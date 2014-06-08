Moto G için Android 4.4.3 güncellemesi ABD'de başladı





Motorola'nın giriş seviyesi olan ancak bu sınıfta güncelleme garantisi olan ender cihazlardan Moto G, Android 4.4.3 güncellemesini almaya başladı.





Moto G bu sayede Nexus ve Play Edition modellerinden sonra bu güncellemeyi alan ilk cihazlardan biri olmayı başardı. Güncelleme hali hazırda ABD'de başlamış durumda ve Xda üzerinden de indirilebiliyor.





Android 4.4.3 genel anlamda bazı hataları giderse de Motorola tarafında bazı yenilikler mevcut. Bunlardan birisi acil durumlarda belirli kişilere mesaj gönderebilen Moto Alert, diğeri ise video kaydı esnasında duraklatma ve devam etme özelliği. 169MB boyutundaki güncellemenin kısa süre içerisinde global olarak da yayınlanması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/android-4-4-3-ota-moto-g-gsm-moto-x-unlocked-t-mobile-390816/