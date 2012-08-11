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Monster'dan 11.6" Ekranlı Mini Oyun Bilgisayarı Q61W110ER01 video inceleme

6 yıl
50,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özelleştirilebilir donanım seçenekleriyle performans tutkunları için özel dizüstü bilgisayarlar üreten Monster'ın "Ultra Taşınabilir" oyun canavarı dizüstü bilgisayarı mercek altında. Ivy Bridge Core i7 3610QM işlemcisi, Nvidia GT650 GPU'su 8GB belleği ve SSD depolama birimiyle bu minik dev, masa üstü bilgisayarlara kafa tutuyor.
 
 

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Rockmania01 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Elma alın... boş şeyler bunlar hikaye cidden....

sen söyleyince gittim manavdan aldım
1 Yanıt Yanıtla +22
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Düşünemedi 6 yıl
Masaüstülere sistem olarak kafa tutuyor ama fiyat olarak onun fiyatıyla 2 tane masaüstü alırız eşdeğer

Edit: imla
2 Yanıt Yanıtla +13
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fx57 6 yıl The Outsider
HordeMaster

Alienware M11x döver bunu.

Merhaba,

Tasarım olarak tartışılabilir ancak donanım olarak dediğiniz mümkün değil. Monster'ın bu modeli, 11.6-inç kategorisinde kendi sınıfının lideri durumunda.

Teşekkürler.
HordeMasterAlienware M11x döver bunu.Merhaba,Tasarım olarak tartışılabilir ancak donanım olarak dediğiniz mü...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
Cosomy 6 yıl
Git Msi GT70 Al
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DH Misafiri 6 yıl
Ben de aldım bu bilgisayarı. Gercekten müthiş bir bilgisayar. Biraz ısınma problemi var ama böyle bir donanım bu boyutlarda olunca şaşmamak gerekir.
Benim 2 tane şikayetim var.
1. si şu: ben bu bilgisayarı alırken yanında windows 7 işletim sistemi de aldım ve içine yükleme yapmadan direkt olarak göndermişler linüx lü haliyle zaten cd sürücüsü yok bilgisayarda mağdur oldum.
2. si de şu: bilgisayarın arka kapağında yani ekranın arkasında ve tam ortada sağdan sola doğru 1cm lik bir şerit var bu şeridin tam ortasına monster logosu geliyor. Belli ki logo yapıştırılması için ayrılmış bir bölme. Ekranın altında monster logosu olmasına rağmen arka tarafta olmaması çirkin bir görüntü arz ediyor. Yani sinek küçük ama mide bulandırıyor bir eksiklik var sonucta. Forumdaki görevliler sticker ı gönderse mi napsa bana yav :)
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emregök 6 yıl
30 temmuzdan önce bekliyorduk 2 hafta gecti.Monster sansını kaybetti.
Bu model için sıraya girecektik olmadı.
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aslanemre58 6 yıl
Kasanın kalitesizliği burdan beni rahatsız etti güya iyiymiş
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Faik Ş. 6 yıl
Ben bu bilgisayarı aldım. Zaten bir ton geciktirdiler bir de inceden rahatsız edecek birkaç problem ile geldi. İnceleme başarılı olmuş.

-Monster logosu dış yüzeyde yok, İç kısımda var ama incelemedeki gibi kaliteli değil tek parça sticker gibi birşey.

-Kasa kalitesi iyi falan değil, ekranın alt kısmına kürdan girebilecek kadar bir genişlik var.

Geri yollayamiyorum zira yurt dısına çıkmak uzereyim. Ayrıca sipariş verirken gecikmelere hazır olun.

Bunlar dısında bilgisayarın performansı çok iyi.

