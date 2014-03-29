Monster'dan altın veya platin alaşımlı Powercard taşınabilir şarj istasyonu





Genelde mobil cihazlarda zengin kullanıcılara yönelik olarak lüks versiyonlar veya kaplamalar üretildiğine şahit oluyoruz. Monster ise farklı bir ürününü lüks sınıfına sokuyor.





Monster'ın zengin kullanıcılara yönelik olarak hazırladığı ürün taşınabilir harici şarj istasyonu ve 24 ayar altın veya platinden imal edilerek tüketiciye sunuluyor. Monster sadece 10 adet ürün hazırlamış ve bunların 5'i altın, 5'i de platin alaşımlı.





Powercard harici şarj istasyonu sadece 1650mAh gücünde bir dahili bataryaya sahip. Bu da onu uzun süre enerji sağlamaktan ziyade bir lüks aksesuar haline getiriyor. Altın alaşımlı istasyon 1200 pound iken platin alaşımlı istasyon 1300 pound fiyat etiketine sahip.





Monster bunun yanında altın kaplama DiamondZ kulaklık modelini de duyurdu. Bu kulaklık modelleri ise 250 pound seviyesinde. Monster'ın lüks sınıf ürünleri 11 Nisan itibariyle İngiltere'de satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/monster-unleashes-limited-edition-battery-packs-made-24k-gold-platinum.html