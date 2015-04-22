Motosiklet kaskları için hazırlanan yeni vizör, tek tuş ile kararabiliyor

İtalya merkezli motosiklet kaskı üreticisi AGV, elektronik yapısıyla tek tuş üzerinden karartılabilen yeni vizör birimini görücüye çıkarttı.

Firmanın Pista GP/Corsa/GT-Veloce model kasklarıyla uyumlu olarak hazırlanan ve AGVisor olarak adlandırılan bu yeni vizör birimi, LCD (Sıvı kristal ekran) teknolojisi temelinde çalışma gösteriyor ve üzerinde yer alan ufak bir buton yardımıyla uygulanan düşük elektrik voltajıyla karartılabiliyor. Bu sayede güneş ışığının hem sert hem de fazla olduğu saatlerde çok daha rahat bir yolcuğun önünü aralayan ürün, modüler yapısı sayesinde yine tek bir tuş üzerinden eski haline getirilebiliyor ve böylece gece sürüşülerinde de aktif olarak kullanılabiliyor.

Yaklaşık 1 saniye süren bu değişim işlemi için gereken gücü şarj edilebilir bataryasından alan AGVisor, şirket tarafından açıklandığı kadarıyla 2 saat içerisinde şarj edilebiliyor tam karartma modunda 12 saat, normal modda ise 50 saat boyunca çalışma gösterebiliyor. 3mm kalınlığı bulunan vizör, özel kilit sistemiyle yüksek basınç altında dahi açılmıyor ve puslanma önleme teknolojisiyle de görüşü kötü şekilde etkileyebilecek unsuları ortadan kaldırabiliyor.

Sunduğu teknik altyapıyla kişisel güvenlik noktasında çok iyi bir alternatif oluşturan AGVisor, bu ay içerisinde ilk olarak Avrupa merkezli olarak 200 euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.agv.com/agv_we_en/agvisor/