watchOS 26 ile Apple Watch'ların Denetim Merkezi özelleştirilebilecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, watchOS 26 öncesinde Denetim Merkezi’ndeki öğelerin değiştirilemesine izin vermiyordu. watchOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone’un Denetim Merkezi’ndeki öğeler Apple Watch’un Denetim Merkezi’ne aktarılacak. Güncelleme sonrası bu işlem otomatik olarak gerçekleşecek.

Apple, watchOS 26’yı duyurdu: İşte merak edilenler 6 gün önce eklendi

watchOS 26 Denetim Merkezi nasıl olacak?

watchOS 26'dan başlayarak, iPhone'daki Denetim Merkezi galerisinde bulunan kontroller otomatik olarak Apple Watch'ta da kullanılabilecek. Bu, kontrolü sunan iOS uygulamasında karşılık gelen bir watchOS uygulaması olmasa bile geçerli. Bu kontrollerden birine dokunulduğunda, eylem eşleştirilen iPhone'da gerçekleştirilecek. Yalnız, watchOS uygulama geliştiricisi watchOS’e özel kontroller oluşturduysa işlem doğrudan Apple Watch’ta gerçekleştirilecek.

Özel kontroller, Apple Watch Ultra modellerinde Eylem düğmesine de atanabilecek.

Mevcut watchOS sürümünde Apple Watch’un Denetim Merkezi yalnızca Wi-Fi, Uçak Modu, Sinema Modu ve El Feneri gibi Apple’ın sunduğu kontroller içeriyor ve öğeler değiştirilemiyor. watchOS 26 ile iPhone ve Apple Watch’a yüklenen uygulamalara göre bu ekran kişiye özel olacak.

Apple, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 ile birlikte watchOS 26 betasını da sundu. watchOS 26 geliştirici betası, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor ancak Apple, watchOS’te betadan normal sürüme geri dönme seçeneği sunmadığından tavsiye etmiyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

watchOS 26 ile Apple Watch'ların Denetim Merkezi değişiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: