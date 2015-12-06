Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her zaman olduğu gibi gündeki gelişmeleri derinlemesine değerlendiriyor, farklı yönleriyle ele alarak ekranlarınıza getiriyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Turk Telekom'un yeni telefonu TT175 başta olmak üzere Samsung'un yeni Galaxy A serisi, Galaxy S7'de ısı borusu kullanımı iddiaları, BlackBerry Priv'in Türkiye fiyatı, Xiaomi Mi4'te Windows 10 Mobile gibi gündem konularını değerlendiriyorlar.