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    Anlık Bildirim

    iOS 26, güncelleme hatalarını giderecek sistem değişikliğiyle geliyor

    iPhone'da yeterli depolama alanı yoksa iOS, yazılım güncellemesini indirirken öncelikle yeterli alan sağlanmasını istiyor. Neyse ki, bu durum iOS 26 ile değişiyor.

    ios 26 iphone otomatik güncelleme boş alan Tam Boyutta Gör
    iOS 26, depolama alanında az yer bırakan iPhone kullanıcılarına ilişkin önemli bir değişiklik içeriyor. Sistem artık iPhone’un boş alanının bir kısmını önceden ayıracak, böylece otomatik güncellemeler sorunsuzca indirilip yüklenebilecek.

    iOS 26, otomatik güncellemeler için alan ayıracak

    Kullanılabilir boş alan miktarına bağlı olarak, iOS otomatik güncellemelerin başarılı bir şekilde indirilip yüklenebilmesi için güncelleme alanını dinamik olarak ayıracak. Bu ince ayar, en yaygın güncelleme sorunlarından birini çözecek. Büyük iOS sürümlerinin alan ihtiyacı son yıllarda daha da arttı; 128 GB iPhone modellerini kullananlar dahi yer açmanın yollarını aradı.

    Apple, depolama alanını önceden ayırarak, güncellemenin başarısız olma ve geri çekilme olasılığını azaltacak. iOS 26’nın depolama alanını nasıl ayıracağı, önbelleğe alınmış verileri geçici olarak çıkarıp çıkarmayacağı şu an belirsiz.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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