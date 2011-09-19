Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı görüntülendi

7 yıl
15,5b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'nın 7-inç boyutundaki yeni tableti kameralara yakalandı. Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklam filmi ile ülkemizde geniş kitlelere ulaşan 10.1-inç büyüklüğündeki Xoom modelinden sonra Motorola, ürün gamına taşınabilirliği daha yüksek yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu'nun yeni cihazı, şirketin şu an için sadece Amerika'da sattığı akıllı telefon modeli Photon 4G'yi hatırlatıcısına köşeli hatlarla geliyor ve bu sayede benzerlerinden ayrılmayı da başarıyor.
Android Honeycomb 3.2 işletim sistemiyle çalıştığı düşünülen tablet, fotoğraftan anlaşılabileceği üzere micro-USB ve micro-HDMI konnektörleriyle geliyor. Detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmayan yeni tabletin çıkış tarihi de henüz açıklanmış olmasa da tahminler son çeyrekte pazara sunulacağı yönünde. Hatırlanacağı üzere Motorola Mobilite Grubu'nun bir numaralı ismi olan tepe yöneticisi Sanjay Jha, daha önceki bir açıklamasında yıl sona ermeden önce Motorola'nın 7-inç tabletini çıkartacağını söylemişti. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stanislas Xavier 7 yıl
Motoroladan mal almam xoom hiçte iyi değildi ekranı rezaletti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 7 yıl
iyi iyi de 2012 de "android 4.0" çıkacak hangisini bekleyelim hangisini alalım..kafalar karışık....

büyük ihtimal ile ben android 4.0 li samsnung tab ları bekleyeceğim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terto112 7 yıl
Stanislas Xavier

Motoroladan mal almam xoom hiçte iyi değildi ekranı rezaletti

Ekranmı berbattı en iyi ekran çözünürlüğü şuan Xoom'da bilmeden konuşma derim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iDenis 7 yıl
Tablet dediğin en az 7 inç olacak hatta o bile az, açıkcası ben Samsung Galaxy Tab' i büyük ekranlı bir telefon diye düşünüyorum. Anroid Honeycomb olması iyi olmuş, en azından telefon yerine geçmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 7 yıl
bır an korktum motorolanın 7 ınc lık telefonu demesınden malum artık 5'4 lukler cıkıyor O_o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Vaio C Video İnceleme 7 yıl Samsung Wave 3'ü inceledik 7 yıl Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim