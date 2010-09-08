Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Air adını verdiği koruyucu kılıfta 1,500mAh Lithium-polymer bataryaya yer verilmiş. Sahip olduğu batarya ile iPhone 4'e fazladan kullanım süresi katacak olan Mophie Juice Pack Air'ın 3G üzerinden 6 saat, 2G üzerinden 12 saat fazladan konuşma süresi katacağı belirtilirken, 36 saate varan müzik dinleme ve 9 saate varan video izleme fırsatı iPhone 4 kullanıcılarını bekliyor.

Mophie'nin iPhone 4'e özel hazırladığı batarya+kılıf aksesuarında yer alan göstergeler ile sarj durumu kontrol edilebilecek. Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie'nin iPhone 4'e özel hazırladığı entegre bataryalı koruyucu kılıfı Juice Pack Air, 80$'Lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.