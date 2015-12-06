Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her zaman olduğu gibi gündeki gelişmeleri derinlemesine değerlendiriyor, farklı yönleriyle ele alarak ekranlarınıza getiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Turk Telekom'un yeni telefonu TT175 başta olmak üzere Samsung'un yeni Galaxy A serisi, Galaxy S7'de ısı borusu kullanımı iddiaları, BlackBerry Priv'in Türkiye fiyatı, Xiaomi Mi4'te Windows 10 Mobile gibi gündem konularını değerlendiriyorlar.
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Uzun lafın kısası, Android işletim sistemi rahat çalışabileceği donanım yeterliliğine 2-3 yıldır sahip dolayısıyla insanlar ellerindeki işgörmez hale gelmeden yenisine ihtiyaç duymuyor, satışlar düşüyor haliyle.
İos tarafı biraz daha farklı, işletim sistemi zaten iyiydi fakat 2 büyük sıkıntısı vardı, ekran büyüklüğü ve pil süresi.Ekranı büyüttüler ekmeğini yiyorlar, ilerde bataryayı da yükseltirlerse bi ekmek de ordan yerler fakat sonrasında onlarda androidle aynı sıkıntıyı yaşayacaklar.