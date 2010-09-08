Mophie Juice Pack Air ile iPhone 4'e iki kata yakın batarya ömrü ekleyebilirsiniz

Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie, iPhone 4 için hazırladığı batarya+kılıf aksesuarını satışa sundu. Mophie'nin Juice Pack Air adını verdiği koruyucu kılıfta 1,500mAh Lithium-polymer bataryaya yer verilmiş. Sahip olduğu batarya ile iPhone 4'e fazladan kullanım süresi katacak olan Mophie Juice Pack Air'ın 3G üzerinden 6 saat, 2G üzerinden 12 saat fazladan konuşma süresi katacağı belirtilirken, 36 saate varan müzik dinleme ve 9 saate varan video izleme fırsatı iPhone 4 kullanıcılarını bekliyor.
Mophie'nin iPhone 4'e özel hazırladığı batarya+kılıf aksesuarında yer alan göstergeler ile sarj durumu kontrol edilebilecek. Apple iPhone cep telefonları için kılıf ve batarya+kılıf aksesuarları üreten bir firma olan Mophie'nin iPhone 4'e özel hazırladığı entegre bataryalı koruyucu kılıfı Juice Pack Air, 80$'Lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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İbo başka neresi şık olacaktı ki
for example
youtube.com/...
daha bende 4 bırak 3 bile yok :D:D ilerde alırım param olunca :D
buna benzer bir şey yazacaktım ben de.
+1
Şıklık illaki hava atmak zorundalığından mı kaynaklanır? Sabah evden çıkarken saçınızı yapmanız hava atmak için midir? Bu kadar yüzeysel düşünen bir halkla hala bu seviyelerde olmamız hiç şaşırtıcı değil
Daha basit anlamda telefonu kalınlaştırıp ağırlaştırıp taşımada ek yük getirtmeye ne gerek var diyeyim en iyisi..
aynen bi o eksilti :
ama 4 kat baya iyii !!
Ama gerekli mi? Bence hayır. Telefonun tüm estetiği bitiyor ve kazulete dönüyor bu tarz extra güç üniteleriyle.