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Moskova'da tanıtılan Lada 4x4 Vision Concept, Niva'nın geleceğini gösteriyor olabilir

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen otomobil fuarına damga vuran otomobillerden bir tanesi de Lada 4x4 Vision oldu. İşte Lada'nın geleceği hakkında ipuçları barındıran modelin tasarımı:
8 ay
17,3b
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19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Moskova'da tanıtılan Lada 4x4 Vision Concept, Niva'nın geleceğini gösteriyor olabilir
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Premium segmentte görmeye alıştığımız coupe SUV gövde tipine sahip Renault Arkana’nın tanıtıldığı 2018 Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’na damga vuran isimlerden biri de Lada 4x4 Vision Concept oldu. 40 yıldır neredeyse hiç değişmeyen Lada Niva’nın gelecekteki mirasçısı olarak yorumlanan 4x4 Vision Concept fuarda büyük ilgi gördü.

Moskova’da görücüye çıkan Lada 4x4 Vision Concept oldukça kaslı bir yapıya sahip. Tabii bunda henüz bir konsept olmasının etkisi de yok değil. Önden ve yandan bakıldığında üreticinin son yıllardaki “X Shape” imzasını üzerinde barındırdığı görülen araç 21 inçlik dev jantların üzerine oturtulmuş. Özel bir platform üzerine geliştirildiği söylenen Lada 4x4 Vision Concept’in uzunuluğu 4.2 metre. Yani yeni nesil Dacia Duster’dan 10 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz.

Kabin tarafında parlak turuncu ve gri detaylara bolca yer verilen Lada 4x4 Vision Concept’in bilgi eğlence ekranı konsolun merkezine, dikey olarak yerleştirilmiş iki havalandırmanın arasına konumlandırılmış. Dijital gösterge panelinin kullanıldığı kabinde çift bölgeli klima kontrolü, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve üç kollu fonksiyonel direksiyona da yer verilmiş.

Lada’yı geleceğe hazırladıklarını belirten Tasarım Müdürü Steve Mattin, 4x4 Vision’un tamamen yeni bir model mi yoksa Niva’nın mirasçısı olarak mı değerlendirileceğini söylemedi. Anlaşılan o ki bunu bizlere zaman gösterecek.


https://www.lada.ru/en/press-releases/115363.html Yorum Yaz
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Ussuz 8 ay en beğenilen
Bunuda bir 30 yıl kullanır artık
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ThePscho 7 ay
Eski tasarıma devam etsinler. Zaten çıktığından beri aynı tasarım.
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winston3535 7 ay
Dacia renegade
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Celonfix 8 ay
Gördüğüm en şık SUVlerden biri olmuş.
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haylaz__ 8 ay
Ufak ufak tüketiciye kamyon satmaya başlayacaklar
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hamido 8 ay
Her yere X döşenmesi göz yorucu olmuş ama lada seviyesi için baya iyi bi tasarım.
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kıraslan 8 ay
Platform Dacia Duster sanırım
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MS4343 8 ay
Görselleri arka arkaya sıralayınca, çizgi film tadında oluyor.
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onur407 8 ay
Önü aynı Mitsubishi eclipse cross gibi olmuş
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DH Misafiri 8 ay
Renault etkileri başlamış, motor gamlarını da güncellemeleri lazım ama. Hala yıllık motorları kullanıyorlar.
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cabriyo 8 ay
batı grubu ülkelere alternatif ürünlerin olması iyi
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