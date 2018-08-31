Orijinal boyutta tasarlanan Lego Bugatti Chiron 5 beygirlik motora sahip

Tam Boyutta Gör

Lego Technic ekibinin tasarladığı modeller her ne kadar bizim için pahalı oyuncaklar olsa da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan bu modellere hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda 3,600 parçadan oluşan Bugatti Chiron da katılmıştı. Chiron üzerinde çalışmayı oldukça seven Technic ekibi bu kez de gerçek boyutta bir Lego Bugatti Chiron ile karşımıza çıktı. Üstelik aracın kendine ait bir de motoru var.

1 milyon adedin üzerinde parça

Lego Technic ekibi geçmiş yıllarda da buna benzer gerçek boyutlu projelere imza atmıştı. Fakat Bugatti Chiron’un günümüzün en etkileyici modellerinden biri ve projedeki mekanik parçalar ile motorun aktif olarak çalışıyor olması bu çalışmayı oldukça heyecan verici bir noktaya taşımış. 13.500 saatlik bir çalışmanın ürünü olan Lego Bugatti Chiron 1 milyon adedin üzerinde parçadan meydana geliyor.

5,3 beygirlik motor bulunuyor

Ön ve arka tarafında LED ışıklandırma grubuna sahip olan Lego Bugatti Chiron’daki arka spoiler, direksiyon, hız göstergesi ve pedallar aktif bir şekilde çalışıyor. Aracın içine özel olarak yerleştirilen motor da 5,3 beygir güç ve 92 Nm tork üreterek saatte 20 km/s hıza ulaşmayı mümkün kılıyor. Lego, 1,500 kilogram ağırlığındaki modelin birleştirilmesinde hiçbir yapıştırıcı kullanılmadığının da altını çiziyor.