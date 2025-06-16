iOS 26, güncelleme hatalarını giderecek sistem değişikliğiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör iOS 26, depolama alanında az yer bırakan iPhone kullanıcılarına ilişkin önemli bir değişiklik içeriyor. Sistem artık iPhone’un boş alanının bir kısmını önceden ayıracak, böylece otomatik güncellemeler sorunsuzca indirilip yüklenebilecek.

iOS 26 developer beta çıktı: iOS 26 dev beta nasıl yüklenir? 6 gün önce eklendi

iOS 26, otomatik güncellemeler için alan ayıracak

Kullanılabilir boş alan miktarına bağlı olarak, iOS otomatik güncellemelerin başarılı bir şekilde indirilip yüklenebilmesi için güncelleme alanını dinamik olarak ayıracak. Bu ince ayar, en yaygın güncelleme sorunlarından birini çözecek. Büyük iOS sürümlerinin alan ihtiyacı son yıllarda daha da arttı; 128 GB iPhone modellerini kullananlar dahi yer açmanın yollarını aradı.

Apple, depolama alanını önceden ayırarak, güncellemenin başarısız olma ve geri çekilme olasılığını azaltacak. iOS 26’nın depolama alanını nasıl ayıracağı, önbelleğe alınmış verileri geçici olarak çıkarıp çıkarmayacağı şu an belirsiz.

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iOS 26, güncelleme hatalarını giderecek yeni özellikle geliyor

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