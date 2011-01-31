Motorola yeni tableti Xoom için bir kez daha Apple'a göndermeler için video yayınladı

Motorola teknoloji dünyasının merakla beklediği Xoom isimli yeni nesil tablet bilgisayarını satışa sunmak için artık gün sayıyor. Nvidia Tegra 2 platformunu temel alan ve Google'ın tabletler için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen Xoom ile çok iddialı olduğunu hemen her fırsatta dile getiren Motorola, yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Amerika'da SuperBowl maçı arasındaki prestijli reklam bölümünde gösterilecek tanıtım filmi ile Motorola, doğrudan Apple'ı hedef aldığının sinyallerini veriyor.
Apple için büyük önem taşıyan 1984 yılına göndermelerle dolu videoda Motorola, 2011'in şu anki haliyle 1984'e çok benzediğini çünkü tek bir otoritenin, tek bir tasarımın ve tek bir çalışma yolunun olduğunu söylerken, daha fazla seçenek için artık zamanın geldiğini belirtiyor ve ardından Xoom'u farklı kılan özellikleri sıralıyor. Keşfetme zamanı geldi diyen Motorola, özgür bir hayatı yaşamanın tam sırası olduğuna vurgu yaparken, Android 3.0, Adobe Flash, çift kamera ve daha pek çok özelliği ile Xoom'un daha fazla özgürlük sunduğuna dikkat çekiyor. Motorola'nın yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen yeni tableti için fiyat bilgisi olmasa da 32GB'lık modelin 799$ olacağı öne sürülmekte.
* SuperBowl: Amerikan Futbol Ligi NFL'in final karşılaşması.
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şimdi daha fazla seçenek zamanı, daha fazla hız, daha fazla esneklik, daha fazla özgürlük, şimdi keşfetme zamanı = burda da özgürlükçü olun motorola alın demiiş... anlamışmıyım.. :)
adam haklı beyler at gözlüklü apple aramızda yerin yok yaşasın özgürlükçü ruh yaşasın android, yaşasın linux, yaşasın... tamam ben sakinim, video gaza getirdi beni... :)
o modelleri cok iyi hatirliyorum abartisiz tugla boyutlarinda ve agirligindaydi.
bu yuzden en kotu telefon motoroladir imaji oturdu kaldi.
motorola her zaman iyi telefonlar cikartiyordu ama biraz bu oturan imajdan, bide turkiyede adam gibi bir distrubutorun duzgun dagitim ve reklam yapmamasindan, bir turlu turkiye pazarinda yer edemedi.
yeni cikan ust segment modelleri yaninda pek bahsedilmeyen orta segment motorola defy var. avrupada cok makul bir fiyattan satiliyor ve tum ozellikleri harika, herseyi ile eksiksiz bir smartphone. ama turkiyeye getirilmiyor. ayni telefonu ericson yada nokia cikarsa bu fiyattan piyasaya surse ekmek peynir gibi satar, 3210 gibi kult model olurdu.
roman tum sebestliklerin ve ozgurluklerin kisitli oldugu, totaliter otokratik dunya tasvir ediyor. doublethink, big brother gibi bugun sikca kullanilan tabirlerin kaynagi olan eserdir.
motorola videodada bunun uzerinden apple'a iyi giydirmis. ve bence cok guzel bir noktayida yakalamis. applein tum urunlerinin kalitesini takdir etsemde, kullanici olarak benim tercihlerime seceneklerime applein onceden karar veriyor olmasindan cok rahatsiz oluyorum.
siz time to explode(patlama zamanı diye gördünüz galiba :)
gerçi explode reklamın temasına da daha uygun olurmuş aslında:)