Monster Dizüstüler Hakkında Her Şey!

Genel Yayın Yönetmeni
Yüksek donanımsal özellikleriyle göz dolduran Monster Dizüstü bilgisayarlar ve gelecek planları üzerine her şey bu söyleşide!
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Fokus Bilgisayar Genel Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte Monster Dizüstü Bilgisayarlar ve Fokus'un gelecek planları üzerine konuşuyoruz.
Paylaş Tweetle
İnsanların binbir zorlukla kazandıkları paraları alıp alarca işletiyorlar. Paralarına para katıyorlar. Sonra erteleme oluyor. Bazı arkadaşlar daha fazla beklememek için iptal ediyor. Paramı alır yeni bi tane alırım diye düşünüyor. Telefonda bu arkadaşlara paranızı 14 gün içinde vericez diyorlar. İptal işlemi gerçekleşiyor. 2 hafta sonra hala para yok. Sözleşmeye bakıyoruz. Özelleştirilmiş ve yurt dışı ithalat planlı siparişlerde iade süresi 60 gün diye madde koymuşlar. Ama buna rağmen 2 ayı dolupta parasını alamayan adam vardı forumda. Şirket adına almış. Dava açamıyordu. Açarsa şirketler arası dava olur iş büyür diye.
Kısacası paranı alıyorlar 4-5 ay kullanıyorlar. İptal edersen üstüne 2-3 ay daha geçiriyorlar. Neredeyse 6+ ay paranı kullanıyorlar. Sonrada canları isterse geri verirler artık. Kendi yazdıkları sözleşmeye uymuyorlar. Sözleşmede max. 10 hafta ertelenebilir yazıyor. Sitede 75+ gündür bekleyenler var. Hırsızlar...
ne olduki
bir de bu monster/fokus bilgisaya kime ait acaba?
logosu cok ilgimi cekti de. tek goz filan ve canavar ismi.
bana cok mistik geldi. mesela 1 dolarin piramitinin uzerindeki tek goz gibi.
deccal ve hakkindaki rivayetleri falan hatirlatti
wake up project videolari geldi aklima
Dikkatli olunmasında yarar olacağını düşünüyorum.
FAN SESİ NASIL ??
Gece sessizlikte filim seyrederken duyuluyormu çokmu devreye giriyor??????
Monster'ın Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya ve adını duyurmaya ihtiyacı var diyorum örneğin gözle görülebilir teknik destek, daha büyük bi firma ve bayilikler gibi...
Monster alamadım ama içimde bi uktesi kaldı...