Yanıtla +2
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berkerden 6 yıl
Herkes ihtiyacına ve keyfine göre istediği boyutu alır neden saçma saçma yorumlar yapılıyor anlamıyorum. Adamlar size bu boyutlarda da bu peformansı sunmuş, 11,6" de, 15,6" de 17,3"de de işinize uygun alanı alır kullanırsınız. Fiyat karşılaştırması yapanlar var ancak kısa bir süre öncesine kadar değişik kampanyalar ile 2-3 ay sonra teslim alacak şekilde bu bilgisayarın 500gb 7200rpm hdd ile olanını 1424 TL'ye alabiliyorduk. Bunun 15,6" olan 1gb gddr5 ve 2 hdd yuvasına sahip olan modeli de aynı fiyata alınabiliyordu. Ayrıca bütün modellerde bu şekilde sağlam indirimler vardı. Yani bu şekilde fiyatlar ile piyasada rakibi yok. Bu arada Monster şirketine de bu tür kampanyalarının devamını dilediğimizi iletmek isterim.

Elimde, garantisi git gel derken biten, sorununu aldığım günden beri hala devam eden ve çözmediğiniz veya çözemediğini ama bana başta sorun yok sonra da tamirini gerçekleştirdik dediğiniz aynı sorundan 3-4 defa yolladığım Monster laptop olmasına rağmen seviyorum sizi bende bir gariplik mi var acaba? Saygılar...
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marfoglu 6 yıl berkerden
berkerden
Herkes ihtiyacına ve keyfine göre istediği boyutu alır neden saçma saçma yorumlar yapılıyor anlamıyorum. Adamlar size bu boyutlarda da bu peformansı sunmuş, 11,6" de, 15,6" de 17,3"de de işinize uygun alanı alır kullanırsınız. Fiyat karşılaştırması yapanlar var ancak kısa bir süre öncesine kadar değişik kampanyalar ile 2-3 ay sonra teslim alacak şekilde bu bilgisayarın 500gb 7200rpm hdd ile olanını 1424 TL'ye alabiliyorduk. Bunun 15,6" olan 1gb gddr5 ve 2 hdd yuvasına sahip olan modeli de aynı fiyata alınabiliyordu. Ayrıca bütün modellerde bu şekilde sağlam indirimler vardı. Yani bu şekilde fiyatlar ile piyasada rakibi yok. Bu arada Monster şirketine de bu tür kampanyalarının devamını dilediğimizi iletmek isterim.

Elimde, garantisi git gel derken biten, sorununu aldığım günden beri hala devam eden ve çözmediğiniz veya çözemediğini ama bana başta sorun yok sonra da tamirini gerçekleştirdik dediğiniz aynı sorundan 3-4 defa yolladığım Monster laptop olmasına rağmen seviyorum sizi bende bir gariplik mi var acaba? Saygılar...

Insanlarin yorumuna keyfiyen sacma diyemezsiniz sen anlamiyorsan ne decigimi sacma demek degildir asil sen sacma yorumlar atiyorsun bu oerformansia iste o ekran ve cozunurluk kotu bunu anlayamiyorsan benim sucum degil uktrada oynatsa ne olur full hd degil ekran kucuk zaten istegime gore alsam 15 alirdim ama olay hamgisini alacagim degil bu ekranin gereksiz olusu bunu bur anlayamadiniz.
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Türkuaz 6 yıl
11.6" oyun için çok küçük değil mi yaa :/ 15.6 bile küçük gelirken...
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DH Misafiri 6 yıl
Mr.Joey
DH Misafiri Ama yinede bir SONY değil
Bi bitmediniz.. Bu ileti MacBook Pro tarafından gönderildi

