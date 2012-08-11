Monster'dan 11.6" Ekranlı Mini Oyun Bilgisayarı Q61W110ER01 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Özelleştirilebilir donanım seçenekleriyle performans tutkunları için özel dizüstü bilgisayarlar üreten Monster'ın "Ultra Taşınabilir" oyun canavarı dizüstü bilgisayarı mercek altında. Ivy Bridge Core i7 3610QM işlemcisi, Nvidia GT650 GPU'su 8GB belleği ve SSD depolama birimiyle bu minik dev, masa üstü bilgisayarlara kafa tutuyor.
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sen söyleyince gittim manavdan aldım
Edit: imla
Merhaba,
Tasarım olarak tartışılabilir ancak donanım olarak dediğiniz mümkün değil. Monster'ın bu modeli, 11.6-inç kategorisinde kendi sınıfının lideri durumunda.
Teşekkürler.