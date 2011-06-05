Motorola Xoom'un işlemcisi 1.7GHz'e hız aşırtıldı

Nvidia'nın Tegra 2 platformunu ve Google'ın Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak pazara sürülen ve Android 3.1 güncellemesini ilk alan tablet olarak bir kez daha gündeme gelen Motorola Xoom'un hız aşırtma serüveni son sürat devam ediyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan Tegra 2 işlemcisinin hız aşırtma konusunda esnek bir yapı sunduğu biliniyor zira hem Motorola Xoom hem de Asus Eee Pad Transofmor üzerinde yapılan çalışmalar da bunu doğruluyor. XDA-Developers'taki geliştiricilerin üzerinde çalışmaya devam eden Motorola Xoom'un işlemci hızı %70 artış ile 1GHz'den 1.7GHz'e yükseltildi.

İşletim sisteminde çekirdek seviyesinde yapılan güncellemelerle mümkün kılınan yüksek saat hızının etkisi test ve performans ölçüm uygulamalarda bariz bir şekilde görülebiliyor. Akıllı telefonların performans ölçümlerinde sıkça kullanılan uygulamalardan Quadrant testinde 5000 puan sınırına dayanan 1.7GHz hızındaki Motorola Xoom'un Linpack testinde 70 MFLOP, SunSpider testinde ise 1480ms seviyesinde sonuçlara imza atabiliyor. Yıl sonuna doğru yerini dört çekirdekli Tegra 3 (Kod adı Kal-El) tabanlı Xoom 2'ye bırakması beklenen Motorola Xoom ile 2GHz seviyesine ulaşılıp ulaşılmayacağını ise zaman gösterecek.