Motorola'nın 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı görüntülendi

Motorola'nın 7-inç boyutundaki yeni tableti kameralara yakalandı. Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklam filmi ile ülkemizde geniş kitlelere ulaşan 10.1-inç büyüklüğündeki Xoom modelinden sonra Motorola, ürün gamına taşınabilirliği daha yüksek yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni cihazı, şirketin şu an için sadece Amerika'da sattığı akıllı telefon modeli Photon 4G'yi hatırlatıcısına köşeli hatlarla geliyor ve bu sayede benzerlerinden ayrılmayı da başarıyor.

Android Honeycomb 3.2 işletim sistemiyle çalıştığı düşünülen tablet, fotoğraftan anlaşılabileceği üzere micro-USB ve micro-HDMI konnektörleriyle geliyor. Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan yeni tabletin çıkış tarihi de henüz açıklanmış olmasa da tahminler son çeyrekte pazara sunulacağı yönünde. Hatırlanacağı üzere Motorola Mobilite Grubu'nun bir numaralı ismi olan tepe yöneticisi Sanjay Jha, daha önceki bir açıklamasında yıl sona ermeden önce Motorola'nın 7-inç tabletini çıkartacağını söylemişti.