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    Anlık Bildirim

    watchOS 26 ile Apple Watch'ların Denetim Merkezi özelleştirilebilecek

    watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelen değişikliklerden biri de Denetim Merkezi ekranında. Yeni güncellemeyle saatin Denetim Merkezi'ndeki öğeleri özelleştirilebilecek.

    watchos 26 apple watch denetim merkezi özel Tam Boyutta Gör
    Apple, watchOS 26 öncesinde Denetim Merkezi’ndeki öğelerin değiştirilemesine izin vermiyordu. watchOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone’un Denetim Merkezi’ndeki öğeler Apple Watch’un Denetim Merkezi’ne aktarılacak. Güncelleme sonrası bu işlem otomatik olarak gerçekleşecek.

    watchOS 26 Denetim Merkezi nasıl olacak?

    watchOS 26'dan başlayarak, iPhone'daki Denetim Merkezi galerisinde bulunan kontroller otomatik olarak Apple Watch'ta da kullanılabilecek. Bu, kontrolü sunan iOS uygulamasında karşılık gelen bir watchOS uygulaması olmasa bile geçerli. Bu kontrollerden birine dokunulduğunda, eylem eşleştirilen iPhone'da gerçekleştirilecek. Yalnız, watchOS uygulama geliştiricisi watchOS’e özel kontroller oluşturduysa işlem doğrudan Apple Watch’ta gerçekleştirilecek.

    Özel kontroller, Apple Watch Ultra modellerinde Eylem düğmesine de atanabilecek.

    Mevcut watchOS sürümünde Apple Watch’un Denetim Merkezi yalnızca Wi-Fi, Uçak Modu, Sinema Modu ve El Feneri gibi Apple’ın sunduğu  kontroller içeriyor ve öğeler değiştirilemiyor. watchOS 26 ile iPhone ve Apple Watch’a yüklenen uygulamalara göre bu ekran kişiye özel olacak.

    Apple, iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 ile birlikte watchOS 26 betasını da sundu. watchOS 26 geliştirici betası, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor ancak Apple, watchOS’te betadan normal sürüme geri dönme seçeneği sunmadığından tavsiye etmiyoruz.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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