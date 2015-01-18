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Mobilite: iPhone 6s 2GB DDR4 bellekle geliyor, LG G2'de Android 5.0.1, Xiaomi'de fiyatlar yükseldi ve dahası...

4 yıl
64,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu, yine bilgi dolu. Bu bölümde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, 5 dolara satılan 64-bit işlemci, iPhone 6s'ye 2GB LPDDR4 bellek gelmesini, Xiaomi'nin yeni telefonları Mi Note 4 ve Snapdragon 810 işlemcili Mi Note Pro ile LG G2'ye Android 5.0.1 güncellemesini, Samsung'un BlackBerry'yi satın alma girişimleri ve dahası...
 Yayın sıramız şu şekilde;
- Tablet bilgisayarlar için 5 dolar maliyetli 64-bit 4 çekirdekli işlemci
- iPhone 6s'de 2GB LPDDR4 bellek kullanımı
- Xiami Mi Note Pro değerlendirmesi
- Xiaomi Mi Note Pro: Snapdragon 810 ve  4GB bellek değerlendirmesi
- Google'ın modüler telefon projesi Project Ara'da son durum
- Samsung'un Tizen İşletim Sistemli yeni telefonu Z1
- LG G2 için Android 5.0.1 güncellemesinde sona doğru
- Samsung'un Black Berry'i satın alma planı ve niyetleri
- Lenovo akıllı telefonlar Türkiye'de; model ve fiyat yorumları
- Windows Phone dünyasının en yeni ve en ucuz modelleri; Lumia 435 ile Lumia 532.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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cumur 4 yıl
Ios geliştikçe ram ihtiyacı arttı bunun bal gibi farkındalar 6 ya arka arkaya kaç güncelleme verdiler de kotardilar
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Styric 4 yıl
Dostlar tüm sayfaları okuyamadım videoda da bilgi alamadım, 6s ekran olarak nasıl olacak bilgisi olan var mı ? 4,7 5,0 ? teşekkürler.
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starnebula01 4 yıl
2gb ram gelir büyük ihtimalle,bana göre 6 da gelmeliydi fakat 6s e bıraktılar yenilikleri çünkü yeni ne yapabilirler ki touch-id geldi sonra ?
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İssiz Adam 4 yıl
G2 beklemedeyiz
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ardakyuzz 4 yıl
Zenfone 2 4 vb. Ram akar
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Biggest Star 4 yıl
Apple düşmanlığı adamın gözünü boyanmış. He diyin geçin, yapılacak bir şey kalmamış. :( Ama bunun suçlusu fanboyları yönlendiren fanboy editörlerdir. suç onların...
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fthkn 4 yıl Biggest Star
Sen ne itici antipatik bir varlıksın. Muhatap olup cevap verdiğim için ben suçluyum. Çoluk çocukla muhatap olmayın arkadaşlar bunun gibi.
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starnebula01 4 yıl
2gb ram gelir büyük ihtimalle,bana göre 6 da gelmeliydi fakat 6s e bıraktılar yenilikleri çünkü yeni ne yapabilirler ki touch-id geldi sonra ?
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Suprémacy 4 yıl
Iphone 6S 5 inç ekran ve 2 GB ddr3 ram ile gelecek aha görürsünüz.
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knnolg 4 yıl
Gelsin bakalım 5s ten direk ona geçeriz
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DH Misafiri 4 yıl
iphone aksesuarları evrensel değil mi asıl iphone aksesuarları evrensel evrensellikten kastın mini usb girişi olmaması mı :SS
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fthkn 4 yıl DH Misafiri
Mini usb olmaması sadece bir tanesi. İphone kulaklığını başka hiçbir cihazda kullanamazsın. Yani mikrofon anlamında. Yazılım olayına hiç girmiyorum. Desteklenmeyen bluetooth cihazlar, dosya gönderimi olmaması.
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snomask 4 yıl
söylentilere göre iphone 6s 2gb ramle gelebilir ne demek. kaynak ne. nasıl bir haber yapıyorsunuz anlamıyorum
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yolcu4020 4 yıl snomask
snomask
söylentilere göre iphone 6s 2gb ramle gelebilir ne demek. kaynak ne. nasıl bir haber yapıyorsunuz anlamıyorum

Yoruma gul gul oldum. Yeni donem habercilik anlayisi bu. Arkadaslar iphone 7 soylentilere gore 16 gb ram ile cikacakmis.
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