veya umursayan kitle o kadar az ki bu yüzden büyük firmaların radarına giremiyor. Büyükler onca bütçeye rağmen planlamaya almazken bizim gibi küçük firmaların dikkate alması ise imkansız her şey maliyet odaklı hesaplanıyor.

Evet siz sevebiliyor olabilirsiniz. Buna lafımız olamaz güle güle kullanın. Fakat seviyor olmanız gerçekleri değiştirmez.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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evad3rs 3 yıl
Erdi abi İphone 3gs kullanıyorumda lg g3 1050 tl sizce almalımıyım ve ya sizin 1250 tl ye önerebileceğiniz daha iyi bir alternatif var mı
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kartal172 3 yıl
tt175 = ka-fa 1500
1 Yanıt Yanıtla +5
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viper17 3 yıl kartal172
kartal172

tt175 = ka-fa 1500




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