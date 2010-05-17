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Monster Dizüstüler Hakkında Her Şey!

9 yıl
95b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yüksek donanımsal özellikleriyle göz dolduran Monster Dizüstü bilgisayarlar ve gelecek planları üzerine her şey bu söyleşide!

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Fokus Bilgisayar Genel Müdürü İlhan Yılmaz ile birlikte Monster Dizüstü Bilgisayarlar ve Fokus'un gelecek planları üzerine konuşuyoruz.


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YoYoxP 6 yıl
Telden yazıyorum. Sığmadı diye 2. Mesajı atıyorum sırf millet bilgilensin diye.
İnsanların binbir zorlukla kazandıkları paraları alıp alarca işletiyorlar. Paralarına para katıyorlar. Sonra erteleme oluyor. Bazı arkadaşlar daha fazla beklememek için iptal ediyor. Paramı alır yeni bi tane alırım diye düşünüyor. Telefonda bu arkadaşlara paranızı 14 gün içinde vericez diyorlar. İptal işlemi gerçekleşiyor. 2 hafta sonra hala para yok. Sözleşmeye bakıyoruz. Özelleştirilmiş ve yurt dışı ithalat planlı siparişlerde iade süresi 60 gün diye madde koymuşlar. Ama buna rağmen 2 ayı dolupta parasını alamayan adam vardı forumda. Şirket adına almış. Dava açamıyordu. Açarsa şirketler arası dava olur iş büyür diye.
Kısacası paranı alıyorlar 4-5 ay kullanıyorlar. İptal edersen üstüne 2-3 ay daha geçiriyorlar. Neredeyse 6+ ay paranı kullanıyorlar. Sonrada canları isterse geri verirler artık. Kendi yazdıkları sözleşmeye uymuyorlar. Sözleşmede max. 10 hafta ertelenebilir yazıyor. Sitede 75+ gündür bekleyenler var. Hırsızlar...
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YoYoxP 6 yıl
Ohooo hacılar aradan geçen zaman monsterda çok şeyi değiştirmiş. En geç 15 ocakta elimde olması gereken bilgisayar hala ortalıkta yok. İlgi alaka desen 0. Herkes başından atıyor. Sitelerine 15 mart gece 1.25 gibi mesaj attım, ne zaman yollayacaksınız diye. 9.08'de cevap vermişler, 15 martta kargolanacak diye. Sonra güvenmeyip öğleden sonra aradım akşam kargolanacak dediler. Sonuç olarak kargolamadılar. Daha önce neler yapmadılarki. Bu küçük bir örnek. :)
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Judeau 6 yıl
vay be, bir 2010'da atılan mesajlara bakın; bir de yeni atılanlara. Bitmiş bu firma.
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YoYoxP 6 yıl
Arkadaşlar sakın videodaki tavırlara vs. kanmayın. Aylardır laptop gelsin diye bekliyoruz. Ben ilk alırken pek böyle bir problem yoktu piyasada. Ama 17 kasımda sipariş ettim bilgisayarı, 1-15 ocakta teslim edeceklerdi. Aksilik oldu 7 şubat dediler. Şuan 15 marttayız hala ortada bilgisayar yok. Ertelemelerde arayıp bilgilendirme bile yapmıyorlar. Bugün aradım zaman geldi hadi diye. Akşam kargosuyla yollayacaz dediler. Ama yine yollamadılar. Her dedikleri yalan dolan. Ne zaman arasanız bu hafta verecez diyolar ay geçiyo pc yok. Sakın bulaşmayın. Olmadı iptal eder paramı geri alır yenisini alırım derseniz, sakın ha! Çünkü özelleştirilmiş ürünlerin para iadesinde 60 gün süre koymuşlar anlaşmaya buna rağmen 2 ay geçtiği halde parasını alamayan adam var forumda! Araştırmadan hiçbirşey almayın. Monsterdan uzak durun!
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Puzzles 6 yıl
2010 yılındaki konuyu hangi akla mantığa sığınarak uplarsınızki ... Gören duyanda bugünkü umursamaz , şikayet alan monster'ı Mesut Çevik reklam yapıyor zanneder. Adamlar o yıllarda gayet düzgündü şimdi işin cılkını çıkardılar.
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kcellat 6 yıl
Aman diyorum kesinlikle uzak durun!
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senatorts 6 yıl kcellat
kcellat

