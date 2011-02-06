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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola'nın yeni tableti Xoom, donanım özellikleriyle fark yaratmayı başarıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,6b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın yeni tableti Xoom, donanım özellikleriyle fark yaratmayı başarıyor
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Motorola'nın resmi satışına bir kaç hafta içerisinde başlamayı planladığı tablet bilgisayarı Xoom için meraklı bekleyiş sürüyor. Hem donanım hem de yazılım özellikleriyle dikkat çeken Xoom için yapılan öngörüler, kısa süre içerisinden bir milyondan fazla satacağı ve yüksek satış başarısı elde edeceği yönünde. Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sisteminini kullanan ilk tablet olma özelliğine de sahip olan Motorola Xoom, güçlü donanımıyla rakiplerinin önüne geçecek gibi görünüyor.

Skattertech sitesi tarafından hazırlanan yeni bir tablo, Motorola Xoom'un rakipleri karşısındaki durumunu gözler önüne seriyor. Piyasanın en iddialı modeli olan iPad ile birlikte RIM'in merakla beklenen tableti BlackBerry PlayBook ve Dell Streak 7'nin karşılaştırıldığı tabloda, donanım özellikleri açısından en güçlü modelin Motorola Xoom olduğu anlaşılıyor. Apple iPad haricindeki tüm modellerin çift çekirdekli işlemci kullandığı tabloda, daha büyük ekran ve daha güçlü özelliklerine rağmen Motorola Xoom ve Apple iPad'in aynı ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Öte taraftan aynı tablo, sahip olduğu yazılım avantajlarına rağmen iPad'in modern rakipleri karşısında yavaş yavaş iddiasını kaybettiği anlaşılıyor zira tabletlere özel Android'in çıkması, Tegra 2 platformların yaygınlaşması ve her geçen gün güçlenen uygulama mağazası ile Android tabanlı çözümler daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyona gelmiş durumdalar.

Apple iPad 2 ve Samsung Galaxy Tab 2 modellerin detayları açıklanmadığı için tabloda kendilerine yer bulamazken, piyasada satılan veya yakında satışa sunulacak tüm tabletler içerisinde şu an en iddialı modelin Motorola Xoom olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Görünüşe bakılırsa 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi, akıllı telefonlarla birlikte aynı zamanda tabletlerin düellosuna da tanık olacak ve pek çok firma, merakla beklenen yeni nesil tablet bilgisayarlarını aynı etkinlikte tanıtıcaklar.

Kaynak: http://skattertech.com/2011/02/infographic-blackberry-playbook-vs-dell-streak-7-vs-apple-ipad-vs-motorola-xoom/

Motorola'nın yeni tableti Xoom, donanım özellikleriyle fark yaratmayı başarıyor
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Erasmus78 8 yıl
@snomask
Android daha çok taze derken? iOS ile arasında hepi topu 11 ay var. AppStore ile Android Market arasında ise sadece 45 gün var. Ne tazesi?
Kimse multitaskinge önemsiz demiyor. Ama dünyada 150 milyona (iPhone, iPod Touch ve iPad) yakın insan önem vermiyor multitaskinge. Önemsememek ayrı şeydir, "Multitasking önemsiz birşeydir." demek ayrı şeydir. Aradaki farkı görebiliyor musun?
Tam multitasking yapılamamsı, iTunes bağımlılığı, USB flash disk olarak kullanılamaması, bluetooth ile veri alışverişi yapılamamsı, flash desteklememesi, Harici kart desteğinin olmaması, USB giriş çıkışlarını Apple'in sallamaması gibi onca önemli eksiği önemsemeyenlerin her geçen yıl hızla artması sana da çok enteresan gelmiyor mu? Bir de her sene %100 e yakın oranlarda artıyor bu eksiklikleri sallamayanların sayısı...
Bence çok ilginç... :)))
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lj94 8 yıl
Apple nin android karşısında tercih edilmesinin tek sebebi.'-Çocuga bak lan ayfonu var. -Nerdelan nerde! ' gibi diyalogların geçmesidir. applenin dötünü çok kaldırdılar ama o döte android tarafından büyük tekme vurulacak yakında. demedi demeyin.
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Erasmus78 8 yıl
Ben niye Apple'ın reklamını yapayım? Cebime beş kuruş mu giriyor? Saçmalıyorsunuz.
Apple 2007 den beri akıllı telefon sektöründe. Hiç bir zaman bir iPhone donanım manyağı olmadı. Hatta aksine abuk sabuk kısıtlamalar ile dolu oldu telefon. Ama satış hususunda yanına yaklaşan bir başka model var mı? Yok! Samsung; Galaxy S 10 milyon adet sattı diye sevinçten taklalar atıyor. Ama aynı sürede en büyük rakibi (Hatta çoğu kişi iPhone 4 rakip olarak bile görmüyor Galaxy S e) 30 milyon adet satmış. Daha da kötüsü Samsung'un 2010 yılında sattığı toplam "Akıllı Telefon Sayısı" 20 milyon adet. Apple ise 2010 da 47,5 milyon adet iPhone satmış.
Yani demek istediğim Apple'i geçmek için donanıma abanmak yeterli değil. Rakip firmaların bunu görememesine şaşırıyorum diyorum. Motorola gördüğün gibi yukarıda sadece donanıma vurgu yapmış. Biz donanımsal açıdan iPad'i ezdik demeye getirmiş. Eee? Ne olmuş donanımsal açıdan ezdiysen? Galaxy S de iPhone 3GS'i eziyordu ama iPhone 3GS 17 milyon adet saatı bu sene? Neredeyse Galaxy S'in iki katı?
Apple'i yenmek istiyorsan öncelikle yazılım konusunda önem vermelisin. iOS kadar stabil bir OS yapmalısın. "Yaa işte iOS'da tam multitasking yok, o yok bu yok, herhalde daha stanbil olur." Demek ki müşteri için stabilite daha önemli! Kıç kadar ekranda tam multitasking'e o kadar önem vermiyor demek ki insanlar. Bunu anlamak çok mu zor?
Android işletim sisteminin en önemli zaafı da iTunes Store gibi bir medya mağazasının olmamasıdır. Bakın! Appstore demiyorum, iTunes Store diyorum. Belki de Türkiye'de ve 3. dünya ülkelerinde Müziğie, filme, diziye, TV showlarına para vermek enayilik olarak görünüyor ama belli bir kültür ve yaşam seviyesine ulaşmış batı ülkelerinde medya içeriğine para vermeden alanlara direk hırsız gözü ile bakıyorlar. Dolayısıyla her türlü medya içeriğinin tek bir mağazadan ulaşılabilir olması Apple'a çok büyük bir avantaj kazandırıyor.
Android'li bir cihazın tek başına herhangi bir Apple ürününü satış anlamında geçmesine imkan yok. Bırak geçmesini yaklaşmasına bile imkan yok. Ama mesela bu işi Bada ile Samsung başarabilir. Çünkü Bada Samsung'a has bir işletim sistemi ve onlarca cihaza adapte olmak zorunda değil. Yada HTC'nin Brew işletim sistemi de bu işi başarabilir. Yani orta malı hiç bir işletim sistemli cihaz iOS a rakip olamaz.
Bak bir de iddia da bulunayım. 2011 de iPad 2 satışları tüm rakiplerinin toplamından daha fazla olacak! Yani en az %50 pazar payına sahip olacak iPad 2. Peki bunu çok daha yüksek donanımsal özelliklere sahip olduğu için mi başaracak? Tabii ki hayır. Ondan kat kat daha üstün cihazlar olacak ama;
- Hiçbirisinde iTunes Store olmayacak.
- Hiçbirisinde Appstroe olmayacak.
- Hiçbirisinde iOS olmayacaki
- Hiçbirisinin arkasında Apple yazmayacak.
Siz bu yazımı not alın bir kenara... İlk çeyrek sonuçları açıklandığında tekrar konuşalım bu konuyu...
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rockboy 8 yıl
çok iddialı ve hoş gözüktü gözüme mart ayında almanyaya gidecek bir dost kafilem var ben burdayım ama :( neyse mart ayına kadar çıkar herhalde bunlarda da pasaporta kayıt ettirmek gerekiyor mu???
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Mixenon 8 yıl

Erasmus78

Ben niye Apple'ın reklamını yapayım? Cebime beş kuruş mu giriyor? Saçmalıyorsunuz.
Apple 2007 den beri akıllı telefon sektöründe. Hiç bir zaman bir iPhone donanım manyağı olmadı. Hatta aksine abuk sabuk kısıtlamalar ile dolu oldu telefon. Ama satış hususunda yanına yaklaşan bir başka model var mı? Yok! Samsung; Galaxy S 10 milyon adet sattı diye sevinçten taklalar atıyor. Ama aynı sürede en büyük rakibi (Hatta çoğu kişi iPhone 4 rakip olarak bile görmüyor Galaxy S e) 30 milyon adet satmış. Daha da kötüsü Samsung'un 2010 yılında sattığı toplam "Akıllı Telefon Sayısı" 20 milyon adet. Apple ise 2010 da 47,5 milyon adet iPhone satmış.

Yani demek istediğim Apple'i geçmek için donanıma abanmak yeterli değil. Rakip firmaların bunu görememesine şaşırıyorum diyorum. Motorola gördüğün gibi yukarıda sadece donanıma vurgu yapmış. Biz donanımsal açıdan iPad'i ezdik demeye getirmiş. Eee? Ne olmuş donanımsal açıdan ezdiysen? Galaxy S de iPhone 3GS'i eziyordu ama iPhone 3GS 17 milyon adet saatı bu sene? Neredeyse Galaxy S'in iki katı?

Apple'i yenmek istiyorsan öncelikle yazılım konusunda önem vermelisin. iOS kadar stabil bir OS yapmalısın. "Yaa işte iOS'da tam multitasking yok, o yok bu yok, herhalde daha stanbil olur." Demek ki müşteri için stabilite daha önemli! Kıç kadar ekranda tam multitasking'e o kadar önem vermiyor demek ki insanlar. Bunu anlamak çok mu zor?

Android işletim sisteminin en önemli zaafı da iTunes Store gibi bir medya mağazasının olmamasıdır. Bakın! Appstore demiyorum, iTunes Store diyorum. Belki de Türkiye'de ve 3. dünya ülkelerinde Müziğie, filme, diziye, TV showlarına para vermek enayilik olarak görünüyor ama belli bir kültür ve yaşam seviyesine ulaşmış batı ülkelerinde medya içeriğine para vermeden alanlara direk hırsız gözü ile bakıyorlar. Dolayısıyla her türlü medya içeriğinin tek bir mağazadan ulaşılabilir olması Apple'a çok büyük bir avantaj kazandırıyor.

Android'li bir cihazın tek başına herhangi bir Apple ürününü satış anlamında geçmesine imkan yok. Bırak geçmesini yaklaşmasına bile imkan yok. Ama mesela bu işi Bada ile Samsung başarabilir. Çünkü Bada Samsung'a has bir işletim sistemi ve onlarca cihaza adapte olmak zorunda değil. Yada HTC'nin Brew işletim sistemi de bu işi başarabilir. Yani orta malı hiç bir işletim sistemli cihaz iOS a rakip olamaz.

Bak bir de iddia da bulunayım. 2011 de iPad 2 satışları tüm rakiplerinin toplamından daha fazla olacak! Yani en az %50 pazar payına sahip olacak iPad 2. Peki bunu çok daha yüksek donanımsal özelliklere sahip olduğu için mi başaracak? Tabii ki hayır. Ondan kat kat daha üstün cihazlar olacak ama;

- Hiçbirisinde iTunes Store olmayacak.
- Hiçbirisinde Appstroe olmayacak.
- Hiçbirisinde iOS olmayacaki
- Hiçbirisinin arkasında Apple yazmayacak.

Siz bu yazımı not alın bir kenara... İlk çeyrek sonuçları açıklandığında tekrar konuşalım bu konuyu...


Tamamı ile katılıyorum, bende çevremdeki herkese anlatmaya çalışıyorum Apple en büyük gücü yazılımı IOS, bence rakipleri önce bunu geçmeye çalışmalı. Yoksa donanim olarak, 88 çekirdekli mobil işlemcide taksalar, 200 megapixel kamerada taksalar bir işe yaramaz.
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snomask 8 yıl
ilk çıktığında iphone 1 kaç adet satmış. 6.124.000 adet. Galaxy S ilk çıktığında kaç adet satıyor. 5 ayda 10.000.000 adet. karşılaştırma sizin yaptığınız gibi olmaz. Galaxy S ne kadar olmuş iphone ne kadar olmuş. herşey zamanla oturuyor görüldüğü gibi. bu rakamları samsung yakalayamaz diye birşey de idda edemezsiniz.

apple geçmek donanımla olmuyor bunun google da biliyor vardı ki Android diye birşey çıkardı. Android de daha çok taze. acele etmeyin. programlar yaygınlaşmaya başlayınca göreceksiniz zaten. iphone ilk çıktığında ne kadar uygulama vardı.

multitaskinge kimse önemsiz diyemez. bir şeyi beceremiyorsan insanlara bunu yutturmaya çalışırsın evet. tıpkı adobe'a uyguladığın saçma yaptırımlar gibi. bunlar önemsiz diyorsan sen telefonu alo demek için kullanıyorsundur o zaman nokia da alabilirsin zaten.

çok yakında Android Music Store'u göreceksin.

Apple ürününü geçmesine imkan yok :D işte buna gülüyorum. hiç birşey imkansız değildir. "Artık yeni hicbir sey yok.Icat edilebilecek hersey icat edildi." Charles H. Duell - Amerikan Patent Dairesi Baskani 1899.

Edit: Samsung Galaxy S sahibi değil iPhone 3Gs sahibiyim. Tek farkım Apple'a tapmıyorum(!)


Erasmus78

Ben niye Apple'ın reklamını yapayım? Cebime beş kuruş mu giriyor? Saçmalıyorsunuz.
Apple 2007 den beri akıllı telefon sektöründe. Hiç bir zaman bir iPhone donanım manyağı olmadı. Hatta aksine abuk sabuk kısıtlamalar ile dolu oldu telefon. Ama satış hususunda yanına yaklaşan bir başka model var mı? Yok! Samsung; Galaxy S 10 milyon adet sattı diye sevinçten taklalar atıyor. Ama aynı sürede en büyük rakibi (Hatta çoğu kişi iPhone 4 rakip olarak bile görmüyor Galaxy S e) 30 milyon adet satmış. Daha da kötüsü Samsung'un 2010 yılında sattığı toplam "Akıllı Telefon Sayısı" 20 milyon adet. Apple ise 2010 da 47,5 milyon adet iPhone satmış.

Yani demek istediğim Apple'i geçmek için donanıma abanmak yeterli değil. Rakip firmaların bunu görememesine şaşırıyorum diyorum. Motorola gördüğün gibi yukarıda sadece donanıma vurgu yapmış. Biz donanımsal açıdan iPad'i ezdik demeye getirmiş. Eee? Ne olmuş donanımsal açıdan ezdiysen? Galaxy S de iPhone 3GS'i eziyordu ama iPhone 3GS 17 milyon adet saatı bu sene? Neredeyse Galaxy S'in iki katı?

Apple'i yenmek istiyorsan öncelikle yazılım konusunda önem vermelisin. iOS kadar stabil bir OS yapmalısın. "Yaa işte iOS'da tam multitasking yok, o yok bu yok, herhalde daha stanbil olur." Demek ki müşteri için stabilite daha önemli! Kıç kadar ekranda tam multitasking'e o kadar önem vermiyor demek ki insanlar. Bunu anlamak çok mu zor?

Android işletim sisteminin en önemli zaafı da iTunes Store gibi bir medya mağazasının olmamasıdır. Bakın! Appstore demiyorum, iTunes Store diyorum. Belki de Türkiye'de ve 3. dünya ülkelerinde Müziğie, filme, diziye, TV showlarına para vermek enayilik olarak görünüyor ama belli bir kültür ve yaşam seviyesine ulaşmış batı ülkelerinde medya içeriğine para vermeden alanlara direk hırsız gözü ile bakıyorlar. Dolayısıyla her türlü medya içeriğinin tek bir mağazadan ulaşılabilir olması Apple'a çok büyük bir avantaj kazandırıyor.

Android'li bir cihazın tek başına herhangi bir Apple ürününü satış anlamında geçmesine imkan yok. Bırak geçmesini yaklaşmasına bile imkan yok. Ama mesela bu işi Bada ile Samsung başarabilir. Çünkü Bada Samsung'a has bir işletim sistemi ve onlarca cihaza adapte olmak zorunda değil. Yada HTC'nin Brew işletim sistemi de bu işi başarabilir. Yani orta malı hiç bir işletim sistemli cihaz iOS a rakip olamaz.

Bak bir de iddia da bulunayım. 2011 de iPad 2 satışları tüm rakiplerinin toplamından daha fazla olacak! Yani en az %50 pazar payına sahip olacak iPad 2. Peki bunu çok daha yüksek donanımsal özelliklere sahip olduğu için mi başaracak? Tabii ki hayır. Ondan kat kat daha üstün cihazlar olacak ama;

- Hiçbirisinde iTunes Store olmayacak.
- Hiçbirisinde Appstroe olmayacak.
- Hiçbirisinde iOS olmayacaki
- Hiçbirisinin arkasında Apple yazmayacak.

Siz bu yazımı not alın bir kenara... İlk çeyrek sonuçları açıklandığında tekrar konuşalım bu konuyu...

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snomask 8 yıl
Erasmus bir sen akıllısın da bütün firmalar mal öyle mi? yoksa bizi mal yerine koyan apple da işi doğru yapanlar mı o mal dediğin grup? heryerde apple reklamı yapmaktan bıkmadın mı artık. nerede apple ismi geçse oradasın ve yorumların hep aynı. çıkar artık şu at gözlüğünü
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Erasmus78 8 yıl
Apple'in rakiplerinin alayı Mal ya!
Hala daha Apple'in donanım ile bu kadar sattığını sanıyorlar.
Hala daha Apple'ı donanım üzerine yatırım yaparak geçeceklerini sanıyorlar.
Dediğim gibi; Bunların alayı mal!
:D
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sabe 8 yıl
Yurt dışında 499 bizde 1499.Vergi+gümrük+garanti+%25 ithalatçı payı+%25 bayii/mağaza payı.Bide 3G'i olunca cep telefonu gibi vergilendiriliyor sanırım, siz 3G'siz alsanızda 3G'li ymiş gibi sizde maliyetini ödüyorsunuz.
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Tayff 8 yıl
Hoş cihaz ama çok pahalı.Bıktık artık ürünlerin yurtdışı değerinin 3 katını vermekten
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Hobar 8 yıl
android tabletler harici diske torrentten download yapıyor mu
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umutarslan.com 8 yıl

Hobar

android tabletler harici diske torrentten download yapıyor mu




benim işime gelir böyle bir özellik ama bataryayı elime almak istemiyorum :)
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Xagdas 8 yıl
Cok iddialı bir model...
iPad'in yanında diğer tabletlerden degil ama bundan bir tane de bundan olsun isterdim.
Ama işlemci ve ram karşılaştırmamışlar tabloda.
Bi tek cift çekirdek demis gecmisler.
Batarya kapasitesi ? ama yinede 10 saat yazmışlar, inanalım mı?
1080+altyazili video oynatma yetenekleri nedir, her video formatını acabilicek mi?
(Ayrıca iPad'e 4.3 iOS ile hotspot geliyor.)
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K0rkunc 8 yıl

Cagdas dv6196

Cok iddialı bir model...
iPad'in yanında diğer tabletlerden degil ama bundan bir tane de bundan olsun isterdim.
Ama işlemci ve ram karşılaştırmamışlar tabloda.
Bi tek cift çekirdek demis gecmisler.
Batarya kapasitesi ? ama yinede 10 saat yazmışlar, inanalım mı?
1080+altyazili video oynatma yetenekleri nedir, her video formatını acabilicek mi?

(Ayrıca iPad'e 4.3 iOS ile hotspot geliyor.)



Steve jobs o hotspot desteğinide apralı yapar kendi internetini paylaşmanın günlüğü 1 dolardan yaparsa şaşırmam :D
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Batuist 8 yıl
yeni çıkacak olan tabletler ne kadar hızlı olsalarda uygun yazılım olmadıktan son o hızı değerlendiremedikten sonra hızın önemi kalmıyor.. mesela iphone4 birçok akıllı telefondan donanım olarak daha düşük seviyede olmasına rağmen hala onun kadar seri başka bir telefon görmüş değilim.. tablet içinde aynısı geçerli..
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veleciraptor 8 yıl

Batuist

yeni çıkacak olan tabletler ne kadar hızlı olsalarda uygun yazılım olmadıktan son o hızı değerlendiremedikten sonra hızın önemi kalmıyor.. mesela iphone4 birçok akıllı telefondan donanım olarak daha düşük seviyede olmasına rağmen hala onun kadar seri başka bir telefon görmüş değilim.. tablet içinde aynısı geçerli..


+1

Önemli olan yazılım tarafından donanımın ne kadar desteklendiği. Benim için en iyi teknolojik donanım işimi görecek olandır. Cep telefonum 4 çekirdekli, 8 çekirdekli olsa kaç yazar. Ben onda sayfa mizanpajı yapmayacağım, render yapmayacağım, bilimsel hesaplamalar için kullanmayacağım. Asli görevinin yanısıra en fazla 1080p videoyu LCD televizyonda takılmadan oynatıyorsa ya da 720p video çekimi yapıyorsa onun donanımı benim için yeterlidir. Bunları bana hangi donanımla sunabiliyorsa ona bakarım. İster tek çekirdek 256 MB bellek ile sunsun, ister 4 çekirdek 1 GB bellek ile sunsun.
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sahoron 8 yıl
Katılıyorum diger tabletler 2010daydı xoom 2011 tableti yani beklemek lazım saten bu dönemlerde tablet ve telefon alınmaz haziran temmuz alma zamanı
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