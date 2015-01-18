Mobilite: iPhone 6s 2GB DDR4 bellekle geliyor, LG G2'de Android 5.0.1, Xiaomi'de fiyatlar yükseldi ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu, yine bilgi dolu. Bu bölümde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, 5 dolara satılan 64-bit işlemci, iPhone 6s'ye 2GB LPDDR4 bellek gelmesini, Xiaomi'nin yeni telefonları Mi Note 4 ve Snapdragon 810 işlemcili Mi Note Pro ile LG G2'ye Android 5.0.1 güncellemesini, Samsung'un BlackBerry'yi satın alma girişimleri ve dahası...

Yayın sıramız şu şekilde;

- Tablet bilgisayarlar için 5 dolar maliyetli 64-bit 4 çekirdekli işlemci

- iPhone 6s'de 2GB LPDDR4 bellek kullanımı

- Xiami Mi Note Pro değerlendirmesi

- Xiaomi Mi Note Pro: Snapdragon 810 ve 4GB bellek değerlendirmesi

- Google'ın modüler telefon projesi Project Ara'da son durum

- Samsung'un Tizen İşletim Sistemli yeni telefonu Z1

- LG G2 için Android 5.0.1 güncellemesinde sona doğru

- Samsung'un Black Berry'i satın alma planı ve niyetleri

- Lenovo akıllı telefonlar Türkiye'de; model ve fiyat yorumları

- Windows Phone dünyasının en yeni ve en ucuz modelleri; Lumia 435 ile Lumia 532.