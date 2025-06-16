iOS 26, güncelleme hatalarını giderecek sistem değişikliğiyle geliyor

iOS 26, otomatik güncellemeler için alan ayıracak
Kullanılabilir boş alan miktarına bağlı olarak, iOS otomatik güncellemelerin başarılı bir şekilde indirilip yüklenebilmesi için güncelleme alanını dinamik olarak ayıracak. Bu ince ayar, en yaygın güncelleme sorunlarından birini çözecek. Büyük iOS sürümlerinin alan ihtiyacı son yıllarda daha da arttı; 128 GB iPhone modellerini kullananlar dahi yer açmanın yollarını aradı.
Apple, depolama alanını önceden ayırarak, güncellemenin başarısız olma ve geri çekilme olasılığını azaltacak. iOS 26’nın depolama alanını nasıl ayıracağı, önbelleğe alınmış verileri geçici olarak çıkarıp çıkarmayacağı şu an belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.