Laf ettiğin adamdan hiç bir farkın yok.
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_Athelas_ 6 yıl
tasarım daha iyi olsaydı,çok iyi olurdu...
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JiggySaw 6 yıl
Prequel
Ürün genel olarak laptoplar arasında iyi bir ürün ama,Isı, ses, pil ömrü konusunda laptopların klasik REZALET tablosu yine görülüyor. Şu ısı, ses ve pil ömrü aslında x86nın ne kadar verimsiz olduğunu ve o kadar alana o kadar donanımı sıkıştırmaya çalışmanın ne kadar doğal olmayan bir hareket olduğunun kanıtı. 1.5 saati haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz ne diyeyim... Tamam diğer laptoplar da böyle olabilir ama standartlarımız bu kadar mı düştü? 1.5 saati nasıl kabul edebilirsiniz. Açıkçası laptoplar şu dönemin en gereksiz ürünü bence. Evinde oyun oynayan adam masaüstü alır, yolda oyun oynayan ve multimedya işler yapan ve biraz da iş yapan adam tablet alır, ultrabook alır, işinde ağır iş yapan adama zaten laptop yetmez. Şu dönemde laptoplar bence teknoloji cahili kullanıcıların tercihinden başka hiçbir şey değil. Daha önce de bu tarz incelemelere bu tarz yorumlar yazmaya kalkışıp vazgeçmiştim ama artık ne kadar gerekli olduğunu görüyorum, çünkü gerçekten düşünüyorum ama bir türlü ne işe yarayacaklarını anlayamıyorum. Beni merak ederseniz de evimde masaüstü bilgisayarım, salondaki TVme bağlı, sıcak yaz ayları gibi koşullar hariç çok odaklanma ihtiyacım olan oyunlarda monitörümü kullanıyorum, webde gezmek film izlemek ve çok odaklanma gerektirmeyen oyunlar için TVyi kullanıyorum. Dışarıda da 4.8inç telefonum fazlasıyla yetiyor. Hele tablet hepten laptop ihtiyacını bitirir ki tablet pil süresiyle laptopu ezip geçiyor. Yorumum bol eksi alırsa şaşırmam ama bu görüşlerimi emin olmasam yazmazdım ve bence tabletlere karşı olan şu anlamsız önyargı bittiğinde laptop segmenti tamamen ortadan kalkacak, ultrabooklar bile sadece dönüşebilen aletlerle sınırlı olacaktır diye düşünüyorum.

Dediklerini netbooklar için demiş olsan sana 100% katılırdım fakat notebook lar bahsettiğin kadar da ezik değil be hocam :D. Notebook lar PC'nin yerine geçme vaadiyle piyasaya çıktılar ve PC'yi tamamen bitiremeseler de (ki bitiremeyeceklerdir de) büyük çoğunlukla PC'lerin yerini aldılar. Netbooklar ise notebook ları bitirmek vaadiyle geldi ama hiçbir zaman çok tutmadı, tabletlerin çıkışıyla da yerlerini tabletlere bıraktılar. Evime PC alırım, yanımda da tablet bana yeter demişsin ama birçok kullanıcıya (ben de dahil)tabletler yetmiyor maalesef, laptopumda senin PC'nde yapabildiğin herşeyi yapabiliyorum, ayrıca istediğim yere taşıyarak yapabiliyorum. Gün içinde laptopumu üniversiteme götürerek ders aralarında çıkararak bir Mass Effect 3 oynayabiliyorum. Monster Q61MS-16F32 sahibiyim ve şu ana kadar bütün oynadığım oyunları bana ultra ayarlarda oynattı (ekran kartına, işlemciye overclock da yapınca), tablette maalesef bunları yapamıyoruz. Öte yandan tablet + PC çoğu kullanıcı için çok pahalı, sırf tablet bir PC/notebook fiyatında. O yüzden hem alternatifine göre düşük fiyat, hem de yeterli derecede performans için notebook lara muhtacız.
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JiggySaw 6 yıl
marfoglu
Perfrormans olarak cok iyi bir dizustu bilgisayar olmus ama bazi eksileri var.Birincisi sesli demissiniz yaninizda biri varken seyahatte vs oynamak zor olur yada yaninizda baska biri varken oynamak zor olacaktir.Ikinici ekrani cok kucuk sistem guclu ama buyuk ekrnada oynamadiktan sonra anlmai yok 15 olsaydi tam oyun deneyimi olurdu.Cozunurlugude kotu bu sisteme yakismadi bu ekran oyundan alinain zevki baltaliyor full hd bir ekran gerekirdi.Monster ayrica clevonun yeni pcsini neredeyse fikir olaraqk calmis oradaki seyleri kisarak ucuza fp bir urun sunmaya calismis ama ne bu cozunurlukte ne bu buyuklukte zevk alinir o sistemden.Arkadasinda dedigi gibi herseyi vermeye calisiyor ama tam veremiyor.Clevo daha iyi sistem ozellikleriyle 680m gibi daha iyi islemci yelpazesiyle 15 inch full hd ekraniyla daha alinasi bu fiyata degmez bence daha ekler clevoyu alirim ekran buyuklugu ve cozunurlugunu gectim daha yuksek donanim secenegi bile yetiyor almak icin cunku bu haliyle bu cihaz ozellik molarak fp olsada kendi alaninda ne yazikki o zevki veremez bu haliyle.

