Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Metro Exodus'u konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?

MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H

Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz

Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit

Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)

Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran