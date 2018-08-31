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Orijinal boyutta tasarlanan Lego Bugatti Chiron 5 beygirlik motora sahip

Geçtiğimiz aylarda Lego Technic imzası taşıyan modeller arasına giren Lego Bugatti Chiron bu kez de gerçek boyutlarla karşımızda. 1 milyonun üzerinde parçadan meydana gelen aracın motoru da bulunuyor.
8 ay
5,9b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Orijinal boyutta tasarlanan Lego Bugatti Chiron 5 beygirlik motora sahip
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Lego Technic ekibinin tasarladığı modeller her ne kadar bizim için pahalı oyuncaklar olsa da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. En ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanan bu modellere hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda 3,600 parçadan oluşan Bugatti Chiron da katılmıştı. Chiron üzerinde çalışmayı oldukça seven Technic ekibi bu kez de gerçek boyutta bir Lego Bugatti Chiron ile karşımıza çıktı. Üstelik aracın kendine ait bir de motoru var.

1 milyon adedin üzerinde parça 

Lego Technic ekibi geçmiş yıllarda da buna benzer gerçek boyutlu projelere imza atmıştı. Fakat Bugatti Chiron’un günümüzün en etkileyici modellerinden biri ve projedeki mekanik parçalar ile motorun aktif olarak çalışıyor olması bu çalışmayı oldukça heyecan verici bir noktaya taşımış. 13.500 saatlik bir çalışmanın ürünü olan Lego Bugatti Chiron 1 milyon adedin üzerinde parçadan meydana geliyor.

5,3 beygirlik motor bulunuyor 

Ön ve arka tarafında LED ışıklandırma grubuna sahip olan Lego Bugatti Chiron’daki arka spoiler, direksiyon, hız göstergesi ve pedallar aktif bir şekilde çalışıyor. Aracın içine özel olarak yerleştirilen motor da 5,3 beygir güç ve 92 Nm tork üreterek saatte 20 km/s hıza ulaşmayı mümkün kılıyor. Lego, 1,500 kilogram ağırlığındaki modelin birleştirilmesinde hiçbir yapıştırıcı kullanılmadığının da altını çiziyor.


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Blue_Knight 8 ay en beğenilen
Kazayı düşünsenize lego parçaları bir yerde siz bir yerde 😂
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SEO-Uzmanı 8 ay
sağlam reklam olmuş !
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aycibin 8 ay
Saglam şov yapmislar.helal
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parker48 8 ay
Bunun demonte bizim gençlere versek 1 yıl uğraşırlar bunu birleştirip araba yapacağım diye.
Kesinlikle aşağılama değil adamlar aşmış.
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Bender B. Rodriquez 8 ay parker48
13500 saat bir bucuk yil yapiyor zaten. Gerci ekipteki herkesin harcadigi toplam saatten bahsediyor ama olsun
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Gökhan G. 8 ay
5HP'lik hangi motor 92 nm tork üretiyor
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DH Misafiri 8 ay
Yine de kuş serisinden daha sağlamdır.
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cengiz4565 8 ay
1500 kilo da pek hafifmiş
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Blue_Knight 8 ay en beğenilen
Kazayı düşünsenize lego parçaları bir yerde siz bir yerde 😂
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gun 8 ay Blue_Knight
En azından ufak çarpmalarda tamiri kolay olur 😎
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