Aman diyorum kesinlikle uzak durun!

ne olduki
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storm_999_ 8 yıl
Beni kazıklayan İlhan Bey'i de bu video da görmüş oldum...
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DH Misafiri 8 yıl
Birgün benimde Monster'im olacak diyordum ve oldu :) .Aldığım M860TU4 ile ortamların canına okuyorum. Hem performansı hemde laptop parça kalitesi ve dizaynıyla tüm gözleri üstünüze çekiyor.
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kizilelma 8 yıl
guzel bir roportaj olmus. tebrikler.

bir de bu monster/fokus bilgisaya kime ait acaba?

logosu cok ilgimi cekti de. tek goz filan ve canavar ismi.
bana cok mistik geldi. mesela 1 dolarin piramitinin uzerindeki tek goz gibi.
deccal ve hakkindaki rivayetleri falan hatirlatti
wake up project videolari geldi aklima
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civilbugra 8 yıl
ya ben bi haftadır izlemeye çalışıyorum izleyemiyorum bir türlü açılmıyor neden acaba
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denek1 8 yıl
Ben de bilgisayar açılmıyo diye göndermiştim... Ekran kartı sorunu var hallederiz dediler... Bilgisayar açılır halde gönderdiler. kablosuz bağlantı çalışmıyo diye geri çağırdıkları bilgisayarı ise anakartta sorun var diyerek hiç çalışmaz halde geri gönderdiler...
Dikkatli olunmasında yarar olacağını düşünüyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
KULLANAN KİMSE YOKMU ACABA
FAN SESİ NASIL ??
Gece sessizlikte filim seyrederken duyuluyormu çokmu devreye giriyor??????
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donanımcı123 8 yıl
Rahatsız edecek bir fan sesi yok tabiki çift fanlı modellerde fan sesi tek fanlıya göre biraz daha öne çıkar ama öyle kulak tırmalayıcı bir ses yok, özetlersek filimin sesinden fan sesi duyulmaz.
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DH Misafiri 9 yıl
merhabalar, bende bir ara alacaktım, beğendiğim model 3500TL civarıydı, denizli bayisi biraz gözümü korkuttu bide yakın çevremde dahil buna, en sonunda masaüstü aldım tambir canavar ama bu zevki laptoptada tatmak isterdim ama olmadı malesef...
Monster'ın Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya ve adını duyurmaya ihtiyacı var diyorum örneğin gözle görülebilir teknik destek, daha büyük bi firma ve bayilikler gibi...
Monster alamadım ama içimde bi uktesi kaldı...
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Amadeus33 9 yıl
bende bir monster kullanıcısıyım aklımda bir kaç soru işareti olmasına ramen ilk 6 ay inanılmaz bir performans aldım gerçi sonraki zamanda çok düşmesede ilk 6aydaki tat yok gerçi bende kötü kullanmış olabilirim makinayı. aklımdaki soru işareti giderse kesinlikle tavsiyemdir.
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DH Misafiri 9 yıl
Bence çok iyi bir çalışma olmuş. Ben bir dizüstü kullanıcısı oyuncu olarak çok takdir ettim. Monster nedir,hakkında çok fazla şey bilinmiyor . Ben şahsen almaya kortum, casper aldım. Çünkü "olur ya dandik çıkar, acer gibi rezil bir teknik servisi vardır uğraş da uğraş" diye düşündüm.Az da para değil hani bi dizüstü. Birinci ağızdan, yetkilisinden bilgi almak firmaya olan güveni artıracaktır.
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