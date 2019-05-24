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Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus

2 hf.
2,1b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Metro Exodus'u konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nachtsicht93 2 hf.
Hayret güncel oyun denemezdiniz..
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smart1978 2 hf.
Bu fiyata bu performans hayal kirikligi... Kotu istikrarsiz 30 FPS altina dusmeler .
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sarge61 2 hf. smart1978
TL'nin dolar karşısındaki durumu ortadayken fiyat konusunda yapabilecekleri çok da birşey yok.
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