Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Modüler akıllı saat projesi Blocks detaylanıyor

4 yıl
433
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Modüler akıllı saat projesi Blocks detaylanıyor

Akıllı telefon tarafında Phonebloks ve Project Ara gibi modüler telefon projeleri hızla yoluna devam ederken, akıllı saat dünyasında da önemli bir proje mevcut : Blocks

Benzer bir şekilde Blocks projesi de çeşitli modülleri takıp çıkararak akıllı saatinize farklı fonksiyonlar kazandırmayı hedefliyor. Yılın başlarında bir konsept olarak ortaya çıkan Blocks, gerçekleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Intel'in tasarım yarışmasında finale kalarak 50 bin dolar hibe yardımı alan ve Intel işlemcilere erişim hakkı elde eden Blocks ekibi, muhtemelen akıllı saatlerinde Intel tabanlı bir işlemci kullanmayı planlıyor. 

Blocks projesi Project Ara'dan farklı olarak işlemci, bellek gibi temel bileşenleri değiştirme temeline dayanmıyor. Daha çok nabız ölçer, parmak izi okuyucu gibi sensörlerin yanında depolama alanı, ekstra batarya, kamera, kulaklık çıkışı gibi modüller eklenip çıkarılıyor. Bu sayede saatin boyutu büyüyor veya küçülüyor.

Blocks yazılım tarafında ise Tizen'e sırtını dayayacak. Android L ile birlikte modüler sistemlerin tanınmasının önü açılsa da Adroid Wear platformunda böyle bir destek mevcut değil. Bu bakımdan ekip Tizen ile bazı optimizasyonlar yapma peşinde. 

Blocks henüz piyasaya çıkmaya hazır değil. Ancak bugün 1000 adet özel üyelik satışı yapılacak ve muhtemelen bu üyelerle birlikte ilk deneme süreci de başlayacak. Net tarih ie bilinmiyor.  

http://www.chooseblocks.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Üfler 4 yıl
alırız bi dal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 4 yıl
alırız bi dal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Modüler telefon projesi de detaylanmıştı, sonra noldu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
3 farklı model
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPad Air 2 Canlı "Simultane Çeviri" ile Tekrar yayın 4 yıl Nokia Lumia 735 ve Lumia 830 özel röportaj 4 yıl Bir Microsoft şirketi olarak Nokia: Değişimin merak edilen yanları bu videomuzda! 4 yıl Xiaomi Redmi 1s video inceleme "Fiyat/Performans canavarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim