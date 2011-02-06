Motorola'nın yeni tableti Xoom, donanım özellikleriyle fark yaratmayı başarıyor

Motorola'nın resmi satışına bir kaç hafta içerisinde başlamayı planladığı tablet bilgisayarı Xoom için meraklı bekleyiş sürüyor. Hem donanım hem de yazılım özellikleriyle dikkat çeken Xoom için yapılan öngörüler, kısa süre içerisinden bir milyondan fazla satacağı ve yüksek satış başarısı elde edeceği yönünde. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sisteminini kullanan ilk tablet olma özelliğine de sahip olan Motorola Xoom, güçlü donanımıyla rakiplerinin önüne geçecek gibi görünüyor.

Skattertech sitesi tarafından hazırlanan yeni bir tablo, Motorola Xoom'un rakipleri karşısındaki durumunu gözler önüne seriyor. Piyasanın en iddialı modeli olan iPad ile birlikte RIM'in merakla beklenen tableti BlackBerry PlayBook ve Dell Streak 7'nin karşılaştırıldığı tabloda, donanım özellikleri açısından en güçlü modelin Motorola Xoom olduğu anlaşılıyor. Apple iPad haricindeki tüm modellerin çift çekirdekli işlemci kullandığı tabloda, daha büyük ekran ve daha güçlü özelliklerine rağmen Motorola Xoom ve Apple iPad'in aynı ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Öte taraftan aynı tablo, sahip olduğu yazılım avantajlarına rağmen iPad'in modern rakipleri karşısında yavaş yavaş iddiasını kaybettiği anlaşılıyor zira tabletlere özel Android'in çıkması, Tegra 2 platformların yaygınlaşması ve her geçen gün güçlenen uygulama mağazası ile Android tabanlı çözümler daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyona gelmiş durumdalar.

Apple iPad 2 ve Samsung Galaxy Tab 2 modellerin detayları açıklanmadığı için tabloda kendilerine yer bulamazken, piyasada satılan veya yakında satışa sunulacak tüm tabletler içerisinde şu an en iddialı modelin Motorola Xoom olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Görünüşe bakılırsa 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi, akıllı telefonlarla birlikte aynı zamanda tabletlerin düellosuna da tanık olacak ve pek çok firma, merakla beklenen yeni nesil tablet bilgisayarlarını aynı etkinlikte tanıtıcaklar.

Kaynak: http://skattertech.com/2011/02/infographic-blackberry-playbook-vs-dell-streak-7-vs-apple-ipad-vs-motorola-xoom/