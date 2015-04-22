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Motosiklet kaskları için hazırlanan yeni vizör, tek tuş ile kararabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Motosiklet kaskları için hazırlanan yeni vizör, tek tuş ile kararabiliyor
İtalya merkezli motosiklet kaskı üreticisi AGV, elektronik yapısıyla tek tuş üzerinden karartılabilen yeni vizör birimini görücüye çıkarttı.
Firmanın Pista GP/Corsa/GT-Veloce model kasklarıyla uyumlu olarak hazırlanan ve AGVisor olarak adlandırılan bu yeni vizör birimi, LCD (Sıvı kristal ekran) teknolojisi temelinde çalışma gösteriyor ve üzerinde yer alan ufak bir buton yardımıyla uygulanan düşük elektrik voltajıyla karartılabiliyor. Bu sayede güneş ışığının hem sert hem de fazla olduğu saatlerde çok daha rahat bir yolcuğun önünü aralayan ürün, modüler yapısı sayesinde yine tek bir tuş üzerinden eski haline getirilebiliyor ve böylece gece sürüşülerinde de aktif olarak kullanılabiliyor.
Yaklaşık 1 saniye süren bu değişim işlemi için gereken gücü şarj edilebilir bataryasından alan AGVisor, şirket tarafından açıklandığı kadarıyla 2 saat içerisinde şarj edilebiliyor tam karartma modunda 12 saat, normal modda ise 50 saat boyunca çalışma gösterebiliyor. 3mm kalınlığı bulunan vizör, özel kilit sistemiyle yüksek basınç altında dahi açılmıyor ve puslanma önleme teknolojisiyle de görüşü kötü şekilde etkileyebilecek unsuları ortadan kaldırabiliyor.
Sunduğu teknik altyapıyla kişisel güvenlik noktasında çok iyi bir alternatif oluşturan AGVisor, bu ay içerisinde ilk olarak Avrupa merkezli olarak 200 euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.agv.com/agv_we_en/agvisor/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
200 euro böyle bir ürün için oldukça uygun
Çift vizör alınacağına bunu almak tabiki daha mantıklı. Bu işi Arai den beklerdim
AGV demek ki argeye önem vermiş
motorturkiye.com/...
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RaDReS 4 yıl
Keşke benim kaska bi şekilde uydurulsa diyeceğim ama zannetmiyorum :(
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alibulut42 4 yıl
hic anlamiyorum bunu en az 500 insan akil edip birilerine sunmustur bana kalirsa cunku kaynakta otomatik kararan cam var mesela ne biliyim kararan camlar artik cok meshur yani bide en eskisi var bu isin meden kimsenin aklina colarmatik yapmak gelmiyor kardesim burdan ureticiye sesleniyorum bize colormatik ucuz kask yapin arkadas yada vizor yapin kafi
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gralcan 4 yıl
Gayet iyi.
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cervinff 4 yıl
Yalnız bu kask değil, sadece belli başlı birkaç model için yapılan vizör. Bunun takılacağı kask da 1000euro vardır. 1200 Euro kaska verecekseniz bilemem.
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halitozbasli 4 yıl
Ben buna 200€ veririm. Çok doğru bir iş yapmış agv.Full face güneşliksiz kaskı taktıktan sonra gözlük giymeye çalışmak tam bir işkence, Kendinden gözlüklü kaskların çoğunun güneş vizörü is boyalı lexan yani uv400 gibi koruyucu özellikleri yok .
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BekirHan 4 yıl
Bu tipler bu siteyede mi dadandı yahu? Saçma sapan yorumlar yapıyorlar.
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Gandalf81 4 yıl
ooo güzel haber
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onur1971 4 yıl
Benim projeyi çalmışlar :))
Aynı tekniğin araba camlarında kullanlabileceğini yanlış hatırlamıyorsam
1999 yılında turkmucit.com sitesine gönderdiğim bir makalede bahsetmiştim.
Zaten yeni bir teknnoloji değil
facebook.com/...
Ayrıca yeni Mercedes SL Clsass tavan camında kullanıyor aynı teknolojiyi
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aspirin_00 4 yıl
Plegus
O kadar yararlı bir teknoloji üretmişler ki adamların önünde secdeye yatasım geldi. Pinlocku da olması ++++rep

o kula o yetiyi veren ALLAH'I düşünerek seçdeye yat kul için değil şaşkınlığını o şekilde dile getirme bence iyi değil...
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Plegus 4 yıl
O kadar yararlı bir teknoloji üretmişler ki adamların önünde secdeye yatasım geldi. Pinlocku da olması ++++rep
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