Adamların başka laptopu yok gibi konuşmuşsun, 15.6" istiyorsan 15.6" laptop alırsın, 11.6" isteyen de onu alır. Çözünürlüğü full HD olsaydı demişsin, 100% emin olamasam da piyasada 11.6" full HD bir monitör yok diye biliyorum. Clevo nun taklidi demişsin, birisi 680m, birisi 650m; birisi 15.6", birisi 11.6", kasası benziyor olabilir ama klasları bile aynı değil, garip bir karşılaştırma yapmışsın.
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marfoglu 6 yıl JiggySaw
JiggySaw
marfoglu
Perfrormans olarak cok iyi bir dizustu bilgisayar olmus ama bazi eksileri var.Birincisi sesli demissiniz yaninizda biri varken seyahatte vs oynamak zor olur yada yaninizda baska biri varken oynamak zor olacaktir.Ikinici ekrani cok kucuk sistem guclu ama buyuk ekrnada oynamadiktan sonra anlmai yok 15 olsaydi tam oyun deneyimi olurdu.Cozunurlugude kotu bu sisteme yakismadi bu ekran oyundan alinain zevki baltaliyor full hd bir ekran gerekirdi.Monster ayrica clevonun yeni pcsini neredeyse fikir olaraqk calmis oradaki seyleri kisarak ucuza fp bir urun sunmaya calismis ama ne bu cozunurlukte ne bu buyuklukte zevk alinir o sistemden.Arkadasinda dedigi gibi herseyi vermeye calisiyor ama tam veremiyor.Clevo daha iyi sistem ozellikleriyle 680m gibi daha iyi islemci yelpazesiyle 15 inch full hd ekraniyla daha alinasi bu fiyata degmez bence daha ekler clevoyu alirim ekran buyuklugu ve cozunurlugunu gectim daha yuksek donanim secenegi bile yetiyor almak icin cunku bu haliyle bu cihaz ozellik molarak fp olsada kendi alaninda ne yazikki o zevki veremez bu haliyle.

Adamların başka laptopu yok gibi konuşmuşsun, 15.6" istiyorsan 15.6" laptop alırsın, 11.6" isteyen de onu alır. Çözünürlüğü full HD olsaydı demişsin, 100% emin olamasam da piyasada 11.6" full HD bir monitör yok diye biliyorum. Clevo nun taklidi demişsin, birisi 680m, birisi 650m; birisi 15.6", birisi 11.6", kasası benziyor olabilir ama klasları bile aynı değil, garip bir karşılaştırma yapmışsın.

Baska laptopu var yok degil ki olay zaten istesem o dedigin buyukluklerde alirdim ama demek istedigim aidl nokta bu kadar guclu laptopa bu ekrani yapmanin mantiksiz oldugu ve zaten zevk vermeyecegi zaten dahs buk ekran isteem baska firmalarin secenegi mevcut ama en kucuk en iyisi diyor ama bu bazi yonlerden eksi. bunu anlayamamissin.Kucuk isteyen bunu alir ama demek istedigim bu sistmei alip bu ekrani bu coxunurlukte oynamwk cok sacmadir dengesiz olur.Bende full hd var bunda yok demedim olmamasi eksi pazar icin bence yoksa eger cunku olmali zaten ekran kucuk cozunurlukte dusuk bosuna firmayicsavunmayin her konuda.Clevonun taklidi dedim cunku gerkek tasarim gerek kullanici olarak hitsp ettigi kesim benziyor ve clevodan esinlen,eler cok bans gore calinti diyebilirim jcuz olmasi icin kucultulmus dedim madem kucultulmus bu avantaj olmaliydi yoksa halen benim icin twklit clevo dahs buyk hd ekran ile daha iyi kartla o fazla parayi hakeder zaten onu diyorum.Bana gore sen neden yaotigimi karsilasitrmyai gosterdigim noktalari anlamamissin.
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