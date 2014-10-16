Modüler akıllı saat projesi Blocks detaylanıyor





Akıllı telefon tarafında Phonebloks ve Project Ara gibi modüler telefon projeleri hızla yoluna devam ederken, akıllı saat dünyasında da önemli bir proje mevcut : Blocks





Benzer bir şekilde Blocks projesi de çeşitli modülleri takıp çıkararak akıllı saatinize farklı fonksiyonlar kazandırmayı hedefliyor. Yılın başlarında bir konsept olarak ortaya çıkan Blocks, gerçekleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.





Intel'in tasarım yarışmasında finale kalarak 50 bin dolar hibe yardımı alan ve Intel işlemcilere erişim hakkı elde eden Blocks ekibi, muhtemelen akıllı saatlerinde Intel tabanlı bir işlemci kullanmayı planlıyor.





Blocks projesi Project Ara'dan farklı olarak işlemci, bellek gibi temel bileşenleri değiştirme temeline dayanmıyor. Daha çok nabız ölçer, parmak izi okuyucu gibi sensörlerin yanında depolama alanı, ekstra batarya, kamera, kulaklık çıkışı gibi modüller eklenip çıkarılıyor. Bu sayede saatin boyutu büyüyor veya küçülüyor.





Blocks yazılım tarafında ise Tizen'e sırtını dayayacak. Android L ile birlikte modüler sistemlerin tanınmasının önü açılsa da Adroid Wear platformunda böyle bir destek mevcut değil. Bu bakımdan ekip Tizen ile bazı optimizasyonlar yapma peşinde.





Blocks henüz piyasaya çıkmaya hazır değil. Ancak bugün 1000 adet özel üyelik satışı yapılacak ve muhtemelen bu üyelerle birlikte ilk deneme süreci de başlayacak. Net tarih ie bilinmiyor.

http://www.chooseblocks.com/