Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,2b
1
28
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz
Tam Boyutta Gör

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Air adını verdiği koruyucu kılıfta 1,500mAh Lithium-polymer bataryaya yer verilmiş. Sahip olduğu batarya ile iPhone 4'e fazladan kullanım süresi katacak olan Mophie Juice Pack Air'ın 3G üzerinden 6 saat, 2G üzerinden 12 saat fazladan konuşma süresi katacağı belirtilirken, 36 saate varan müzik dinleme ve 9 saate varan video izleme fırsatı iPhone 4 kullanıcılarını bekliyor.

Mophie'nin iPhone 4'e özel hazırladığı batarya+kılıf aksesuarında yer alan göstergeler ile sarj durumu kontrol edilebilecek. Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie'nin iPhone 4'e özel hazırladığı entegre bataryalı koruyucu kılıfı Juice Pack Air, 80$'Lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz
Tam Boyutta Gör
Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz
Tam Boyutta Gör
Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GoldPunch 9 yıl
İPhone 4 ' ün en şık yeri arkası zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Harley-Davidson 9 yıl

GoldPunch

İPhone 4 ' ün en şık yeri arkası zaten.

İbo başka neresi şık olacaktı ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 9 yıl
Telefonun tipini değiştirmiş ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Lithium polymer piller çok genelde çok yüksek anma akımına sahip olup Model araçlarda kullanılmaktadır ve çok ama çok tehlikelidir. sert darbe ve delinmelerde ciddi bir şekilde yanma ve patlama potansiyeli mevcut. Bundan dolayı çok riskli bir iş olur bu kılıfı kullanmak.
for example
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cperinaz 9 yıl
iphone zaten görünüştür bence arkadaşlar o kadar özellik kötü tasarımı olan bir telefonda olsaydı bu kadar satmazdı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dicklers 9 yıl
Fiyatını merak ettim bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 9 yıl
kılıflı iken yanlardaki düğmeler çok içerde kalmış o kısımları daha ince tasarımsal olarak yapılsa çok başarılı olacak ekstra batarya imkanı sunması çok iyi video izleme suresini 9 saat değilde 16 saat yapsalar harik olurdu millet tipine değil şarja sebep alırdı ve çok satar
daha bende 4 bırak 3 bile yok :D:D ilerde alırım param olunca :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 9 yıl
tipi çok berbat..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 9 yıl
Bu tür çözümler günlük kullanımdan daha çok uzun seyahatler için alternatif olarak kullanılabilir. Her dışarı çıkmanızda bunu kullanmak yerine sarj etme şansınızı olmayacağı durumlarda kullanılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nymphadora 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Bu tür çözümler günlük kullanımdan daha çok uzun seyahatler için alternatif olarak kullanılabilir. Her dışarı çıkmanızda bunu kullanmak yerine sarj etme şansınızı olmayacağı durumlarda kullanılabilir.

buna benzer bir şey yazacaktım ben de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rawrior 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Bu tür çözümler günlük kullanımdan daha çok uzun seyahatler için alternatif olarak kullanılabilir. Her dışarı çıkmanızda bunu kullanmak yerine sarj etme şansınızı olmayacağı durumlarda kullanılabilir.

+1
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gageracer 9 yıl
bence çok mantıklı ve telefonun şeklini ne yapacaksınız hava atmaya mı alıyorsunuz sadece iphone u?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ejlover 9 yıl
gageracer

bence çok mantıklı ve telefonun şeklini ne yapacaksınız hava atmaya mı alıyorsunuz sadece iphone u?


Şıklık illaki hava atmak zorundalığından mı kaynaklanır? Sabah evden çıkarken saçınızı yapmanız hava atmak için midir? Bu kadar yüzeysel düşünen bir halkla hala bu seviyelerde olmamız hiç şaşırtıcı değil


Daha basit anlamda telefonu kalınlaştırıp ağırlaştırıp taşımada ek yük getirtmeye ne gerek var diyeyim en iyisi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brainy 9 yıl
iPhone 4'ü Aldikta Ek Bataryasi Kaldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itsmynick 9 yıl

Brainy

iPhone 4'ü Aldikta Ek Bataryasi Kaldi.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 9 yıl

Brainy

iPhone 4'ü Aldikta Ek Bataryasi Kaldi.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SnRkRkMn 9 yıl

Orijinalden alï¿½ntï¿½: Brainy

iPhone 4'ï¿½ Aldikta Ek Bataryasi Kaldi.









aynen bi o eksilti :


ama 4 kat baya iyii !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ejlover 9 yıl
Paylaşım için teşekkürler, ekstra pil içeren kılıflar arasında görüntü olarak en düzgünü.

Ama gerekli mi? Bence hayır. Telefonun tüm estetiği bitiyor ve kazulete dönüyor bu tarz extra güç üniteleriyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CarlBenz 9 yıl
valla tip'i berbat oluyo bana göre hemde elma işareti yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetjanx 9 yıl
Ksura bkmasınlar ama ıyy iğrenç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27227 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, mophie ve iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lost Planet 2, Ekran kartları ve Tessellation üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim