Modalife Başarısının Sırrı ve Müşteri Memnuniyeti

Modalife mobilya markalaşma yolculuğu 1995'lı yıllara dayanan modalife mobilya kısa zaman içerisinden Ankara küçük bir atölyeden toplamda 125 bin m² kapalı alan ve 2 tane fabrika Türkiye genelinden 150'nin üzerinden mağaza 14 lojistik depo ve bünyesinden 2000'nin üzerinden çalışana sahip olmuş bir firmadır. 20 sene gibi kısa sayılabilecek bir zamanda sıfırdan başlayıp tüm ülkede bir devi haline gelen Modalife, bu başarısının sırrını müşterisine verdiği güvenden almaktadır. Modalife, müşterisine güven vermeyi her zaman için baş amaç edinmiştir çünkü müşteri memnuniyeti onun için her zaman en ön plandadır. Ankara'da tek bir şubeden Türkiye'de yüz ellinin üzerinde şubeye yükselmenin de Modalife yönetimince başka açıklaması olamaz. Peki, Modalife müşteri memnuniyetini ne şekillerde sağlamaya çalışır? Modalife, müşteri memnuniyetini onun ne istediğini anlayıp onun için en kaliteli, en konforlu ve aynı zamanda en şık ürünleri karşısına çıkarmayı hedefleyerek sağlamaya çalışır.

Modalife, kaliteli, konforlu ve aynı zamanda şık ürünler tasarlamayı hedeflerken bunu uygun fiyatlarla da satışa sunma yarışı içindedir. Kaliteyle uygun fiyatları birleştirmenin sırrını ise üretimden eve teslime kadar sürecin her noktasında kendisinin bizzat bulunması, araya başka firma ya da kişileri sokmaması olarak açıklamaktadır. Bu sebeple ürünlerde kullanılan malzemelerin fiyatlarında değil, üretim ve dağıtım maliyetlerinde bir düşüş yaşanmaktadır.

Böylece yatak odasından yemek odası takımına, kanepe grubundan aksesuarlara kadar her ürünü en uygun fiyatlarla ve kaliteden ödün verilmemiş bir halde bulmak mümkün olmaktadır. Modalife, bu müşteri memnuniyetini önemseyen tavrını yalnızca satış öncesi ve sırasında korumaz, satış sonrasında da müşterinin memnuniyeti konusunda oldukça hassastır. Buna göre, öncelikle mobilyaların kurumu aşamasında ücretsiz ve işinde yetkin kişiler tarafından hizmet verir.

Bunun dışında da eğer ürünlerle ilgili müşterinin hoşuna gitmeyen bir durum olursa, bu sorunu da halletmek için elinden geleni yapar. Ürün hayalinizde kurduğunuz gibi çıkmayabilir, bir sebepten üründe beklenmedik bir hata olabilir vs. nedeni önemi değil, Modalife’ın şikayetinizi en kısa zamanda halledeceğinden emin olabilirsiniz. Zaten Modalife’ın kendisinden kaynaklanan her bir arıza için her ürünün 2 yıl garantisi mevcuttur. Fakat şirketimiz bunun dışında da müşterisine desteğini asla esirgemez. İşte Türkiye’nin en büyük mobilyacılarından olan Modalife, başarısını bu müşterisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan tavrına borçludur.

Modalife, aynı zamanda mobilyalar için tasarımın ne kadar önemli olduğunun da farkındadır. Bu sebeple Türkiye standartlarının da ötesine geçip Avrupa standartlarına ulaşmayı hedefleyen şirketimiz, adından çokça söz ettiren tasarımcılarla çalışmanın haklı gururunu yaşamaktadır. İster modern ister klasik ürünler arzulayın, her türlü tasarıma Modalife ile ulaşmanız mümkündür. Bu anlamda oldukça modern bir koltuk grubuna da sahip olabilirsiniz, daha klasik çizgiler taşıyan yatak odası takımına da... Evrenselle yereli birleştirebilmek ise her zaman için gayedir. Hatta Modalife, kişiye özel tasarımlar da yaparak yalnızca sizin sahip olabileceğiniz ürünler de ortaya çıkarabilmektedir. Bu sayede eşi görülmedik ürünlerle evinizde kendi imzanızı atmış gibi bile hissedebilmeniz mümkün hale gelmektedir.

