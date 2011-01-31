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Motorola yeni tableti Xoom için bir kez daha Apple'a göndermeler için video yayınladı

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola teknoloji dünyasının merakla beklediği Xoom isimli yeni nesil tablet bilgisayarını satışa sunmak için artık gün sayıyor. Nvidia Tegra 2 platformunu temel alan ve Google'ın tabletler için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelen Xoom ile çok iddialı olduğunu hemen her fırsatta dile getiren Motorola, yeni bir tanıtım filmi hazırladı. Amerika'da SuperBowl maçı arasındaki prestijli reklam bölümünde gösterilecek tanıtım filmi ile Motorola, doğrudan Apple'ı hedef aldığının sinyallerini veriyor.

Apple için büyük önem taşıyan 1984 yılına göndermelerle dolu videoda Motorola, 2011'in şu anki haliyle 1984'e çok benzediğini çünkü tek bir otoritenin, tek bir tasarımın ve tek bir çalışma yolunun olduğunu söylerken, daha fazla seçenek için artık zamanın geldiğini belirtiyor ve ardından Xoom'u farklı kılan özellikleri sıralıyor. Keşfetme zamanı geldi diyen Motorola, özgür bir hayatı yaşamanın tam sırası olduğuna vurgu yaparken, Android 3.0, Adobe Flash, çift kamera ve daha pek çok özelliği ile Xoom'un daha fazla özgürlük sunduğuna dikkat çekiyor. Motorola'nın yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen yeni tableti için fiyat bilgisi olmasa da 32GB'lık modelin 799$ olacağı öne sürülmekte.

* SuperBowl: Amerikan Futbol Ligi NFL'in final karşılaşması.




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turkey2008abc 8 yıl
taklitler aslını yaşatır
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almila1299 8 yıl
tek otarite, tek tasarım, tek şekilde çalışma = burada f.ck you apple demiş
şimdi daha fazla seçenek zamanı, daha fazla hız, daha fazla esneklik, daha fazla özgürlük, şimdi keşfetme zamanı = burda da özgürlükçü olun motorola alın demiiş... anlamışmıyım.. :)
adam haklı beyler at gözlüklü apple aramızda yerin yok yaşasın özgürlükçü ruh yaşasın android, yaşasın linux, yaşasın... tamam ben sakinim, video gaza getirdi beni... :)
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Ritmic 8 yıl
Helal olsun film fragmanı gibi yapmış Motorola göndermelerde süper olmuş
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umutarslan.com 8 yıl
reklamları çok güzel.ama androite sıgınıp böyle ürün reklamı yapmak pek akıl işi değil.Kendi işletim sistemlerini yazmalı telefon üreticileri.
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Chaghatai 8 yıl
hatayı düzeltmişsiniz, insan bi teşekkür eder!

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darkaura 8 yıl
ilk cep telefonlari ciktiginda, insanlarin tecrubesizliginden faydalanip motorolanin eski telefonlarini turkiye pazarina kakaladir.
o modelleri cok iyi hatirliyorum abartisiz tugla boyutlarinda ve agirligindaydi.
bu yuzden en kotu telefon motoroladir imaji oturdu kaldi.
motorola her zaman iyi telefonlar cikartiyordu ama biraz bu oturan imajdan, bide turkiyede adam gibi bir distrubutorun duzgun dagitim ve reklam yapmamasindan, bir turlu turkiye pazarinda yer edemedi.
yeni cikan ust segment modelleri yaninda pek bahsedilmeyen orta segment motorola defy var. avrupada cok makul bir fiyattan satiliyor ve tum ozellikleri harika, herseyi ile eksiksiz bir smartphone. ama turkiyeye getirilmiyor. ayni telefonu ericson yada nokia cikarsa bu fiyattan piyasaya surse ekmek peynir gibi satar, 3210 gibi kult model olurdu.
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yugams 8 yıl
adamlar cep telin mucidi bakmayın türkiyede tutulmadı ama adamlar dünya devi ne modelleri var tr gelmiyo birde serviş beş para etez gerçi cem uzan iyi darbe vurdu ya motorolaya neyse :) kışkırtıcı bi reklam ............
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darkaura 8 yıl
1984le motorola bence george orwell'in meshur 1984 romanina gonderme yapmis.
roman tum sebestliklerin ve ozgurluklerin kisitli oldugu, totaliter otokratik dunya tasvir ediyor. doublethink, big brother gibi bugun sikca kullanilan tabirlerin kaynagi olan eserdir.
motorola videodada bunun uzerinden apple'a iyi giydirmis. ve bence cok guzel bir noktayida yakalamis. applein tum urunlerinin kalitesini takdir etsemde, kullanici olarak benim tercihlerime seceneklerime applein onceden karar veriyor olmasindan cok rahatsiz oluyorum.
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Chaghatai 8 yıl
orda time to explore(keşfetme zamanı) yazmıyor muydu?
siz time to explode(patlama zamanı diye gördünüz galiba :)
gerçi explode reklamın temasına da daha uygun olurmuş aslında:)
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Hi-Tech-Man 8 yıl
ipad yerine bu daha bi gider
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Batuist 8 yıl
tablet gerçekten güzel doğal olarak reklamını da iyi yapıcak adamlar.. inceden inceden çok zekice yaptığı göndermeler harika olmuş.. tam anlamıyla ipade gönderme olmuş hatta apple'a.. işte bu tablet alınır..
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hada 8 yıl
güzel reklam gerçekten. böyle zeka ürünü ince göndermelere bayılıyorum
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ShafakCool 8 yıl
Güzel reklam
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