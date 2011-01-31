Motorola yeni tableti Xoom için bir kez daha Apple'a göndermeler için video yayınladı

Motorola teknoloji dünyasının merakla beklediği Xoom isimli yeni nesil tablet bilgisayarını satışa sunmak için artık gün sayıyor. Nvidia Tegra 2 platformunu temel alan ve Google'ın tabletler için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen Xoom ile çok iddialı olduğunu hemen her fırsatta dile getiren Motorola, yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Amerika'da SuperBowl maçı arasındaki prestijli reklam bölümünde gösterilecek tanıtım filmi ile Motorola, doğrudan Apple'ı hedef aldığının sinyallerini veriyor.

Apple için büyük önem taşıyan 1984 yılına göndermelerle dolu videoda Motorola, 2011'in şu anki haliyle 1984'e çok benzediğini çünkü tek bir otoritenin, tek bir tasarımın ve tek bir çalışma yolunun olduğunu söylerken, daha fazla seçenek için artık zamanın geldiğini belirtiyor ve ardından Xoom'u farklı kılan özellikleri sıralıyor. Keşfetme zamanı geldi diyen Motorola, özgür bir hayatı yaşamanın tam sırası olduğuna vurgu yaparken, Android 3.0, Adobe Flash, çift kamera ve daha pek çok özelliği ile Xoom'un daha fazla özgürlük sunduğuna dikkat çekiyor. Motorola'nın yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen yeni tableti için fiyat bilgisi olmasa da 32GB'lık modelin 799$ olacağı öne sürülmekte.

* SuperBowl: Amerikan Futbol Ligi NFL'in final karşılaşması.