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Moto G için Android 4.4.3 güncellemesi ABD'de başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Moto G için Android 4.4.3 güncellemesi ABD'de başladı

Motorola'nın giriş seviyesi olan ancak bu sınıfta güncelleme garantisi olan ender cihazlardan Moto G, Android 4.4.3 güncellemesini almaya başladı.

Moto G bu sayede Nexus ve Play Edition modellerinden sonra bu güncellemeyi alan ilk cihazlardan biri olmayı başardı. Güncelleme hali hazırda ABD'de başlamış durumda ve Xda üzerinden de indirilebiliyor.

Android 4.4.3 genel anlamda bazı hataları giderse de Motorola tarafında bazı yenilikler mevcut. Bunlardan birisi acil durumlarda belirli kişilere mesaj gönderebilen Moto Alert, diğeri ise video kaydı esnasında duraklatma ve devam etme özelliği. 169MB boyutundaki güncellemenin kısa süre içerisinde global olarak da yayınlanması bekleniyor.  

http://www.androidauthority.com/android-4-4-3-ota-moto-g-gsm-moto-x-unlocked-t-mobile-390816/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sayaras 5 yıl
Bu lenovoya satılma hikayesi kafamı çok karıştırıyor. Umarım google daha uzun süre desteğini çekmez...
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ztalan 5 yıl
günde 3 öğün kontrol ediyorum belki gelmiştir diye. ama ne yazıkki yok.
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gezgin084 5 yıl
Türkiye ye ne zaman gelecek güncelleme?
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Master_Evil 5 yıl
hayırlı olsun trye de gelir yakında
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DH Misafiri 5 yıl
samsunglara fazla para vermeye gerek yok. Nexus 4 aldım ve çok memnunum. Tavsiye ederim...
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schivo 5 yıl
2 gün önce nexus cihazım için güncelleme aldım :) rehber dışında fark göremedim. Gerçi çoğunlukla sistem altyapısı ile ilgili güncelleme olmuş…
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Aydenz 5 yıl
G2 forever
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Joker80 5 yıl
1032 modeller almaya başladı telefonu gpe versiyona çevirip yarın deneyeceğim.
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mcebi001 5 yıl
Aslında motorola bi güzellik yapıp tarihinin en çok satan smartphone'na olabilecek en iyi kamera yazılımını güncellemeyle vermeli ...
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mehmedaltair 5 yıl
Kamera hariç orta segmentte rakipsiz

Galaxy s5'ten daha akıcı arayüzü var ve 1/3'ü fiyatına daha ne olsun
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szr1907 5 yıl
Şu sanal tuşları sineye çekip alsam mı ne yapsam.
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Mugetsuga 5 yıl
Moto G ileride efsane telefonlar arasına adını yazdırıcak buna eminim. Bu değerde devam ederse zaten abd ve avrupada inanılmaz uygun bir fiyattan satılıyor, ülkemizde de uygun denicek seviyeye inmiş durumda. Daha ne olsun, benim için efsane olucak bir telefon.
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xaviherno 5 yıl
Moto g kullanıcısıyım arka kamera dışında performans olarak batarya olarak kullanılabilecek en uygun fiyata en iyi telefon diyebilirim. Güncellemeleri direk alıyo olmasıda cabası.
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