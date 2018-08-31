Moskova'da tanıtılan Lada 4x4 Vision Concept, Niva'nın geleceğini gösteriyor olabilir

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Premium segmentte görmeye alıştığımız coupe SUV gövde tipine sahip Renault Arkana’nın tanıtıldığı 2018 Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’na damga vuran isimlerden biri de Lada 4x4 Vision Concept oldu. 40 yıldır neredeyse hiç değişmeyen Lada Niva’nın gelecekteki mirasçısı olarak yorumlanan 4x4 Vision Concept fuarda büyük ilgi gördü.

Moskova’da görücüye çıkan Lada 4x4 Vision Concept oldukça kaslı bir yapıya sahip. Tabii bunda henüz bir konsept olmasının etkisi de yok değil. Önden ve yandan bakıldığında üreticinin son yıllardaki “X Shape” imzasını üzerinde barındırdığı görülen araç 21 inçlik dev jantların üzerine oturtulmuş. Özel bir platform üzerine geliştirildiği söylenen Lada 4x4 Vision Concept’in uzunuluğu 4.2 metre. Yani yeni nesil Dacia Duster’dan 10 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz.

Kabin tarafında parlak turuncu ve gri detaylara bolca yer verilen Lada 4x4 Vision Concept’in bilgi eğlence ekranı konsolun merkezine, dikey olarak yerleştirilmiş iki havalandırmanın arasına konumlandırılmış. Dijital gösterge panelinin kullanıldığı kabinde çift bölgeli klima kontrolü, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve üç kollu fonksiyonel direksiyona da yer verilmiş.

Lada’yı geleceğe hazırladıklarını belirten Tasarım Müdürü Steve Mattin, 4x4 Vision’un tamamen yeni bir model mi yoksa Niva’nın mirasçısı olarak mı değerlendirileceğini söylemedi. Anlaşılan o ki bunu bizlere zaman gösterecek.

https://www.lada.ru/en/press-releases/115363.html