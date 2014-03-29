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Monster'dan altın veya platin alaşımlı Powercard taşınabilir şarj istasyonu

5 yıl
365
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Monster'dan altın veya platin alaşımlı Powercard taşınabilir şarj istasyonu

Genelde mobil cihazlarda zengin kullanıcılara yönelik olarak lüks versiyonlar veya kaplamalar üretildiğine şahit oluyoruz. Monster ise farklı bir ürününü lüks sınıfına sokuyor.

Monster'ın zengin kullanıcılara yönelik olarak hazırladığı ürün taşınabilir harici şarj istasyonu ve 24 ayar altın veya platinden imal edilerek tüketiciye sunuluyor. Monster sadece 10 adet ürün hazırlamış ve bunların 5'i altın, 5'i de platin alaşımlı. 

Powercard harici şarj istasyonu sadece 1650mAh gücünde bir dahili bataryaya sahip. Bu da onu uzun süre enerji sağlamaktan ziyade bir lüks aksesuar haline getiriyor. Altın alaşımlı istasyon 1200 pound iken platin alaşımlı istasyon 1300 pound fiyat etiketine sahip.

Monster bunun yanında altın kaplama DiamondZ kulaklık modelini de duyurdu. Bu kulaklık modelleri ise 250 pound seviyesinde. Monster'ın lüks sınıf ürünleri 11 Nisan itibariyle İngiltere'de satışa sunulacak. 

http://www.androidheadlines.com/2014/03/monster-unleashes-limited-edition-battery-packs-made-24k-gold-platinum.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
biz Anadolu çocuğuyuz bize bordan yapılmışı lazım :D
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Redlife35 5 yıl
Sasirmis bunlar.
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SteveMeade 5 yıl
O fiyatı ona vereceğime 9000 mah samsung, 7000 mah sony ya da 10400 mah başka bir markanın powerbank'ını alır para üstüyle her türlü değerli madeni kaplatırım
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arel.gr 5 yıl
butun bunlar shukar asya icin !!!!
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CRoSSBoNeSS 5 yıl
Aman tanrım!! Yıllardır beklediğim altın kaplama şarj istasyonu yapmışlar hemen almalıyımm!!
-Hiç kimse.
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Golden Gate 5 yıl
1650 mah .
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darkaura 5 yıl
Altin platin mucevherli telefonlarda sorun, mucevher tasarimini yapip yeni govde hazirlayana kadar telefon eskimis oluyor, eski model oldugundan rabet gormuyor. Senede bir telefon cikiyor. Bu adamlarin tasarim yap, telefona uydur, satisa cikar sureleri buna yakindir. Sarj cihazini altin kaplamak bu acidan daha mantikli
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Fottoman 5 yıl
Bunun gibi bi telefon yapında kullanalım 8810 aklıma geldi neydi yeeaah :)
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Lockheed 5 yıl
Altına yatırım yapacağımıza buna yapalım diyorsunuz yani :)
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