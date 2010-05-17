Monster Dizüstüler Hakkında Her Şey!

Yüksek donanımsal özellikleriyle göz dolduran Monster Dizüstü bilgisayarlar ve gelecek planları üzerine her şey bu söyleşide!

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Fokus Bilgisayar Genel Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte Monster Dizüstü Bilgisayarlar ve Fokus'un gelecek planları üzerine konuşuyoruz.